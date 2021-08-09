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Pandemi ofis alışkanlıklarını değiştirdi: çalışanların beklentileri ön planda - Son Dakika

Pandemi ofis alışkanlıklarını değiştirdi: çalışanların beklentileri ön planda

09.08.2021 14:10
Pandemi ofis alışkanlıklarını değiştirdi: çalışanların beklentileri ön planda, System.String[]

Pandemiyle çalışma sistemleri ve ortamlarının değiştiğini söyleyen Now Gayrimenkul Genel Müdürü Yasemin Aguş, "Uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modeli hayatımıza hızlı bir şekilde girerken iş hayatında yaşanan bu değişikliğin uygulanma oranları da giderek yayıldı.

Pandemiyle çalışma sistemleri ve ortamlarının değiştiğini söyleyen Now Gayrimenkul Genel Müdürü Yasemin Aguş, "Uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modeli hayatımıza hızlı bir şekilde girerken iş hayatında yaşanan bu değişikliğin uygulanma oranları da giderek yayıldı. Koronavirüsün yanında yaz aylarındaki küresel ısınma nedeniyle artan sıcaklıklar yeni nesil ofislerin önem kazanmasına da neden oldu. Değişen dünya düzenine, çalışan beklentilerine karşı deneyimini ön plana alan ofislerin önemi giderek artacak" dedi.

Strategy Analytics tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, dünya çapında uzaktan çalışan iş gücünün 2022'de kalıcı olarak yüzde 42,5'lere yükselmesi bekleniyor. Araştırmalar uzaktan çalışma modelinin giderek artacağını gösterse de bir kesim çalışanın hala ofisleri kullandığı da bir gerçek.

Ofisleri kullanan çalışanların beklentileri de pandemi ve küresel ısınmaya bağlı olarak giderek artıyor. Uzmanlar hem evden hem de ofisten çalışmayı içeren hibrit modelin ortaya çıkardığı ortam farklılığı ile küresel ısınmanın getirdiği hava sıcaklıkları, çalışanlarda verimli ve etkin çalışma becerisi arasındaki dengeyi de bozduğunu ifade ediyor.

ÇALIŞANLAR İÇİN YENİ DENEYİMLER SUNAN OFİSLERİN ÖNEMİ ARTIYOR

Son dönemlerde uygulanan çalışma sistemlerinde yeni nesil ofislerin önemini ve verimli çalışmanın püf noktalarını değerlendiren Now Gayrimenkul Genel Müdürü Yasemin Aguş, "Pandemi döneminde hem uzaktan çalışma hem de hibrit çalışma modelleri artmaya başladı. Bununla birlikte çalışan beklentilerinde de hızlı bir değişim yaşandı. Bunun yanına küresel ısınmayla beraber hava sıcaklıklarının artması da eklenince uzaktan çalışanların zorlandığı gözlemlendi. Hem evden hem de ofisten çalışmayı içeren hibrit modelin uygulandığı ofislere dönen çalışanlar ise daha ferah ortamları tercih etme eğilimine girdi. Elbette burada çalışan beklentilerini ön plana alan ve çalışanlar için yeni deneyimler sunan ofislerin öneminin de giderek arttığı ortaya çıktı" diye konuştu.

OFİSLERDE FERAH ORTAM TERCİH SEBEBİ

Araştırmaların pandemiyle değişen çalışma modellerinin sonraki süreçte de devam edeceğini gösterdiğini belirten Yasemin Aguş, "Özellikle hibrit çalışma modelinin kalıcı hale geleceği öne çıkıyor. Hibrit çalışma sisteminin doğru bir altyapı ve tüm ihtiyaçlara cevap verebilen deneyim yaratan ofislerle mümkün olabileceğini öngörüyoruz. Gördük ki pandemiyle birlikte çalışma sistemleri ve çalışma ortamları hızlı bir değişim süreci yaşadı. Şimdi bu değişiklik küresel ısınmayla devam ediyor. Bu dönemde markalara ve çalışanlara imkanlarıyla farklı çözümler üreten ofisler ön plana çıkacak. Özellikle çalışanlarına geniş ve ferah çalışma alanları sunan, havalandırma sistemleriyle temiz ve güvenli bir çalışma ortamı yaratan ofisler önde olacak. Ayrıca çalışanların sosyal anlamda kendini gerçekleştirebileceği sergi, spor ve restoran gibi alanların da var olması çalışan deneyimini yükselten diğer unsurlar arasında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Ofiste verimliliği artırmak için yapılması gerekenlere yönelik Aguş, şunları söyledi:

"Oturuş şeklinizi ve bilgisayarınızın konumunu doğru şekilde ayarlayın. Odanızın sıcaklığını sizi rahatsız etmeyecek şekilde yapın. Dikkat dağıtan uyaranlardan uzaklaşın. Kısa aralıklarla dinlenme molaları verin. Basit egzersizlerle gevşeyin. Mola vaktinizde insanlarla sosyalleşin. Odağınızı nefes terapileriyle toparlamayı deneyin. Bunaldığınızda sakinleştirici müzikler dinleyin. Meditasyonu hayatınıza katın."


Pandemi ofis alışkanlıklarını değiştirdi: çalışanların beklentileri ön planda
Pandemi ofis alışkanlıklarını değiştirdi: çalışanların beklentileri ön planda
Pandemi ofis alışkanlıklarını değiştirdi: çalışanların beklentileri ön planda
Pandemi ofis alışkanlıklarını değiştirdi: çalışanların beklentileri ön planda
Pandemi ofis alışkanlıklarını değiştirdi: çalışanların beklentileri ön planda
Pandemi ofis alışkanlıklarını değiştirdi: çalışanların beklentileri ön planda

Küresel Isınma, Gayrimenkul, Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi ofis alışkanlıklarını değiştirdi: çalışanların beklentileri ön planda - Son Dakika Ekonomi


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