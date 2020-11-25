Pandemi Öğretmenler Günü'nü unutturamadı - Son Dakika

Pandemi Öğretmenler Günü'nü unutturamadı

25.11.2020 16:39
Pandemi Öğretmenler Günü'nü unutturamadı, System.String[]

24 Kasım'ı belki de ilk kez öğrencilerinden ayrı geçiren öğretmenler öğrencileriyle özel günlerinde sosyal medya üzerinden bir araya geldi.

24 Kasım'ı belki de ilk kez öğrencilerinden ayrı geçiren öğretmenler öğrencileriyle özel günlerinde sosyal medya üzerinden bir araya geldi.

Dünya'yı etkisi altına alan Covit-19 salgını sebebi ile 24 kasım öğretmenler gününü öğrencilerinden ayrı geçiren Raif Azak İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri öğrencileri ile sosyal medya üzerinden bir araya geldi.

"24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlama etkinliği Raif Azak (Hafız) İmam Hatip Ortaokulu ev sahipliğinde Ahmet Yesevi İmam Hatip orta Okulu- Ortaokulu, Kazım Karabekir İmam hatip Orta Okulu ve Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulunun katılımıyla çevrim içi toplantı olarak yapıldı.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç'ın da katıldığı programda Şehit öğretmenler için okunan Kur'an-ı Kerim Tilavetinden sonra Cihan Kıvanç görüntülü bağlantı kurulan öğretmen ve öğrencilere seslendi. Konuşmasında pandemi sürecini değerlendiren Kıvanç, eğitim- öğretimde akademik başarının yanında "Değerler Eğitimi"nin de önemini vurgulayarak öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü' nü Kutladı.

Programa idareci ve öğretmenlerin yanı sıra çok sayıda veli ve öğrenci de katıldı. Coşkuyla kutlanan program çevrim içi olması nedeniyle pandemi sürecindeki kutlamalara örnek teşkil etti. - ERZURUM

Pandemi Öğretmenler Günü'nü unutturamadı
Pandemi Öğretmenler Günü'nü unutturamadı
Pandemi Öğretmenler Günü'nü unutturamadı

Öğretmenler Günü, Ahmet Yesevi, İmam Hatip, Medya, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Pandemi Öğretmenler Günü'nü unutturamadı - Son Dakika


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