Pandemi online eğitim teknolojilerine yatırımı artırdı - Son Dakika

Pandemi, eğitimi zorunlu bir dönüşüm süreciyle tanıştırdı. Eğitim zaman ve mekandan bağımsız, kişiye özel ve veriye dayalı bir deneyime dönüşürken, online sınavlarda güvenlik ihtiyacı arttı. 90 milyar dolara yaklaşan küresel online eğitim pazarında yerli girişimler, online sınav güvenliği teknolojileriyle uçtan uça güvenlik sunuyor. Bu teknolojiler kurumlara zaman ve maliyet tasarrufu getirirken, gelecek stratejilerine de kılavuzluk ediyor.

Pandemi pek çok alanı olduğu gibi eğitimi de dijitalleştirdi. Dünya öğrenci nüfusunun yüzde 90'ını oluşturan 1,6 milyar öğrenci online eğitimle tanıştı. Avustralya merkezli küresel araştırma ve istihbarat şirketi Holon IQ tarafından hazırlanan araştırma, 2020'de 90 milyar dolara yaklaşan küresel online eğitim pazarındaki yatırımların 2021'de 20 milyar doları aştığını gösteriyor. Hız kazanan yatırımlarla pazarın 2028'e kadar yıllık yaklaşık yüzde 20 bileşik büyüme hızıyla 2'ye katlanması bekleniyor.

Pandeminin getirdiği dijitalleşme sürecinin eğitimi zaman ve mekandan bağımsız kişiye özel, veriye dayalı bir deneyime dönüştürdüğünü belirten Witwiser'in Kurucu Ortağı ve CEO'su Volkan Baran, "Online sınav sistemlerinde ileri güvenlik teknolojilerinin kullanımı zorunluluk haline dönüştü. Yapay zeka ve makine öğrenmesiyle desteklenen yazılım çözümlerinde uzman yerli bir girişim olarak pandemide çok sayıda üniversite ve sertifika merkezini ileri eğitim teknolojileriyle buluşturduk. Ocak ayı içerisinde de 2 başarılı iş birliğine imza attık. Geliştirdiğimiz online sınav ve yapay zeka destekli online sınav güvenliği sistemlerimizle hızlı tüketim ürünleri, bankacılık, mühendislik ve finans sektörlerindeki şirketlerle yetenekli adayları buluşturan gençlik organizasyonu Career Plus'ın ölçme ve değerlendirme süreçlerine uçtan uca güvenlik getirdik. Mersin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun online sınav sistemine ileri güvenlik teknolojilerimizin entegrasyonunu yaptık" dedi.

OPERASYONEL İŞ YÜKÜ YÜZDE 70 AZALDI

Volkan Baran, Career Plus ve Mersin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'na sundukları hizmete ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Career Plus, ölçme ve değerlendirme aşamalarında online sınav teknolojilerimizi kullanarak ön elemeden geçen bin 500 adayın genel yetenek ve İngilizce sınavlarını şeffaf bir şekilde gerçekleştirdi. Tüm süreci otomatikleştirerek kurumun operasyonel iş yükünü yaklaşık yüzde 70 azalttık. Sunduğumuz güvenli çözüm, maliyet ve zaman tasarrufunu beraberinde getirdi. Öğrenci başvurularında da önemli miktarlarda artışlar yaşandı. Giderek artan vakalar karşısında hızlı reaksiyon alan Mersin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu için de online sınav sistemine ileri güvenlik teknolojimizi entegre ederek sınavlara denetimli bir yapı kazandırdık. Üniversite 1.495 oturumu güvenli bir şekilde gerçekleştirdi. Türkiye çapında farklı şehirlerde yaşayan öğrencilerin ulaşım ve konaklama masraflarını ortadan kaldıran bu deneyimin yanı sıra üniversitenin operasyonel maliyetlerinin azalması sayesinde de çifte katma değer sağladık."

KURUMLAR GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPI KAZANDI

Online sınav güvenliği teknolojilerinin üniversiteler ve sertifikasyon merkezleri gibi kuruluşların yanı sıra online işe alım ve terfi sınav süreçlerine güvenli ve sürdürülebilir bir yapı kazandırdığını söyleyen Witwiser'in Kurucu Ortağı ve CEO'su Volkan Baran, "Dijitalleşme bilgiye ve veriye kolaylıkla ulaşmaya bağlı olarak eğitimde ve aday değerlendirme sürecinde fırsat eşitliğini güçlendirirken, öğrenme sürecini daha da verimli hale getirdi. Omicron varyantının hızla yaygınlaşması bu süreci daha da hızlandırdı. Dijital dönüşüme açık kurumlar, online sınav güvenliği teknolojileriyle sürece çok daha çabuk adapte oldu. Pandeminin uzun bir süre daha yaşamımızda yer alacağından hareketle ve gün geçtikçe dijitalleşen kullanıcı alışkanlıklarıyla online sınav güvenliği teknolojilerini sistemlerine adapte eden kurumların geleceğin stratejileri açısından avantajlı konumda olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.