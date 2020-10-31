Pandemi otobüsle kışlık yiyecek gönderme alışkanlığını değiştirdi - Son Dakika

Erzincan'dan batıya köylüler hazırladıkları kışlık yiyecekleri pandemi nedeniyle otobüs bulmakta zorlanınca kamyon kiralayarak gönderiyor.

Erzincan'ın ilçelerinde vatandaşlar yaz ayında ektikleri ürünleri hasat ederek kışlık yiyeceklerini hazırladı. Tarımsal ürünlerin yanı sıra hayvansal organik ürünler de hazırlayan köylüler, bu ürünleri İstanbul'da bulunan çocukları, akrabaları ve yakınlarına göndermek için kolları sıvadı. Pandemi nedeniyle yolcu otobüs bagajlarında yer bulamayan köylüler kamyon kiraladı. Köyde ev ev dolaşan kamyona çuvallarla yiyecekler yüklendi. Daha önceki yıllarda otobüslerin bagajlarında yola çıkan patates, soğan, turşu, salça gibi kışlık yiyecekler kamyon kasasında bin 43 kilometre uzaklıktaki İstanbul'a gönderildi.

Ali Özdemir isimli vatandaş, yaz boyunca hazırladıkları ürünleri İstanbul'da yaşayan çocuklarına kamyon tutarak gönderdiklerini söyledi. Özdemir, "Köylüler olarak fasulye, domates, çökelek, yoğurt, peynir, salça, reçel elimizden ne geliyorsa yaptığımız ürünleri çuvalladık. Korona virüs salgını nedeni ile yolcu otobüsü ile gönderemedik, kamyon kiraladık. Kamyonla gönderdiğimiz ürünleri çocuklarımız İstanbul'da alarak kış boyunca tüketecek" dedi. - ERZİNCAN