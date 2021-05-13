'Pandemi Özel Gençlik Konferansı' gerçekleştirildi - Son Dakika

'Pandemi Özel Gençlik Konferansı' gerçekleştirildi

13.05.2021 12:11
'Pandemi Özel Gençlik Konferansı' gerçekleştirildi, System.String[]

İSTEK Uluğbey Fen ve Anadolu Lisesi'nde Uluğbey Gençlik Konferansı'nın (UGK) bu yıl çevrim içi olarak "Pandemi Özel Gençlik Konferansı" adı altında gerçekleştirildiği duyuruldu.

İSTEK Uluğbey Fen ve Anadolu Lisesi'nde Uluğbey Gençlik Konferansı'nın (UGK) bu yıl çevrim içi olarak "Pandemi Özel Gençlik Konferansı" adı altında gerçekleştirildiği duyuruldu. Gençlik konferansında İSTEK Uluğbey Fen ve Anadolu Lisesi, Uluğbey Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri ve ülkenin dört bir yanından katılan liseli delegeler Kovid-19 pandemisini değerlendirdi.

Kampüs Müdürü Özlem İstanbullu, PDR Bölüm Başkanı Hülya Baki Çelikyaman ve 11.Sınıf Öğrencisi Ahmet Mete Yazıcı'nın koordinasyonu ile hazırlık süreci yürütülen konferansın ilk gününde, tıp ve biyoloji alanında Mental Koç, Psikolojik Gelişim Uzmanı ve Yazar Dr. Murat Bilgili ve Öğr. Gör. Yusuf Durmuş Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğr. Gör. Yusuf Durmuş ağırlandı. Konuklar, sunumlarında pandeminin ülkemizde ve dünyada olumsuz etkileri ve çözüm önerilerine değindiler.

'YATKINLIĞINIZI YETKİNLİĞE ÇEVİRİN'

Yazar Dr. Bilgili, pandemi döneminde belirsizlik, gelecek gibi kavramların gündeme oturduğunu, belirsizliğin geçmesini beklemek yerine şimdiye adapte olunması ve yaşam mücadelesine devam edilmesi gerektiğini belirterek, "Sorumluluk bilinci, özdisiplin, öngörü ve en önemlisi olumsuz şartları lehine çevirme yönünde güçlü bir irade sergilemek geleceği şekillendirmede çok önemli olacaktır. Yatkınlığınızı yetkinliğe çevirin" dedi.

Öğr. Gör. Yusuf Durmuş ise, "Kovid-19 gibi salgın hastalık dönemleri geçmişte de yaşanmıştır. Hastalıklarla mücadele yönetmeleri bilimsel ve teknolojik gelişmelerle farklılaşıp hızlanmış durumdadır. Dolayısıyla mücadele yöntemlerinde,  ülkemizde aşı bulma çalışmalarını sürdüren Hıfzıssıhha gibi kurum ve kuruluşların milli aşıyı üretme işlevleri olması bakımından devamlılık çok önemlidir" diye konuştu.

ÜÇ AYRI OTURUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eğitim, sağlık, teknoloji ve güvenlik, insan hakları ve hukuk, doğal çevre, ekonomi, dış ilişkiler, nüfus kalkınma ve toplum komite çalışmalarının üç ayrı oturumda farklı sorunsallar araştırıldı ve tartışıldı. Yapılan açıklamada, "Eğitim Komitesi'nde, Salgın hastalık sebebiyle dijital araç kullanımının artmasının eğitim ortamına yansımaları, buna bağlı olarak çevrim içi derslerde verimliliği ve odakanmayı artırma yöntemleri, Sağlık Komitesi'nde TÜİK ve Dünya Sağlık Örgütü'nün obezite hastalığına ilişkin veriler ile dijital kullanımın arttığı dönemde sağlık yaşama yöntemleri değerlendirildi.  Teknoloji ve Güvenlik Komitesi'nde ise dijital yaşam ve teknoloji bağımlılığı, İnsan Hakları ve Hukuk Komitesi' nde üçüncü dünya ülkelerinin aşıya ulaşma sürecinin insan hakları bakımından değerlendirilmesi tartışıldı. Doğal Çevre Komitesi'nde, mikrofiber üretilen dayanıklı maskelerin doğal çevreye verdiği zararlar ve önlenmesi, Ekonomi Komitesi'nde aşı üreten ve pazarlayan ülkelerin dünya ekonomisindeki yeri, Dış İlişkiler Komitesi'nde TÜİK'in ihracat ve ithalat verilerine göre, ülkemizin dış ilişkilerde, ticari dalgalanmaları önleyecek, ihracat ve dolayısıyla ekonomik kalkınmayı artıracak, güçlü ekonomik iş birliği sağlayacak politikalar, Nüfus Kalkınma ve Toplum Komitesi'nde  ise pandemiye bağlı göç hareketleri ve kent-köy arasındaki gelişmişlik farkları değerlendirilmiştir" bilgilerine yer verildi.


'Pandemi Özel Gençlik Konferansı' gerçekleştirildi
'Pandemi Özel Gençlik Konferansı' gerçekleştirildi

Anadolu Lisesi, Yusuf Durmuş, Uluğbey, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Pandemi Özel Gençlik Konferansı' gerçekleştirildi - Son Dakika


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