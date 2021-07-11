Pandemi özel okulları batırdı! Okullar öğrencileriyle birlikte satışa çıkarıldı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mayıs 2021 verilerine göre pandeminin etkili olduğu 2020 ve 2021'de 938 özel okul kapandı, 882 özel okul ise devredildi. Kapanan ve devredilen özel okullardan yaklaşık 50 bin öğrenci devlet okullarına geçerken, kapanma nedeniyle 4 bin 940 öğretmen de işsiz kaldı. Ancak sayı bununla sınırlı değil. Okulların 2 Temmuz'da tatile girmesini bekleyen birçok okul, bir bir satışa çıkarılmaya başlandı. Emlak siteleri incelendiğinde özelikle son bir haftada onlarca yeni ilanın açıldığı görülüyor.

"50 BİN ÖĞRENCİ DEVLETE GEÇTİ, 250 BİNİ BİR YERE GİTMEDİ"

Özel eğitim sektörünün son 50 yılının en zor günlerini yaşadığını belirten Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atalay "Pandemiyle birlikte öğrenci sayılarında büyük düşüşler olan özel okullar yıl sonunu zor tamamladı. Velilere ödenen teşviklerin de kaldırılmasıyla zaten yüzde 35 gibi doluluk oranıyla çalışan okullar çok zor günlerden geçiyor. Bu eğitim döneminde 1000'e yakın özel okul kapanmışken dönem sonundan itibaren devir ve kapanma işlemleri hız kazandı" dedi.

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk de özellikle anaokulları ve sektöre yeni giren okulların kapandığını aktararak "Son yıllarda açılmış olan, henüz sistemini oturtamayan okullar sıkıntı yaşadı. Anaokulları büyük oranda kapandı. 300 bin öğrenci özel okullardan ayrıldı. 50 bini devlet okullarına geçti. 250 bini ise bir yere gitmedi. Yani veliler çocuklarına evde baktı" dedi.

"3 OKULUMU DA KAPATACAĞIM"

Milliyet'in haberine göre Aydın'da 2014'ten bu yana işlettiği okullarını devretmek isteyen Mehmet Ay, "Pandemide öğrenci sayımız 3'te 1'e düştü. Bundan sonraki süreçte de sağlıklı bir artış beklemiyoruz. Bir taraftan da giderler yüksedi. 3 okulumuzdan birini kapatmıştık. Şimdi tatile girmemizle diğer ikisini de devredeceğim. Önümüzü tam göremiyoruz" ifadelerini kullandı. Silivri'de 120 kapasiteli anaokulunu satmaya çalışan Ramazan Atabay dapandemide kapatmak zorunda kaldığı okullarını devredip sektör değiştirmeyi planladığını söyledi.

OKULLARIN TAM ANLAMIYLA TATİLE GİRMESİYLE SATIŞ VE DEVİR İŞLEMLERİ ARTTI

Son dönemlerde satılık okul ilanlarının arttığını aktaran Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan ise şunları kaydetti: "Pandemi sürecinde birçok okul kapanmış ya da devredilmişti. Ancak bu okulların sayısı artmaya başladı. Özellikle 2 Temmuz'u beklemeyi planlayanlar vardı. Okulların tam anlamıyla tatile girmesiyle satış ve devir işlemleri arttı. Kapanan okulların bir kısmı bu sektöre girmeyi düşünenler tarafından alınıyor, özellikle zincir okullar arasında bünyesine yeni kampüs katmayı düşünenler talip oluyorlar.Öte yandan bazısı ise bölgelerin ihtiyacına göre otel, hastane, iş merkezi gibi farklı yapılara dönüştürülmek isteniyor" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERİYLE DEVREDİLECEK"

Emlak sitelerinde, 2 Temmuz sonrası açılan ilan sayısının arttığı görülüyor. İlanlar arasında anaokulu sayısı fazlayken devasa kampüslere sahip kolejlerin de satışa çıkarılması dikkat çekiyor. Bazı okulların ilanlarında okulların kullanıma hazır şekilde öğrencileriyle devredildiği bilgisi veriliyor. İnternet sitelerindeki ilanlardan bazıları şunlar: