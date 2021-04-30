PANDEMİ, PREFABRİK EVLERE İLGİYİ ARTIRDI - Son Dakika

SAMSUN'da koronavirüs salgını nedeniyle kalabalıklardan uzak durup, doğayla iç içe yaşam sürmek isteyenler, konteynır ve prefabrik evlere yöneldi. Kısa sürede imal edilebilen evlerde talep artışı olduğunu belirten üretici Erkut Erbil, "Aşırı rağbet var. Talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından ev alışkanlıklarını değiştiren vatandaşlar, doğayla iç içe olan kırsal alanlara yöneliyor. Sahip oldukları arazilerinde inşaatla uğraşmak istemeyen vatandaşlar, tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen ve bir hafta içerisinde, talebe göre hazırlanıp montajı yapılabilen prefabrik ve konteynır tarzı evleri tercih ediyor. Karadeniz'de de pandemi stresi ve kent kalabalığından uzaklaşmak isteyenler de, yoğun talep gösterip kurdurdukları evlerde; doğayla iç içe izole yaşam sürüyor. Tercihe göre kısa sürede imal edilebilen konteynır ve prefabrik evler, sokağa çıkma kısıtlamalarında evde sıkılan vatandaşların da adresi oluyor. Konteynır ve prefabrik evler, boyutuna göre 30 bin ila 600 bin lira arasında alıcı buluyor.

'AŞIRI DERECEDE RAĞBET VAR'

Samsun'da prefabrik ve konteynır ev üretimi yapan firma yetkilisi Erkut Erbil, talep yoğunluğu yaşadıklarını belirterek, "Salgın sonrası insanlar artık doğaya kaçmak istiyor. Bu süreçte konteynır ve prefabrik evlere rağbet çoğaldı. Şu an tam kapasiteyle çalışıyoruz. İmalatımız devam ediyor. 21 metrekareden başlayıp istediği şekilde ve boyutta konteynır evler yapıyoruz. Bu tarz evlere herkes sahip olabilir tamamen bütçe ile ilgili bir konu. Biz standart bir ölçü değil de istediği ölçülerde ve tarzda üretim yapıyoruz. Samsun ve bölgede prefabrik eve de konteynır eve de aşırı derecede rağbet var. Kısacası talep patlaması var yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

'DOĞAYA EĞİLİM TALEBİ ARTIRDI'

Vatandaşların koronavirüs sonrası doğaya eğilimi olduğunu söyleyen İnşaat Mühendisi Murat Dinçer de "Virüs belası sonrası vatandaşların doğaya eğilimi oldu. Bunun sebebi ise kalabalıklardan uzaklaşmak ve karantinaya almak. Bu karantinayı da ev içerisinde ya da dört duvar içinde değil, doğayla iç içe ve aktif olarak konteynır ve prefabrik evlere rağbet gösterdi. Normal süreden daha fazla bir talep var. Biz işimizde kalıplaşmışın dışına çıkarak imal ediyoruz. Bunun ile ilgili belli başlı kalıp projeler vardır. Biz bunu geliştirdik. Vatandaş mesela mutfağı ya da banyonun yerini değiştirmek istiyor. Yapının şeklini değiştirmek istiyor. Mesela üçken istiyor, L şeklinde istiyor. Bizde buna göre proje çizip sunuyor ve üretim yapıyoruz" diye konuştu.