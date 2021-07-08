Üye Girişi
Pandemi, sağlık sorunu kaynaklı estetiği artırdı - Son Dakika

Pandemi, sağlık sorunu kaynaklı estetiği artırdı

08.07.2021 12:14
Pandemi, sağlık sorunu kaynaklı estetiği artırdı, System.String[]

Pandemi döneminde artan stres, aşırı terleme, diş sıkma ve gıcırdatma problemlerini de artırdı.

Pandemi döneminde artan stres, aşırı terleme, diş sıkma ve gıcırdatma problemlerini de artırdı. Estetik müdahalelerin güzellik kaygısı dışında bu gibi durumlarda da yapıldığını belirten Uzm. Dr. Hasan Benar, "Bu rahatsızlıkların temelinde stres mevcuttur. Pandemi dönemiyle de depresyon ve streste anlamlı oranda artış gördük. Bu sebeple pandeminin etkisinin büyük olduğunu düşüyorum" diye konuştu.

İnsanların sadece güzel görünmek için değil, sağlık nedeni ile de estetik uygulama yaptırdığını söyleyen Uzm. Dr. Hasan Benar, "Son dönemde yıldızı daha da parlayan estetik uygulamalar konusunda insanların çeşitli görüşleri olsa da toplumdaki genel kanı, güzellik kaygısı ile yapılmakta olduğudur. Oysa estetik uygulamalar sadece güzel olmak veya güzel görünmek için yapılmaz. Yapılan ufak tefek dokunuşlarla sağlığına kavuşan pek çok insan var" açıklamasını yaptı.

"TERLEME VE DİŞ SIKMA PROBLEMLERİ BOTOX İLE TAMAMEN ORTADAN KALKIYOR"

Estetik müdahale gerektiren sağlık problemlerinin sebeplerini ve tedavi yöntemlerini de aktaran Dr. Hasan Benar şunları söyledi:

"Kaşı düşük olduğu için görme bozukluğu yaşayan, çenesindeki küçücük bir anormallik nedeniyle konuşma bozukluğu yaşayan insan sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Yüz felci nedeniyle yüzde oluşan şekil bozukluğu, diş sıkma/gıcırdatma problemi, aşırı terleme gibi sorunlar da yine çok rastlanan ve yaşam kalitesini düşüren rahatsızlıklar. Bu tarz sorunlardan bazıları ameliyatsız olarak yapılan küçük müdahalelerle bile düzeltilebiliyor. Tedavide botox ve dolgu kullanılarak hastalarımız adına yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. Özellikle terleme ve diş sıkma problemini botox ile tamamen ortadan kaldırıyoruz. Bize gelen hastalara bu ve bunun gibi pek çok konuda da yardımcı oluyoruz."

PATENTLİ 'İKİ NOKTALI ÇENE ÇİZGİSİ TEKNİĞİ' İLE AMELİYATSIZ ESTETİK MÜDAHALE

Dr. Hasan Benar, geçen aylarda, ortağı olduğu klinikte yaptığı uygulamalar sonucunda iki noktalı çene çizgisi tekniğinin patentini almıştı. Kraliyet ailesinin dahi gözdesi haline geldiği belirtilen bu tekniğin özelliklerini anlatan Hasan Benar, "İki noktalı çene çizgisi tekniği, ameliyatsız bir estetik müdahalesidir. Doğuştan gelen ya da daha sonradan gerçekleşen deformasyonları dolgu tekniği ile düzeltme işlemine bu ismi verdik" dedi.

Bu teknik ile kişinin kendi vücudundan alınan dolgu malzemesinin gerekli noktalara enjekte edilmesiyle gerçekleştirildiğini belirten Dr. Benar, "Ameliyatsız olduğu için risk de minimum düzeydedir. Kişinin kendi vücudundan alınan dolgu malzemesi olduğu için alerji de yapmaz. Ancak hastanın çok önemli bir sağlık sorunu varsa yan etkiler de buna bağlı olarak değişebilir. Bunun dışında hafif kızarıklık haricinde yan etkisi neredeyse yoktur. Uygulamanın etkisi hemen görülmeye başlar. Ancak 9 ile 12 ay arasında sona erer. Eğer daha önce hastamız bu uygulamayı yaptırdıysa o zaman daha uzun zaman etkisi devam eder. Üst üste defalarca yapılabilir. Kullanışlı ve sonuçları açısından bakıldığında etkili ve çok tercih edilen bir uygulamadır" diye konuştu.


Pandemi, sağlık sorunu kaynaklı estetiği artırdı

Depresyon, Estetik, Pandemi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Pandemi, sağlık sorunu kaynaklı estetiği artırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi 18:11 Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi 17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi 70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar 17:25 70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar
Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi 16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı 16:36 ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı Öldürülen emlakçının katil zanlısının üvey oğlu olduğu ortaya çıktı 16:01 Öldürülen emlakçının katil zanlısının üvey oğlu olduğu ortaya çıktı
Sevgilisini boğarak öldüren resim öğretmenine müebbet hapis cezası 14:45 Sevgilisini boğarak öldüren resim öğretmenine müebbet hapis cezası Dükkanlarda kapanların tükendiği Avustralya'da dev farelerin istilası ile mücadele sürüyor 13:37 Dükkanlarda kapanların tükendiği Avustralya'da dev farelerin istilası ile mücadele sürüyor

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu         
18:12
Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım         
17:57
Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar         
17:49
İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor         
17:25
Endonezya, Kabe'ye benzer yapılar nedeniyle Fortnite oyununu yasaklatmak istiyor Endonezya, Kabe'ye benzer yapılar nedeniyle Fortnite oyununu yasaklatmak istiyor         
16:40
İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi         
16:01
Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi         
15:24
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu         
13:25
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 18:45:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi, sağlık sorunu kaynaklı estetiği artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement