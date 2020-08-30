Pandemi, sağlıklı çocuk ve ergenlerde uyku düzenini daha çok bozuyor - Son Dakika

Türk bilim insanlarınca yürütülen bilimsel araştırmayla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde özellikle sağlıklı çocuk ve ergen yaş grubunda uyku düzeyi ve kalitesinin düştüğü belirlendi.

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aşye Tana Aslan başkanlığında "Pandemi Sürecinde Çocuklarda Uyku Düzeyi" başlıklı araştırma gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araştırmanın kronik akciğer hastalığı olan çocuklarla sağlıklı çocukları kapsadığını belirterek, "Araştırma, hasta grubuyla kontrol grubu olarak alınan sağlıklı grupla yapıldı. Yürüttüğümüz bu çalışmada da karşılaştırma yapılabilmesi için takibini yaptığımız ve gönüllü hasta grubuyla bir hastalığı olmayan sağlıklı bireyler yer aldı." diye konuştu.

Çocuklarda ilkokul çağı ve ergen yaş grubunu kapsayan araştırmanın telekonferansla her iki grupta yer alan çocuklara yöneltilen anket yöntemiyle gerçekleştirildiğini dile getiren Aslan, "Anketlerin skorlamaları istatistik yöntemiyle sağlıklı ve kronik akciğer hastası çocuklar ve annelerinde karşılaştırıldı." dedi.

Araştırmanın sonuçlarıyla ilgili bilgi veren Aslan, şunları kaydetti:

"Araştırmada her iki grupta da uyku düzeninde aksama saptanmasına karşın sağlıklı çocuklarda uyku düzeninin, tedavi gören çocuklarla kıyaslandığında pandemi döneminde belirgin oranda bozulduğu saptandı. Özellikle sağlıklı ergen yaş grubunda uyku alışkanlıklarının daha yüksek oranda bozulduğunu görme şansımız oldu. Sağlıklı çocukların yüzde 75'inin ve ebeveynlerin yüzde 80'inin pandemi öncesi döneme göre daha geç yattığı belirlendi. Bu sonucu yorumlamak gerekirse hastalığı bulunan çocuklar, tedavilerine devam ettiklerinden sağlıklarına daha özen gösteriyorlar çünkü düzenli bir şekilde tedavilerine uyum göstermeleri günlük yaşamlarını olumlu etkileyebiliyor."

"Sürekli evde olan çocuklar, kendi ritmini oluşturamıyor"

Pandemi döneminde çocuk ve ergenlerin yüz yüze eğitimden on-line eğitime geçtikleri için evde bulunduklarına dikkati çeken Aslan, "Okula ilişkin yaşam düzeninin bozulmuş olması, çocuklar için oldukça önemli bir etken oldu. Normalde erken kalkması ve okula gitmesi gereken çocuklar tüm gün evde kaldı. Dolayısıyla bu durum da çocukların gece uyku saatlerini bozdu, uyku hijyeni denilen sağlıklı uyku ritmi de bozuldu." diye konuştu.

Aslan, sağlığın korunması için kaliteli ve düzenli uykunun çok büyük önem taşıdığının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sürekli evde olan çocuklar, kendi ritmini oluşturamıyor. Bu dönemde çocuklar, pandemi öncesindeki hayatlarında olduğu gibi uygun saatte uyumalı, sabah erken saatte uyanmalı. Beslenme alışkanlığına dikkat edilmeli. Beslenme kahvaltı, öğle ve akşam yemeği şeklinde uygun saatlerde yapılmalı. Bu dönemde çocuklar çok fazla bilgisayar kullanımına maruz kalıyor. Uzun süre ekran başında kalmaya bağlı sağlık sorunları yaşamamak için eğitim dışında bu tür cihazların kullanımı sınırlandırılmalı.

Öte yandan, evde basit jimnastik hareketleri de yapılmalı. Bu, hem kronik hastalığı olan çocuklar hem de sağlıklı çocuklar için oldukça faydalı çünkü hareketsizliğe bağlı obezite ve onunla ilişkili sağlık problemleriyle karşılaşma riski var. Bu nedenle fiziksel aktiviteye de ağırlık verilmeli. Bu konuda ailelere de büyük çaba düşüyor."