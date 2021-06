Pandemi şartlarıyla kaygıları artan üniversite adaylarına mental hazırlık önerileri - Son Dakika

Bu yıl salgının kısıtlayıcı şartları altında sınava hazırlanan adaylarda pandemi nedeniyle sınav kaygısının daha da yoğun yaşanabileceğine dikkat çeken Öğr. Gör. Barış Tuncer, sınav kaygısının aşılabilmesi için adaylara önemli tavsiyelerde bulundu.

"AKILCI OLMAYAN İNANÇLARINIZI TERK EDİN"

Sınav kaygısı ile baş edebilmek için adaylara öncelikli olarak sınavla ilgili düşüncelerini gözden geçirme ve akılcı olmayan inançlarını akılcı inançlarla değiştirme tavsiyesinde bulunan Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Program Başkanı Barış Tuncer, şu ifadeleri kullandı:

"Kişilik değerinizle sınav başarınız arasında doğrudan ilişki kurmayın. Hiçbir sınav sizin kişilik değerinizi belirleyemez. Sınav başarısızlığının ebeveynlerinizin size olan sevgisini azaltacağını düşünmeyin. Zorunluluk bildiren, 'Yapmak zorundayım. Başarmak mecburiyetindeyim vb.' cümleler kurmaktan kaçının. Sınav süreci ile ilgili olumlu hayaller kurun. Sınav esnasında rahat olduğunuzu, sınav sorularını doğru cevaplayarak sınavı başarıyla tamamladığınızı düşünün."

Düzgün nefes alma ve gevşeme egzersizlerinin önemine de değinen Tuncer, "Bu teknikleri öğrenerek deneme sınavlarında uygulamaya başlayın. 'Ne kadar çalışırsam çalışayım bir faydası olmuyor' şeklinde düşünerek sınavı bir tehdit olarak görmeyin. Bu olumsuz duyguları (korku, kaygı, öfke, depresyon) artırarak stres seviyesini yükseltir" ifadelerini kullandı.

"SINAVI BİR MEYDAN OKUMA OLARAK DEĞERLENDİRİN"

Kaygı ve stres duygularının olumsuz etkilerine dikkat çeken Tuncer, "Sınavı bir tehdit olarak değerlendirirseniz, ders çalışmak için vaktiniz olmayacağını, başarısız olacağınızı düşünmeye başlarsınız, korku ve kaygı gibi olumsuz duygular artar, stres seviyeniz yükselir. Bunun sonucunda şikayet etme, ders çalışmaktan kaçınma gibi davranışlar gösterirsiniz. Bunun yerine 'Bu süreci iyi değerlendirip çalışırsam sınavdan iyi bir sonuç alırım' şeklinde düşünerek sınavı bir meydan okuma olarak değerlendirin. Sınavı bir meydan okuma olarak değerlendirirseniz, problem yaratan durumla ilgilenir ve örneğin eksiklerinizi tamamlamak için bir ders çalışma programı hazırlamak gibi bir davranış geliştirirsiniz" diye konuştu.

"OLUMLU İFADELERE ODAKLANIN"

Sınavın stresli bir hale gelmesini önlemek için adaylara olumsuz kendilik ifadelerini olumlu ile değiştirmeleri çağrısında bulunan Barış Tuncer, "Sayfanın bir tarafına olumsuz kendilik ifadelerinizi yazın, diğer tarafına ise onların yerine kullanabileceğiniz olumlu ifadeleri yazın. Olumsuz bir kendilik ifadesi düşünmeye başladığınızda kendinizi durdurun ve yerine olumlu bir ifade kullanın" dedi

Adaylara, "Sınavla ilgili bütün olumsuz düşünce ve duygularınızın her birini bir kağıda yazın. Daha sonra bunları yüksek sesle okuyarak yırtın ve çöp kutusuna atın" sözleriyle seslenen Barış Tuncer, "Sınava hazırlık sürecinde neler yaptığınızı görmek için bir duvara yaslanın ve sınav için yaptığınız her şeyi yazın; kursa yazıldım, dersleri düzenli takip ettim, bu dersleri bitirdim, her dersten şu sayıda soru bankası bitirdim, bu kadar deneme sınavı çözdüm gibi. Sonra da dönüp arkanıza bakın ne kadar mesafe kat ettiğinizi göreceksiniz" dedi.