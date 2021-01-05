Pandemi sebebiyle işini kaybetti, şimdi marka olma yolunda ilerliyor - Son Dakika

Pandemi sebebiyle işini kaybetti, şimdi marka olma yolunda ilerliyor

05.01.2021 13:29

- Pandemi sebebiyle işini kaybetti, şimdi marka olma yolunda ilerliyor Edirne'nin Keşan ilçesinde restoranlarda yıllardır açılık yapan bir kişi, koronavirüs pandemisi ile birlikte restoranlara gelen kısıtlamalar sonrasında işsiz kaldı.

- Pandemi sebebiyle işini kaybetti, şimdi marka olma yolunda ilerliyor

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde restoranlarda yıllardır açılık yapan bir kişi, koronavirüs pandemisi ile birlikte restoranlara gelen kısıtlamalar sonrasında işsiz kaldı. Gerek çalışma azmi ve isteği, gerekse de renkli kişiliği ile şehirde 'Pilavcı Dede' olarak nam salan Danacı, Keşan'da bir marka olma yolunda ilerliyor.

Keşanlılar tarafından renkli kişiliği ile bilinen ve sevilen Salih Danacı, yıllardır restoranlarda aşçılık yaparak geçimini sağlıyordu. Ancak koronavirüs salgını ve ardından restoranlara gelen kısıtlamalar sonrasında işsiz kaldı. Geçimini sağlamak için çalışmak durumunda olduğunu belirten Danacı, "Maalesef bu koronavirüs pandemisi sebebiyle, diğer aşçı arkadaşlarda olduğu gibi ben de işsiz kaldım. Evim kirada, Ankara'da okuyan bir çocuğum var ve üç ay önce evlendim harcamalarımız var. Bir yerde geçimimizi sağlamak zorundayız. Hazırda olanları yedik, onlar da bitti." derken bunun için çeşitli yollar denediğini söyledi. Cicim aylarında olduğu eşiyle birlikte evde dikiş yaparak üretime geçtiğini kaydeden Danacı "Hanımla karşılıklı oturduk ve el işi yaptık. Elifler, kazaklar, şallar olsun, bunları örmek de elimden geliyor. Ürettiklerimizi pazara satmaya diye götürdük; maalesef tek bir kazak satabildik. Bu şekilde ev geçindirilmiyor, onu öğrendik. En sonunda aklıma bu geldi" dedi.

Daha önce Keşan'da seyyar pilav tezgahı ile satış yapan ve halkın sevgisini kazanan 'Pamuk Dede'yi rol model alarak kolları sıvadığını belirten Salih Danacı, "Önceleri Keşan'da bir 'Pamuk Dede'miz' vardı. Pilav satarak geçimini sağladı, çocuklarını okuttu. Sonra oğlu şehit düşünce bıraktı bu işleri. Ben de ondan esinlendim. Kendi kendime 'Neden bir pilavcı dede gelmesin?' dedim. Nasıl olsa kendi mesleğim, arabayı aldım ve seyyar pilav satışına başladım." dedi ve yakın zamanda arabasının üzerine de 'Pilavcı Dede' yazdıracağını ve bu ismi kullanacağını söyledi.

Tahminlerinden de öte satış ve ilgi gördüğünü belirten Salih Danacı, çok da alışık olmadığı satış deneyimi için başta endişelendiğini kaydederek, "Daha önce hep mutfakta olduğum için 'Nasıl olacak?' hissine kapıldım. Çok tuhaf geldi; ama alıştım. Mecburum çünkü." derken, "Soğuk, kar, kış beni hiçbir şey yıldıramadı bu zamana kadar. Ben çalışmayı seviyorum. İnsanları seviyorum. " sözleriyle de yılmadan çalışmaya devam edeceğini aktardı.

Öte yandan sokakta satış yaptığı sırada halk tarafından çok iyi dönüşler aldığını belirten Danacı, bir yandan da müşterilere renkli kişiliğini yansıtarak çeşitli sürprizler de yapıyor. Son olarak yılbaşı öncesinde Noel Baba kostümü giyerek satışına devam eden Salih Danacı, "Her zaman değişik kıyafetlerle satış yapmayı da severim. Mesela bu yılbaşı Noel Baba kıyafeti giyerek müşterilerin karşısına çıktım. Amacım yılbaşında insanları bir nebze olsun gülümsetebilmekti. Bu ilgi gördü, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdik, bu durum hoşlarına gitti. Bunun devamı da gelecek. Yalnızca böyle kalmayacak, folklor kıyafetleri, Nasreddin Hoca kostümü de olabilir. İnsanlar ne isterse, onlar neden hoşlanırlarsa bunu yapmaya çalışacağım." diyerek, İnsanların karşısına günün anlamına uygun çeşitli sürprizler de yapabileceğini söyledi.

Pandemi sebebiyle işini kaybetti, şimdi marka olma yolunda ilerliyor
Pandemi sebebiyle işini kaybetti, şimdi marka olma yolunda ilerliyor
Pandemi sebebiyle işini kaybetti, şimdi marka olma yolunda ilerliyor
Pandemi sebebiyle işini kaybetti, şimdi marka olma yolunda ilerliyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Pandemi sebebiyle işini kaybetti, şimdi marka olma yolunda ilerliyor - Son Dakika


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