Pandemi sektörü aşçıları da etkiledi - Son Dakika

Pandemi sektörü aşçıları da etkiledi

22.11.2020 11:48
Pandemi sektörü aşçıları da etkiledi, System.String[]

Türkiye Aşçılar Federasyonu'na bağlı Eskişehir Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya, turizm, gastronomi ve hizmet sektöründe beklenmedik bir süreci yaşadıklarını belirterek, bu süreçte el emeği ve alın teri ile çalışan tüm meslektaşlarının büyük bir gelir kaybıyla karşı...

Türkiye Aşçılar Federasyonu'na bağlı Eskişehir Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya, turizm, gastronomi ve hizmet sektöründe beklenmedik bir süreci yaşadıklarını belirterek, bu süreçte el emeği ve alın teri ile çalışan tüm meslektaşlarının büyük bir gelir kaybıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Eskişehir Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya, tüm bu olumsuz şartlara rağmen pandemi sürecinde şef aşçılar ve meslektaşları olarak üzerlerine düşen hem işletmeler adına hem de çalışma ortamı adına her şeyi layıkıyla ve harfiyen yerine getirmek için büyük çaba ve gayret gösterdiklerini belirtti. Kaya, "Biz dernek olarak çalışanlarımız ve tüm meslektaşlarımızın iş gücünden ve üretim kabiliyetlerinden katkı yaparak, üretimlerini maddiyata çevirip hizmet üreten, para kazanan, devlet katkısı alan işletmelerimizden çalıştırdıkları meslektaşlarımızın da haklarını gözetmelerini, bu konuya da hassasiyet göstermelerini beklemekteyiz. Biz şefler olarak gastronomide ve turizmde geldiğimiz yeri görmezsek, bugüne kadar bu uğurda katetmiş olduğumuz yola yazık olur. Biz şefler, zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Medeniyetimizi geleceğe bizden sonraki nesillere taşımak ve bu emanetin hepimizin bir görevi olduğunu bilmek durumundayız. Sofra bizi birleştiriyor, topraktan, güneşten, hünerli, üretken, yiğit Anadolu insanlarının ellerinden ve yüreklerinden gelen büyük bir Lezzet, kültür, medeniyet ve en önemlisi de bizi birleştiren bir kardeşlik ruhu var. Biz şeflerin, alın teri ile akıl terimiz var. Bizim bu şehrin marka değerlerine güvenimiz tam" dedi.

Pandemiden sonra yerli üretim ve yerli tüketimin ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü ifade eden Kaya, "Bu alanda dünya yeniden şekilleniyor. Bizler de bu şekillenen dünyanın neresinde olmalıyız. Neler yaşadığımıza, nasıl yaşadığımıza, neler yapacağımıza bakacağız ve büyük düşüneceğiz. Tekrar söylüyorum. Biz şeflerin alın teri ve akıl teri, bilgi, beceri ve üretim kabiliyetimiz var. Bu güç bizi her dönemde ayakta tutmaya yetecektir. Yeter ki sağlıklı olalım, ayakta kalalım, umutsuzluğa kapılmayalım. Farkımızın farkında olalım. Tüm meslektaşlarıma ve sektörde çalışan emekçi arkadaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Pandemi sektörü aşçıları da etkiledi

Yönetim Kurulu, Kemal Kaya, Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi sektörü aşçıları da etkiledi - Son Dakika Ekonomi


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