Pandemi servislerinin kahramanları - Son Dakika

Pandemi servislerinin kahramanları

11.11.2020 10:42

Pandemi servislerinin kahramanları Pandemi servisindeki hemşirelerin mücadelesini gösteren fotoğraflar Bingöl Devlet Hastanesi Pandemi Bölümü Yoğun Bakım Servisi'nde çalışan hemşireler, verdikleri mücadele sonrası yorgunluklarını gösteren fotoğrafların anılarını anlattı Bingöl'da...

Pandemi servislerinin kahramanları

Pandemi servisindeki hemşirelerin mücadelesini gösteren fotoğraflar

Bingöl Devlet Hastanesi Pandemi Bölümü Yoğun Bakım Servisi'nde çalışan hemşireler, verdikleri mücadele sonrası yorgunluklarını gösteren fotoğrafların anılarını anlattı

BİNGÖL - Bingöl'da Koronavirüsle (Covid-19) mücadelede yoğun bakım servisinde çalışan hemşirelerin verdiği emek ve yorgunluğu gösteren anlar fotoğraflara yansıdı. O hemşireler, fotoğraflara yansıyanları anlattı.

Dünyayı etkisini altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele Türkiye'de de aralıksız devam ederken, bu sürecin asıl kahramanları olan sağlık çalışanlarının fedakarlıkları ise takdir topluyor. Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Devlet Hastanesi'nde de sağlık personeli ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koyuyor. Hastanenin Pandemi Bölümü Yoğun Bakım Servisi'nde görevli hemşireler Gülten Çoban'ın üstündeki tulum ile yorgunluktan mesai arkadaşının yanına uzanması ve diğer bir hemşire Ali Alimoğlu'nun 3 saat boyunca giydiği tulumu çıkarmasıyla terden ıslanması salgınla mücadeleyi ortaya koydu.

Covid-19 ile verilen mücadeleyi anlatan 9 yıllık anestezi hemşiresi Gülten Çoban," Hem psikolojik anlamda ailemizden uzak kalışımız hem de hastalarla olan bağımız ve yardımlarımızdan dolayı zor şartlardayız. Ben bir anımı anlatmak istiyorum. Yaşlı bir amcamız yatıyordu yoğun bakımda ve satrasyonları 70'lerdeydi ve bana tek söylediği "kızım bana nefes ver dedi" diye konuştu.

Yorgunluklarının yer aldığı fotoğrafın anısını anlatan Çoban, "O fotoğraftaki olaya gelince de o gece saat 02.00 sularında bir hasta yatışı oldu. O yatışta arkadaşımla beraber 2 saat boyunca tedavisini yapmak ve solunumunu rahatlatmak amaçlı tedavi falan derken bayağı bir zaman kaybettik. Daha sonra hasta ile işi toparladık biraz sakinleştirdik. Sonra yeni bir hasta yatışı daha geleceği söylendi o sırada o kadar yorulmuştuk ki arkadaşımın yanına uzanmak zorunda kaldım. Orada artık ayakta durabilecek bir halim gücüm kalmadı"dedi.

Herkesin maske ve sosyal mesafeye ciddi anlamda dikkat etmesini isteyen Çoban, Covid-19 ile bir savaş verdiklerini herkesin kendilerine destek vermesini beklediklerini aktardı.

Hemşirelerden Ali Alimoğlu ise "Farklı, zor ve ağır bir savaş içerisindeyiz. Bu savaştan da öyle yada böyle galip gelmemiz gerekiyor. Fotoğraftaki anıma gelince, Covid hastalarının yoğun ve aktif olduğu bir dönemde beraber mesai yaptığımız arkadaşımızla birlikte 3 saatlik bir tulum serüveninin ardından ıslak bir şekilde dışarı çıkmamız sadece fotoğrafın görünen kısmıydı. 24 saatlik süreçte 4-5 forma tulum değiştirdiğimiz oluyor. Bu süreç çok zorlu bir ve sıkıntılı bir süreç. Bu süreçte iki kez çok büyük tedirginlik yaşadım. Birincisi kardeşimin testinin pozitif çıktığı gündü çünkü acaba benden mi bulaştı korkusunu yaşadım. İkincisi ise yoğun bakıma aldığımız hastanın nefes alırken acı çekmesine şahit olmak bende büyük travma oluşturdu. Bir insanda nasıl boğularak ölme korkusu varsa o yaşandı ve cihaza bağlanmak zorunda kaldı. Sizden ricamız sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymanız"diyerek destek istedi.

Pandemi servislerinin kahramanları
Pandemi servislerinin kahramanları
Pandemi servislerinin kahramanları
Pandemi servislerinin kahramanları
Pandemi servislerinin kahramanları
Pandemi servislerinin kahramanları
Pandemi servislerinin kahramanları
Pandemi servislerinin kahramanları
Pandemi servislerinin kahramanları

Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Yoğun Bakım, Bingöl, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi servislerinin kahramanları - Son Dakika


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