Pandemi sigorta sektöründe dengeleri değiştirdi - Son Dakika

Pandemi sigorta sektöründe dengeleri değiştirdi

- Pandemi sigorta sektöründe dengeleri değiştirdi Pandemi döneminde sağlık sigorta sektörü yüzde 8'lik artış yaşadı Sigorta sektöründe gelecek siber güvenlik sigortası Koronavirüs salgını, sağlık sigortasının ön plana çıktığı bu dönemde hem kamu hem de özel sektörün özveriyle çalışması...

- Pandemi sigorta sektöründe dengeleri değiştirdi

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Pandemi döneminde sağlık sigorta sektörü yüzde 8'lik artış yaşadı

Sigorta sektöründe gelecek siber güvenlik sigortası

İSTANBUL - Koronavirüs salgını, sağlık sigortasının ön plana çıktığı bu dönemde hem kamu hem de özel sektörün özveriyle çalışması ile başarıyla atlatılıyor. Salgının etkisiyle evde kalan vatandaşlar, bu dönemde bireysel sağlık sigortasına yönelirken, sektörde yüzde 8'lik bir ivme yakalandı. Uzaktan çalışma sisteminin artık daha fazla firmada görüleceği gözlenirken, gelecek yıl siber güvenlik sigortasına şirketlerin daha çok başvurması bekleniyor.

Koronavirüs salgını hem kamu hem de özel sektörün özveriyle çalışması sona yaklaştığı belirtiliyor. Salgının en yüksek sayılara ulaştığı nisan-mayıs ve haziran aylarında şirketlerin uzaktan çalışma sistemine geçmesi ve halkın kısıtlamalara uymasıyla her gün açıklanan rakamlar gün be gün azaldığı gözleniyor. Evden çalışan veya süreci evde kalarak geçiren vatandaşlar özellikle nisan-mayıs ayında sağlık sigortasında beklenin üzerinde bir ivme yakalanmasında etkili oldu. Bu dönemde yaklaşık yüzde 8'lik artış yaşayan sektör, genel sigorta sektörünü geride bıraktı. Şirketlerin uzaktan çalışma sistemine olumlu bakmasıyla gelecek yıl siber güvenlik sigortasına şirketlerin daha çok başvurması bekleniyor.

Konu ile ilgili videokonferans yöntemiyle açıklamalarda bulunan Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan, "Kovid-19 salgını ile bazı branşlar etkilenirken en çok ise oto sigortaları etkilendi diyebiliriz. Buna paralel hasarlarda azaldı. Haziran ayına baktığımızda şu anki trendin Kovid-19 öncesine döndüğüne görebiliyoruz. Salgınla beraber sağlık sigortaları ön plana çıktı. Belli dönemlerde yukarı doğru bir ivme gerçekleşti ama bununla beraber çok kalıcı olmadı. Buradaki sevindirici haber risk algısının artmış olması" dedi.

"Sektör olarak bizde hızla normalleşiyoruz"

Salgın hastalıkların birçok şirket dahil olmadığını söyleyen Gürkan, "Bunun analizini yaptığımızda yüzde 15'nin kapsama içinde olduğunu gördük. Sektör olarak birlik çatısı altında bir değerlendirme yaptık ve Kovid-19 ile ilgili tüm ödemeleri kapsama altına aldık. İlk 3 ayda yaklaşık yüzde 15 yakın bir reel büyüme görmüştük. Salgın döneme baktığımızda reel büyüme 0'a düşmüş durumda. Haziran ayına baktığımızda ise tekrar aynı seviyeye yaklaştığımızı görüyoruz. Sektör olarak bizde hızla normalleşiyoruz." şeklinde konuştu.

"Siber sigortalarında kurumların daha çok başvuracağını bekliyoruz"

Kovid-19 sürecince sağlık sigortaların öneminin çok arttığına da değinen Gürkan, "Salgın başında talep arttı ancak sonrasında normalleşme dönemi oldu. Sağlık sigortalarında ilk 5 aya baktığımızda yüzde 8'lik bir büyüme gerçekleşti. Bu da sektörün büyümesinin üzerinde bir büyüme olarak gerçekleşti. Zamanla daha da ileriye gideceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz ki biz sektör olarak salgını kapsama altına aldık. Daha sonra ise değerlendirme yapıp oluşacak tüm salgın hastalıkları kapsama altına almaya karar verdik. İlerleyen dönemde sağlık, hayat ve işsizlik sigortalarında bir ivme bekliyoruz. Ticari anlamda da sigortaların piyasaya çıkacağını öngörüyoruz. Herkesin evinde çalıştığı dönemlerde siber güvenlik riskler daha ön plana çıkıyor. Dolayısıyla siber sigortalarında kurumların daha çok başvuracağını bekliyoruz." diye konuştu.

"Tüm branşlarda da dijital ivmenin olmasını bekliyoruz"

Dijitalleşmeye uzun zamandır yatırım yaptıklarını vurgulayan Tolga Gürkan, "Hastanelere ve doktorlara ulaşamadığımız bu dönmelerde aslında birçok şirket görüntülü konuşarak en azından kritik durum ve acil durum var mı bunları anlamak için başvurdular. Bizde bu hizmetleri dijital olarak sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Tüm branşlarda da dijital ivmenin olmasını bekliyoruz." diye sözlerini tamamladı.

Koronavirüs, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi sigorta sektöründe dengeleri değiştirdi - Son Dakika Ekonomi

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