Pandemi sobayı yaktı, fiyatlar yüzde 45 arttı - Son Dakika

Pandemi sobayı yaktı, fiyatlar yüzde 45 arttı

09.11.2020 14:40

Pandemi sobayı yaktı, fiyatlar yüzde 45 arttı Samsun'da geçen seneye oranla soba fiyatları yarı yarıya arttı.

Pandemi sobayı yaktı, fiyatlar yüzde 45 arttı

SAMSUN - Samsun'da geçen seneye oranla soba fiyatları yarı yarıya arttı. Satıcılar ise pandemiden dolayı soba üreticilerinin taleplerine karşılık vermediklerini söyledi.

Kış mevsimine yaklaşılırken soba satışlarında hareketlilik yaşanıyor. Tüm hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını soba sektörünü de vurdu. Geçen sene 280 TL fiyatla satılan bir kovalık soba bu sene 450 TL oldu. 750 TL'ye alıcı bulan demir döküm sobalarında fiyatları artarak 1300 TL'ye kadar çıktı. 25 senedir İlkadım İlçesinde bulunan Unkapanı mevkiinde soba satıcısı olan Recep Korkmaz soba fiyatlarının yüzde 45 arttığını söyleyerek, "25 senedir soba satışı yapıyorum. Soba fiyatları geçen seneye oranla yüzde 45 arttı. Bu sene vatandaşta baya bir zorlanıyor. Ortalama bir kovalık sobayı geçen sene 280 TL'ye satıyorduk. Bu sene fiyatı 450 TL oldu. Geçen sene 750 TL'ye sattığımız demir döküm sobalar 1200 ile 1300 TL oldu. Her şey nakde döndü. Önceden vadeli alıyorduk, vadeli satıyorduk. Şimdi öyle bir durum yok. Pandemiden dolayı üreticide talebe karşılık veremiyor. Kimisi dökme demir yok diyor. Şehrin yüzde 80'i doğal gazdadır. Biz daha çok kırsal kesime hitap ediyoruz. Geliri düşük vatandaşlar soba alıyor. Onların da durumu zaten ortada" dedi.

(FAU-SLH-Y)

Pandemi sobayı yaktı, fiyatlar yüzde 45 arttı
Pandemi sobayı yaktı, fiyatlar yüzde 45 arttı
Pandemi sobayı yaktı, fiyatlar yüzde 45 arttı
Pandemi sobayı yaktı, fiyatlar yüzde 45 arttı
Pandemi sobayı yaktı, fiyatlar yüzde 45 arttı
Pandemi sobayı yaktı, fiyatlar yüzde 45 arttı
Pandemi sobayı yaktı, fiyatlar yüzde 45 arttı
Pandemi sobayı yaktı, fiyatlar yüzde 45 arttı
Pandemi sobayı yaktı, fiyatlar yüzde 45 arttı

Türk Lirası, Samsun, Soba, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi sobayı yaktı, fiyatlar yüzde 45 arttı - Son Dakika Ekonomi


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