Pandemi sonrası açık havada alışverişe ilgi arttı - Son Dakika

Pandemi sonrası açık havada alışverişe ilgi arttı

Pandemi sürecinde 2 ay kapalı kaldıktan sonra 11 Mayıs'ta "Hijyenik Alışverişin Merkezi" sloganıyla yeniden kapılarını açan Venezia Mega Outlet, bu yıl 5'inci yaşını kutluyor.

Pandemi sürecinde 2 ay kapalı kaldıktan sonra 11 Mayıs'ta "Hijyenik Alışverişin Merkezi" sloganıyla yeniden kapılarını açan Venezia Mega Outlet, bu yıl 5'inci yaşını kutluyor. Özgün mimari yapısıyla pandemi sürecinde ön plana çıktıklarını anlatan Venezia Mega Outlet'in Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Ziyaretçi sayıları geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 50 seviyelerine ulaştı" dedi.

Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda

Özgün mimari yapısıyla dikkat çeken Venezia Mega Outlet, bu yıl 5'inci yaşını kutluyor. Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, dünya çapında markaların yanı sıra büyük yerli moda markalarına ev sahipliği yaptıkları Venezia Mega Outlet'de, 5 yıl içinde hem İstanbulluların hem de yabancı turistlerin alışveriş için yoğun olarak tercih ettiği yerlerin başında gelmeyi başardıklarını söyledi. "Açıldığımız günden bugüne Türkiye'nin en önde gelen konsept alışveriş merkezlerinden biri olduk" diyen Isıgöllü, "Venedik temamız ve açık havalı konseptimizle ayrıştığımız İstanbul'da yılın 365 günü indirimli alışveriş imkanı sunuyor, zengin marka karmamızla outlet alışverişi ziyaretçilerimiz için fırsata çeviriyoruz" ifadelerini kullandı.

"MİMARİMİZ PANDEMİ SÜRECİNDE ÖN PLANA ÇIKTI"

Pandemi sürecinde 2 ay kadar kapalı kalmalarının ardından, tüm tedbirleri alarak kapılarını 11 Mayıs'ta 'Hijyenik Alışverişin Merkezi' sloganıyla açtıklarını hatırlatan Isıgöllü, "AVM içinde su kanallarında gondollarla gezmeye ve açık havada alışveriş yapmaya imkan veren Venedik konseptimiz, pandemi ile birlikte çok daha ön plana çıkmaya başladı. İklimlendirme yapma ihtiyacımızın olmadığı açık AVM'mizde, temiz havada cadde konseptinde alışveriş konforu sağlıyoruz" diye konuştu. Ziyaretçi sayılarının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 50 seviyelerine ulaştığını belirten Isıgöllü, günden güne artan mağaza cirolarının yüzleri güldürmeye başladığını ve kısa süre içerisinde pandemi dönemindeki ciro kayıplarının telafi edilmesini beklediklerini belirtti.


Venedik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi sonrası açık havada alışverişe ilgi arttı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:27 Levyeli saldırgan, evine girdiği kadını öldüresiye dövdükten sonra elini kolunu sallayarak gitti 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat 13:23 Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı 13:23 Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
Levyeli saldırgan, evine girdiği kadını öldüresiye dövdükten sonra elini kolunu sallayarak gitti
17:27
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
16:03
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 19:41:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi sonrası açık havada alışverişe ilgi arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]