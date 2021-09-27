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Pandemi sonrası adım atacak yer kalmadı - Son Dakika

Pandemi sonrası adım atacak yer kalmadı

27.09.2021 10:30
Pandemi sonrası adım atacak yer kalmadı, System.String[]

İstanbul'un yanı başında bulunan ve doğal güzellikleri ile büyüleyen Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Maşukiye, pandemi süreci sonrasında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

İstanbul'un yanı başında bulunan ve doğal güzellikleri ile büyüleyen Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Maşukiye, pandemi süreci sonrasında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Haftasonu bölgede adeta adım atacak yer kalmadı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Saman Dağları'nın eteklerinde bulunan Maşukiye, pandemi sonrasında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Sonbaharın da gelmesi ile birlikte güzelliği ile büyüleyen Maşukiye, Ankara, İstanbul, Sakarya başta olmak üzere çevre illerden gelen yerli ve Arap turistlerin ilgi odağı oldu. Günlük birlik tatil yapmak isteyen vatandaşlar, İstanbul'a 120 kilometre uzaklıkta bulunan Maşukiye bölgesine adeta akın ediyor. Kayak merkezileri ile kış tatilcilerinin yoğun olarak tercih ettiği bölge, sonbaharda da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Doğa yürüyüşü, ATV turu, zeplin yaparak doyasıya eğlenme fırsatı bulan vatandaşlar, Sapanca Gölü manzarası eşliğinde doğanın tadını çıkartıyor. Fotoğraf çekip ve öz çekim yapan yerli ve yabancı turistler, bölgenin doğal güzellikleri ve çeşitli aktivitelerle hoşça vakit geçirdiklerini söyledi.

"Pandemi döneminde bile çok fazla ilgi var"

Bölgede bulunan bir işletmede çalışan Ali Konkur, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını belirterek, "Pandemi döneminde bile çok fazla ilgi var. İnsanlar evde sıkıldı, rahat nefes almak ve sosyal aktivite yapmak için buralara geliyorlar. Biz de elimizden geldiğince misafirlerimizi burada ağırlamaya çalışıyoruz, inşallah memnun edebiliyoruz. Araplar yeşil alanı çok seviyor, bizim burada da yeşil bol olduğu için onlar için vazgeçilmez bir tatil fırsatı. Bizim hazırlıklarımız arasında Osmanlı kostümlerimiz, papağanlarımız var onları hazırladık. Kostüm ve papağanla birlikte fotoğraflarını çekiyor ve bu güzel anılarını ölümsüzleştiriyoruz. Haftanın yedi günü yoğunluk var ama hafta sonu daha bir yoğun oluyor çünkü günü birlik turlar da geliyor. Sadece Araplar değil yerli turistlerimiz de buraya geliyor" dedi.

"Ortadoğu'daki misafirlerimiz son derece memnun bir şekilde ayrılmaktalar"

Rehber Serdar Kamber ise bölgenin Ortadoğu'dan gelen turistlerden yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, "Sapanca ve Maşukiye son 10 yılda inanılmaz derecede özellikle Ortadoğu pazarında bir patlama yapmış durumda. Tabi ki burada son 10 yılda yapılan tesisler, yatırımlar, oteller ve turistlik yerler ve tanıtımlarımız sayesinde inanılmaz derecede bir talep görmektedir. Sapanca ve Maşukiye bölgesinin güzellikleri, ormanları, şelaleleri aynı zamanda Kartepe'deki kayak merkezleri buranın cazibe bölgesi haline getirmiştir. Buraya gelen Ortadoğu'daki misafirlerimiz son derece memnun bir şekilde ayrılmaktalar. Bizim taleplerimiz arasında tabi ki de daha fazla yatırım ve tanıtımdır. Özellikle Katar, Kuveyt ve son 2 yıldır sorun yaşadığımız Suudi Arabistan'ı da sayarsak ve ilişkilerimiz düzeltirsek çok daha güzel olur. Çünkü Ortadoğu pazarında Suudi Arabistan en fazla turist çektiğimiz ülke arasındadır. İki ülke vatandaşları olarak yoğun bir şekilde talep var" diye konuştu.

Genellikle Ortadoğu turistlerine hitap ettiklerini söyleyen görevli Yücel Ecevit, "Sezonun yeni başlaması nedeniyle ufakta olsa düşüşler var ama koronanın etkisi daha yeni yeni geçmeye başladı. 3. dalga olmazsa işler iyi durumda. Buralara yerli ve yabancı turistler çok fazla ilgi gösteriyor. Okulların açılması ile biraz düşüş oldu ama sonrasında yine işler açıldı. İşler iyi, turist var, biz de turistlere gereki ilgiyi ve misafirperverliğimizi göstermemeye çalışıyoruz. Herkesi buralara gezmeye, görmeye, temiz hava almaya davet ediyoruz.

"Her 10 günde bir geldiğimizde yaklaşık 70 turist getiriyoruz"

Irak'ta tur rehberi olarak çalışan Ali Salihi, turistlerle sürekli olarak bölgeye geldiklerini kaydederek, "Biz her 10 günde bir yolcu getiriyoruz. Pandemi nedeniyle insanlar evden sıkıldı ve buralara geldi. Irak'ta hava çok sıcak olduğu için turistler çok iyi bir şekilde tatil yapabiliyor. Akdeniz, Karadeniz turu başta olmak üzere her yere seyahatlerimiz gerçekleştirmekteyiz. Herkesi buraya bu güzel manzarayı görmeye davet ediyorum. Her 10 günde bir geldiğimizde yaklaşık 70 turist getiriyoruz. Irak, Kerkük'ten getirdiğimiz tüm turistler Türkçe biliyor ve konuşuyor. Biz zaten bir milletiz" şeklinde konuştu.

"10 gün daha buradayız ve buradan ayrılmak istemiyoruz"

Maşukiye'de tatil yapmak için Irak'tan gelen turistler ise bölgeyi çok beğendiklerini ifade etti. Bölgeden ayrılmak istemediğini söyleyen bir turist ise, "Biz Irak'tan buraya geldik. Burası çok güzel, efsane yemekleri var ve gezilecek yerleri var. Ailem ve çocuklarımla buraya geldik. O kadar güzel yerler var ki gözümüz gönlümüz açıldı. 10 gün daha buradayız ve buradan ayrılmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Pandemi sonrası adım atacak yer kalmadı
Pandemi sonrası adım atacak yer kalmadı
Pandemi sonrası adım atacak yer kalmadı
Pandemi sonrası adım atacak yer kalmadı
Pandemi sonrası adım atacak yer kalmadı
Pandemi sonrası adım atacak yer kalmadı
Pandemi sonrası adım atacak yer kalmadı
Pandemi sonrası adım atacak yer kalmadı
Pandemi sonrası adım atacak yer kalmadı
Pandemi sonrası adım atacak yer kalmadı
Pandemi sonrası adım atacak yer kalmadı
Pandemi sonrası adım atacak yer kalmadı
Pandemi sonrası adım atacak yer kalmadı
Pandemi sonrası adım atacak yer kalmadı
Pandemi sonrası adım atacak yer kalmadı
Pandemi sonrası adım atacak yer kalmadı

Maşukiye, İstanbul, Kocaeli, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi sonrası adım atacak yer kalmadı - Son Dakika


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