Pandemi sonrası Avrasya Bölgesi'ndeki ulaşım planları İstanbul'da ele alındı - Son Dakika
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Pandemi sonrası Avrasya Bölgesi'ndeki ulaşım planları İstanbul'da ele alındı

16.06.2022 13:49

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından düzenlenen "Avrasya Bölgesi'nde Pandemi Sonrası Mali, İş ve İşletme Sürekliliği" temalı konferans, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşti.

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından düzenlenen "Avrasya Bölgesi'nde Pandemi Sonrası Mali, İş ve İşletme Sürekliliği" temalı konferans, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşti.

Taksim The Marmara Otelde düzenlenen konferansa, sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve uluslararası platformlardan 300'ü aşkın temsilci katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, İstanbul'da toplam günlük yolculuk sayısının yaklaşık 12 milyon olduğunu söyledi.

Raylı sistemlerin günlük yolculuk sayısının 3 milyonu geçtiğini belirten Gökçe, "İBB olarak gerçekleştirdiğimiz yeni raylı sistem yatırımları ve bütçemizden ödemesini yaparak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından devralacağımız hatlar ile raylı sistemlerin yolculuk sayısı günlük 6 milyon seviyelerine çıkacak." diye konuştu.

Lastik tekerlekli taşıma araçları ve deniz ulaşımını da raylı sistemleri besleyecek ve tamamlayacak şekilde planladıklarını anlatan Gökçe, şöyle devam etti:

"Minibüs ve otobüs güzergahları metrobüs ve raylı sistem hatlarını besleyecek şekilde revize edilirken, minibüsler ve taksi dolmuşlar İstanbulkart entegrasyonuna dahil edilerek daha etkin ve verimli hale getirilecek. Vatandaşlarımız elektronik biletle kesintisiz olarak bu araçlar ile yolculuk yapabilecek. Ayrıca İstanbul bir deniz kenti olmasına rağmen deniz yolu ulaşımının toplu ulaşım içindeki payı düşük. Bunu artırmak için kara yolu ulaşım türleri ve raylı sistemler ile entegre yeni toplu ulaşım ve arabalı feribot hatları ile ekonomik ve hızlı yeni deniz araçları sisteme dahil edilecek. Bunun dışında İstanbul'da ilk etapta ihtiyaç duyulan 5 bin taksinin en az 500 adedi engelli erişimine uygun olacak şekilde taksi sayısı artırılacak. "

"Toplu taşıma en verimli ulaşım şeklidir"

UITP Genel Sekreteri Mohamed Mezghani de İstanbul'un toplu taşımadaki gelişmelerle tanınan bir şehir olduğunu ifade etti.

İklim ve petrol sorunlarının, toplu taşımayı çözümün önemli bir parçası haline getirdiğini vurgulayan Mezghani, "Yalnızca karbon emisyonu ve enerji açısından değil, güvenlik, sosyal kapsayıcılık, ekonomiye getirdiği hareketlilik, istihdam ve sağlık açısından da toplu taşıma en verimli ulaşım şeklidir." dedi.

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy ise tüm dünyayı derinden etkileyen pandemi sürecinin toplu taşımacılık alanında da sarsıcı etkiler yarattığına dikkati çekti.

"İnsanlara sağlıklarını korumaları için 'evde kal' çağrıları yapılan dönemde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye genelinde de toplu taşıma sayılarında ciddi düşüşler yaşandı." diyen Soy, "İnsanların evden çalışması ya da bireysel ulaşım araçlarına yönelmesi ile Metro İstanbul olarak biz de bu düşüşten payımıza düşeni aldık ve süreç boyunca zaman zaman yüzde 90'lara dayanan oranda yolcu kayıpları yaşadık." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan ve İstanbul Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş da sunum yaptı.

Pandemi sonrası Avrasya Bölgesi'ndeki ulaşım planları İstanbul'da ele alındı
Pandemi sonrası Avrasya Bölgesi'ndeki ulaşım planları İstanbul'da ele alındı
Pandemi sonrası Avrasya Bölgesi'ndeki ulaşım planları İstanbul'da ele alındı
Pandemi sonrası Avrasya Bölgesi'ndeki ulaşım planları İstanbul'da ele alındı

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Kaynak: AA

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