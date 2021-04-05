"Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları" nın sıradaki durağı İzmir - Son Dakika

"Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları" nın sıradaki durağı İzmir

05.04.2021 15:31

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beşincisi düzenlenen Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları'nda yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin, bölgesel ve ulusal kalkınmanın en büyük katalizörü olduğunu vurguladı.

TBB tarafından ulusal kalkınmada yerel yönetimlerin öneminin vurgulanması hedefiyle 11 farklı ilde yapılması planlanan "Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları" nın sıradaki durağı İzmir oldu.

Özel bir otelde düzenlenen toplantının açış konuşmasını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptı. Konuşmasında yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) Salgını'na karşı verilen ulusal mücadelede yerel yönetimlerin önemli bir noktada olduğunun altını çizerek, "Yerel yönetimler, bölgesel ve ulusal kalkınmanın en büyük katalizörü" dedi.

Toplantıya videokonferans yöntemiyle Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver katılırken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir, Manisa, Muğla ve Aydın'da bulunan belediyelerin başkan ve yöneticilerinin yanı sıra akademisyenler, kalkınma ajansları temsilcileri ve bürokratlar hazır bulundu.

ŞAHİN: HEP BİRLİKTE ORTAK SORUNA KARŞI ORTAK ÇÖZÜM ÜRETMEMİZ LAZIM

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin açış konuşmasında kalkınma ve demokrasinin yerelde başladığını aktararak, "Bizim hep birlikte ortak soruna karşı ortak çözüm üretmemiz lazım. İşte bu bakış açısıyla baktığımızda yapacak çok işimiz var. Kendimizi 21'inci yüzyılın kodlarına göre kodlamalıyız. Bu meselelerde iş birliği ve koordinasyon önemli. TBB olarak gayret içindeyiz. Bölgesel çalışıyoruz, her bölgeye ait kendine özgü kalkınma planı var. Dünya 'sürdürülebilir kalkınma, çevresel kalkınma, insani kalkınma' diyor. Fakat biz bunları ıskaladık. Ekonomik kalkınmayı kişi başı düşen milli gelir olarak gördük. Büyük devleti bu şekilde tanımladık. Aşılamamız bittiğinde çok hızlı normalleşmemiz, maviye dönmemiz, ekonomiyi toparlamamız ve yola devam etmemiz gerekiyor. Bunun için de yerel yönetimlere çok fazla iş düşüyor. 'Yenilebilir enerji' diyeceğiz. İnsanı korumak için doğayı korumamız lazım. İklim projeleri o kadar önemli ki. Biz değişeceğiz. Dünya yeşil ekonomi ve bilgi ekonomisine gidiyor. Kendi kurumsal kapasitemiz güçlü değilse bunu başaramayız" diye konuştu.

Toplantıya videokonferans yöntemiyle bağlanan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, dünyanın, yükselen nüfusa bağlı ihtiyaçlarının değişerek arttığını vurguladı. Bu ihtiyaçların ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir olmasını zorunlu olduğu, bunu tehdit eden salgın ve doğal afetlere karşı birlikte mücadele vermek gerektiğini dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, videokonferansla yaptığı konuşmada, bölgesel kalkınmanın önemli bileşenlerinin iyi altyapı, yetişmiş insan gücü, yatırımların teşviki, yatırımcıların kullanabileceği merkezler ve yerel yönetimler olduğunu ifade etti. Dönmez, "Mesela Gaziantep kalkındıkça etrafındaki iller kalkınıyor. Bölgesel kalkınma açısından amiral gemilere ihtiyacımız var. Bakanlık olarak bölgesel kalkınmanın en önemli aktörlerindeniz. Büyümemizi sürdürülebilir kılmayı, ürünlerimizi katma değerli hale getirmeyi hedefliyoruz. Katma değerli üretim, teknoloji odaklı girişim ve sürekli inovasyonu başarırsak dünyada söz sahibi oluruz" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de salgının sömürü, doğal kaynakların istismar edilmesi gibi konularda durup düşünme fırsat verdiğini, belediye başkanlarından kurdukları şehre kendi vicdanını, insanlıklarını, köklerini de katmalarını, şehirlere ruh üflemelerini beklediklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yaşanan süreçte belediyeciliğin yol, su, altyapı, park, bahçeyle sınırlı olmadığını, vatandaşların belediyelerden çok daha büyük beklentisi olduğunu, yerel yönetimleri, en yakınındaki birinci kamu kurumu olarak kabul ettiği ifadelerini kullandı.

Türkiye Bankalar Birliği, Fatma Şahin, Pandemi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları' nın sıradaki durağı İzmir - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Reuters'tan dikkat çeken analiz: Enflasyon Merkez Bankası Başkanı'nın üzerinde baskı oluşturdu Reuters'tan dikkat çeken analiz: Enflasyon Merkez Bankası Başkanı'nın üzerinde baskı oluşturdu Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu
Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange         
15:18
MHP'de Montrö bildirisine imza atan eski vekil Ertuğrul Kumcuoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi MHP'de Montrö bildirisine imza atan eski vekil Ertuğrul Kumcuoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi         
14:52
Okulun önünde tartıştığı kayınpederini öldürdü Okulun önünde tartıştığı kayınpederini öldürdü         
14:30
Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var         
14:13
Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi         
14:06
Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama         
13:36
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amirallere bu 3 kritik soru yöneltilecek Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amirallere bu 3 kritik soru yöneltilecek         
12:38
Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin         
11:53
104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi         
11:21
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı         
11:04
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 15:42:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları" nın sıradaki durağı İzmir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei