"Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları" nın sıradaki durağı İzmir - Son Dakika

TBB tarafından ulusal kalkınmada yerel yönetimlerin öneminin vurgulanması hedefiyle 11 farklı ilde yapılması planlanan "Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları" nın sıradaki durağı İzmir oldu.

Özel bir otelde düzenlenen toplantının açış konuşmasını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptı. Konuşmasında yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) Salgını'na karşı verilen ulusal mücadelede yerel yönetimlerin önemli bir noktada olduğunun altını çizerek, "Yerel yönetimler, bölgesel ve ulusal kalkınmanın en büyük katalizörü" dedi.

Toplantıya videokonferans yöntemiyle Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver katılırken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir, Manisa, Muğla ve Aydın'da bulunan belediyelerin başkan ve yöneticilerinin yanı sıra akademisyenler, kalkınma ajansları temsilcileri ve bürokratlar hazır bulundu.

ŞAHİN: HEP BİRLİKTE ORTAK SORUNA KARŞI ORTAK ÇÖZÜM ÜRETMEMİZ LAZIM

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin açış konuşmasında kalkınma ve demokrasinin yerelde başladığını aktararak, "Bizim hep birlikte ortak soruna karşı ortak çözüm üretmemiz lazım. İşte bu bakış açısıyla baktığımızda yapacak çok işimiz var. Kendimizi 21'inci yüzyılın kodlarına göre kodlamalıyız. Bu meselelerde iş birliği ve koordinasyon önemli. TBB olarak gayret içindeyiz. Bölgesel çalışıyoruz, her bölgeye ait kendine özgü kalkınma planı var. Dünya 'sürdürülebilir kalkınma, çevresel kalkınma, insani kalkınma' diyor. Fakat biz bunları ıskaladık. Ekonomik kalkınmayı kişi başı düşen milli gelir olarak gördük. Büyük devleti bu şekilde tanımladık. Aşılamamız bittiğinde çok hızlı normalleşmemiz, maviye dönmemiz, ekonomiyi toparlamamız ve yola devam etmemiz gerekiyor. Bunun için de yerel yönetimlere çok fazla iş düşüyor. 'Yenilebilir enerji' diyeceğiz. İnsanı korumak için doğayı korumamız lazım. İklim projeleri o kadar önemli ki. Biz değişeceğiz. Dünya yeşil ekonomi ve bilgi ekonomisine gidiyor. Kendi kurumsal kapasitemiz güçlü değilse bunu başaramayız" diye konuştu.

Toplantıya videokonferans yöntemiyle bağlanan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, dünyanın, yükselen nüfusa bağlı ihtiyaçlarının değişerek arttığını vurguladı. Bu ihtiyaçların ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir olmasını zorunlu olduğu, bunu tehdit eden salgın ve doğal afetlere karşı birlikte mücadele vermek gerektiğini dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, videokonferansla yaptığı konuşmada, bölgesel kalkınmanın önemli bileşenlerinin iyi altyapı, yetişmiş insan gücü, yatırımların teşviki, yatırımcıların kullanabileceği merkezler ve yerel yönetimler olduğunu ifade etti. Dönmez, "Mesela Gaziantep kalkındıkça etrafındaki iller kalkınıyor. Bölgesel kalkınma açısından amiral gemilere ihtiyacımız var. Bakanlık olarak bölgesel kalkınmanın en önemli aktörlerindeniz. Büyümemizi sürdürülebilir kılmayı, ürünlerimizi katma değerli hale getirmeyi hedefliyoruz. Katma değerli üretim, teknoloji odaklı girişim ve sürekli inovasyonu başarırsak dünyada söz sahibi oluruz" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de salgının sömürü, doğal kaynakların istismar edilmesi gibi konularda durup düşünme fırsat verdiğini, belediye başkanlarından kurdukları şehre kendi vicdanını, insanlıklarını, köklerini de katmalarını, şehirlere ruh üflemelerini beklediklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yaşanan süreçte belediyeciliğin yol, su, altyapı, park, bahçeyle sınırlı olmadığını, vatandaşların belediyelerden çok daha büyük beklentisi olduğunu, yerel yönetimleri, en yakınındaki birinci kamu kurumu olarak kabul ettiği ifadelerini kullandı.