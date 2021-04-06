Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları'na Büyükşehir katkısı - Son Dakika

Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü de katılarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlere yönelik bir sunum yaptı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından 11 farklı ilde planlanan 'Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları'nın beşincisi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, çevre illerin ve ilçelerin belediye başkanları ve başkan yardımcıları, yöneticileri, akademisyenler, kalkınma ajanslarının temsilcileri ve bürokratlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gerçekleştirdi. Şahin, Kovid-19 salgınına değindi ve dünyanın gündeminde akıllı şehir kavramının bulunduğunu belirtti. Şahin'in konuşmasının ardından toplantıya video konferans yöntemiyle Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez bağlanarak birer konuşma yaptı. Toplantıda bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşması sonrasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer toplantının önemine yönelik bir konuşma yaptı. Konuşmalar ile devam eden toplantıda Anahtar Konuşmacılar olarak Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Korumu Başkanvekili Dr. Muhammed Adak ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Yunus Emre Ayözen konularıyla ilgili birer konuşma yaparak, katılımcılara seslendi.

Akıllı Şehirler ve Kent Ekonomisi oturumu gerçekleştirildi

Toplantının devam eden bölümünde Akıllı Şehirler ve Kent Ekonomisi oturumu gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse yaptı. Oturuma konuşmacı olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ve İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Yavuz katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, oturumda yaptığı konuşmasına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek başladı. Güzgülü, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üretken belediyecilik anlayışıyla yatırımlarımıza ve hizmetlerimize ara vermeden devam ettik. Pandemi döneminde esnafımızın ve vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. Büyükşehir Belediyemizin kiracısı olan iş yerlerinden ve sulama kooperatiflerinden kira almadık ya da erteledik. Sağlık çalışanlarımıza ücretsiz servis imkanı sağladık. Toplu ulaşım kooperatiflerine yakıt desteği verdik ve kesintileri almayarak toplamda 7 buçuk milyon lira gibi ekonomik bir katkımız oldu. Ülkemizin gıda ambarı ve sanayi noktasında lokomotif şehirleri arasında yer alan Manisa'mızda hemşerilerimizin hem ulaşım güvenliğinin sağlanması hem de ticari hayatın gelişmesi amacıyla 2020 yılında 853 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdik. Uzun ömürlü, yerli üretim ve ekonomik olması nedeniyle tercih ettiğimiz beton yol uygulamamızda da 120 kilometreye ulaştık. 2021 yılında da Allah nasip ederse 1.200 kilometre asfalt çalışmasını hayata geçireceğiz. Kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla köylülerimize belediyemizin yüzde 75 hibe sağladığı sera destekleri verdik. 2021 yılında da bu projemiz devam edecek. Tarımsal kalkınma noktasında Türkiye Belediyeler Birliğimizin Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışmasında da ödül alan bağ tahmin ve erken uyarı istasyonlarımızı yaygınlaştırarak 50'ye çıkardık. Manisa ovasının neredeyse tamamına yakınında üretim yapan çiftçilerimiz hava koşulları ile birlikte hastalık ve zararlıların önlenmesi için ilaçlama zamanı gibi konularda kısa mesaj ile bilgilendiriliyor ve ürünlerini koruma altına alabiliyorlar. Ayrıca evsel atıkların trenle taşınması projemiz kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile işletme protokolünü imzaladık. Deneme seferlerine başladığımız projemizi inşallah bu yıl hayata geçireceğiz. Yılda 3 milyon kilometre daha az yol giderek karbon salınımını azaltacağız ve 5 milyon lira gibi yakıt tasarrufu yapacağız. Altyapı ve atıksu arıtma tesisleri anlamında da büyük yatırımlar yaptık. Hem Gediz ve Bakırçay havzalarımızı korumak hem de içme suyu altyapımızı yenileyerek kayıp kaçak oranını azaltmak için çalışmalar yürütüyoruz. 19 atıksu arıtma tesisimizle Büyükşehir olduktan sonra 200 milyon metreküpün üzerinde atıksuyu arıtarak sağlıklı bir şekilde nehirlerimize verdik. Şuana kadar 200 mahallede 4 bin kilometre altyapı yeniledik. 2021 yılında da 30 mahallemizde daha altyapı çalışması yürütüyoruz. İnşallah el birliğiyle bu zorlu süreci atlatıp, ülkemizi 2023 hedeflerine emin adımlarla taşıyacağız. Bu yolda yüce Rabbimden hepimize güç kuvvet vermesini diliyor; koronavirüs salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum" ifadeleriyle sunumunu gerçekleştirdi. Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantısı yapılan kapanış konuşması ile sona erdi.