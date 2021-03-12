"Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları"nın dördüncüsü Antalya'da yapıldı - Son Dakika

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni dönemde en önemli başlıklardan birinin turizm, tarım ve enerji olacağını belirterek, "Çevre projeleri dünyanın en iyi projeleri olacak. Her gün arkadaşlarımızla yeni dünyanın kodlarını çalışacağız." dedi.

Şahin, Antalya'daki Kundu Oteller Bölgesi'nde düzenlenen, "Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları"nın dördüncüsünün açılışında yaptığı konuşmada, TBB'nin cumhuriyet tarihinde kurulmuş en güçlü birlik olduğunu söyledi.

Demokrasinin zenginlik olduğunu vurgulayan Şahin, "Ama bizi biz yapan değerler var. Bizim en büyük gücümüz beşeri sermayemiz. Ortak çözümlere ortak sorunlar bulmak için buradayız." diye konuştu.

Salgının, depremlerin, sellerin, hastalık ve şiddetin bir sonuç olduğunu dile getiren Şahin, sürdürülebilir kalkınmada tek başına ekonominin yetmediğini, mutlaka çevresel ve insani kalkınmayı bir bütün olarak görmek gerektiğini aktardı.

Her bölgenin öne çıkan özelliği olduğuna dikkati çeken Şahin, turizmin sadece Antalya'nın değil, ülkenin önemli bir gücü olduğunu ifade etti. Güvenli ve sağlıklı turizmin çok değerli hale geldiğini bildiren Şahin, "Bu konuda restoranlara sertifika vermeye başladık. Çünkü insanlar o amblemi görünce güvenerek geliyor." dedi.

Yeni dönemde en önemli başlıklardan birinin turizm, tarım, enerji ve "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı olacağını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Enerji çok önemli, güneşin ana damarındayız. Sular aktı gitti, Almanya olmayan güneşinden güneş teknolojisini buldu. Biz güneş enerjisini iyi bilemedik. Rüzgar esti gitti. Şimdi yenilebilir enerji kapasite kullanım oranlarımız dünyanın en iyilerinden biri. Ama yeterli değil, daha da iyileştirmemiz lazım çünkü havayı koruyoruz. Çevre projeleri dünyanın en büyük projeleri olacak. Her gün arkadaşlarımızla yeni dünyanın kodlarını çalışacağız."

"Nisan ayıyla birlikte hareketlilik başlayacak"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da salgın sonrasında ülkenin kalkınma mücadelesini kaldığı yerden güçlü şekilde devam ettireceğini söyledi.

Normalleşme çalışması sonrası kalkınma, istihdam ve turizmin önemli hususlar olduğuna işaret eden Alpaslan, salgın öncesinde Türkiye'nin turizmde yıldızı parlayan ülkelerden birisi olduğunu belirtti.

Salgını en az sıkıntıyla atlatmak için devletin tüm imkanlarının ortaya konulduğunu vurgulayan Alpaslan, şunları kaydetti:

"Tüm tesislerimiz büyük umutla yeni sezon hazırlıklarını yürütüyor. Tüm tesislerimiz salgın kapsamında tedbirini almış durumda. Yeniden tanıtım çalışmalarına başladık. Aşının da yaygınlaşmasıyla insanların güçlü şekilde seyahati artacak. Rezervasyon hareketlerinden bunu görebiliyoruz. İnşallah nisan ayıyla birlikte hareketlilik başlayacak."

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, olağanüstü şartların yaşandığı dönemde bile Türkiye ekonomisinin büyümesinin önemli olduğu vurguladı.

Ülkenin toplu kalkınmasını sağlamak gerektiğini bildiren Dönmez, "Kümelenme konusunda son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Bölgeler, iller özelinde hangi yeteneklere sahip olduğumuza göre kalkınma çabalarımızı göstermemiz gerekiyor." dedi.

"Turizm sektöründe herkes umutlu"

Vali Ersin Yazıcı da salgının bir gün biteceğini ve Türkiye'nin belirlediği hedeflerine ulaşacağını ifade etti.

Turizm ve tarım kenti olduklarını vurgulayan Yazıcı, "Turizmcilerimiz, sektördeki herkes umutlu. Özellikle güvenli sertifikayla geçen sene herkesin sağlıklı tatil yapabileceğini ispatladık, tüm dünyayı buraya davet ediyoruz. Turizmde rekor üstüne rekor kırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü de salgına rağmen motivasyonu güçlü tutmak gerektiğini belirtti.

Toplantı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan moderatörlüğündeki oturumlarla devam etti.