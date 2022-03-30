PANDEMİ SONRASI DEV MARKALAR İLK DEFA İSTANBUL'DA - Son Dakika

İHBİR, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda dünyanın her bölgesinden ithalatçıları, süpermarket zincirlerini ve distribütörleri 'İHBİR- İstanbul Sektörel Alım Heyeti' ile İstanbul'da bir araya getirdi. Gerçekleştirilen alım heyetinde pandemi sonrası fiziksel olarak bir araya gelen dünya markaları ile İHBİR üyeleri önemli anlaşmalara imza atıyor.

Heyetin pandemi ardından ilk defa dün yüz yüze yapıldığını belirten İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit, İstanbul Sektörel Alım Heyetinde, yaklaşık 20 ülkeden 50'den fazla nitelikli satın alım heyeti ile 35 Türk katılımcı firmayı buluşturduklarını söyledi. Kolombiya, Panama, Bahreyn, Özbekistan, Kırgızistan, İsrail, Afrika ve Asya Pasifik ülkelerinden firmaların geldiğini belirten Aydın Soyyiğit, 'Yabancı firmalardan özellikle süpermarket zincirlerinin genellikle ürünlere ulaşamama sorunları olduğunu, bu yüzden heyetin kendileri için büyük rahatlık sağladığını söylüyorlar' dedi.

'ASIL HEDEFİMİZ UZAK PAZARLAR'

Türkiye'de üretilen ürünlerin dünyaya tanıtılması açısından heyetin önemli olduğuna değinen Aydın Soyyiğit şu şekilde konuştu:

'Mantı, çikolata, pastacılık ürünleri, kahve gibi birçok ürün var. Asıl hedefimiz uzak bölgelerdeki pazarlar olduğu için onların buraya gelmesi sektöre ayrı bir canlılık kazandırdı. Bu alıcılar da Türk firmalarını keşfetme imkanı buldu. Yapmış olduğumuz araştırmalarda, istatistiklerde Türk ürünlerinin ihracat akımı artarak devam ediyor. Bu da bizi sevindiriyor. Firmaların pazar çeşitliliği anlamında, ürünlerini sergileyebilmesi oldukça önemli. Sipariş ve bağlantıların devam etmesi de önemli. Bu yüzden daha fazla Pazar çeşitliliği için daha fazla alım heyeti gerçekleştireceğiz.'

'İHRACAT RAKAMI 2022 SONUNDA 3.5 MİLYAR DOLAR OLACAK'

İhracat rakamlarını her yıl iki katı olarak hedeflediklerine değinen Aydın Soyyiğit, 2022 sonunda ihracatın 3.5 milyar dolara yaklaşacağını söyledi. Aydın Soyyiğit, 'Ayrıca üye firmalarımızı 2 bin 200'den 4 bin 700'e çıkarttık. Önümüzdeki dönemde de yine yönetime adayız. Dinamik ve sürekli projeler üreten ekibimizle 7 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. Bunun için de önemli projeler yapıyoruz. Bu da onlardan biri" dedi.

TÜRK ÜRÜNLERİNİ DÜNYAYA TANITAN BELGESEL ÇEKİLECEK

Aydın Soyyiğit, 'Hedeflerimiz arasında Türk ürünlerini tüm dünyaya tanıtacak çok etkili bir belgesel çekmek var. Bu 4 milyar insanın izleyeceği bir belgesel olacak. Ayrıca ürettiğimiz ürünleri, yurt dışındaki e-ticaret platformlarında satabilecek bir potansiyel oluşturacağız. Bu da bize büyük bir kazanım sağlayacak' diye konuştu.

'KADINLARIMIZ VE GENÇLER İHRACATTA AKTİF'

Kadın ve gençleri de önemsediklerini ifade eden Aydın Soyyiğit son olarak şunları söyledi:

'Onların ihracatta aktif hale gelmesi için de birçok çalışmamız var. Örneğin her yıl 100 öğrencimizin piyasaya girmesini sağlayacağız. Onları eğiteceğiz ve her türlü destekte bulunacağız. Yine kadınlarımızın ürettiği ürünleri tüm dünyaya tanıtıyoruz. İhracatta aktif rol oynamaları için çalışıyoruz.'

'BU ORGANİZASYON ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Organizasyona katılan DC firmasının İhracat Müdürü Gökçen Üstündağ, 'Kuru meyve ürün çeşitlerini ihraç eden bir firmayız. Biz sadece yurt dışıyla çalışıyoruz. İHBİR'e böyle bir organizasyon düzenledikleri için teşekkür ederim. Özellikle pandemide müşteriye ulaşma açısından zorluklar yaşamıştık. Bu süre içinde zoom toplantılarıyla bu krizi yönettik. Şimdi ise fiziki ortamda buluştuk. Özellikle fuarlarda buluşmayı umduğumuz firmaları seçip buraya getirmişler. Onlarla birebir görüşmeler yapıyoruz. Bu sadece bizim için değil aslında Türkiye için de çok önemli. Şu ana kadar yaklaşık 12 görüşme yaptık. Fuarın herkes için verimli geçmesini umuyorum' açıklamasını yaptı.

LATİN AMERİKA TÜRK ÜRÜNLERİNİ TANIYOR

Fuara Kolombiya'dan gelen Gropo Exito Süpermarket Zinciri İthalat Müdürü Lorena Vallejo ise şunları söyledi:

'Öncelikle İHBİR'e bize sunduğu bu büyük fırsat için teşekkür ederiz. Çok organize bir fuar olmuş. Türk pazarındaki ürünlerin, Latin Amerika pazarındaki gelişimine gerçek anlamda fayda sağlıyor. Aynı zamanda işletmelerin ve ürünlerin büyük potansiyelde olduğunu da kanıtlar nitelikte. Pandemi sürecinde sanal dünya bize dünyalar arası iletişimi sağlayarak ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu. Ama yine de ürünlerle etkileşim sağlayıp deneme fırsatı bulup onları birebir de görebilmek, seçim yapıp karar verme aşamasında büyük önem taşıyor.'