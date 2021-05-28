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Pandemi sonrası fabrika kiraları uçtu! İstanbul ve Ankara'da fiyatlar yüzde 50'den fazla yükseldi - Son Dakika

Pandemi sonrası fabrika kiraları uçtu! İstanbul ve Ankara'da fiyatlar yüzde 50'den fazla yükseldi

28.05.2021 15:48

Koronavirüs salgınının ardından müstakil evlere olan ilgi ve fiyatlarda yaşanan yükselişin yanı sıra kira fiyatları uçuşa geçen başka bir gayrimenkul ise fabrikalar oldu. Ortaya çıkan talep yoğunluğundan kaynaklı İstanbul ve Ankara'da kiralar yüzde 50'den yükseldi. Koronavirüs nedeniyle pek çok şirket evden çalışmaya geçerken ofis kiraları ise düştü.

Koronavirüs salgını sonrası gayrimenkul tercihlerinde de ciddi değişiklikler yaşanırken yapılan bir araştırmadan ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Pandemi sonrası özellikle büyükşehirlerde apartmalardan ve toplu yaşam alanlarından kaçmak isteyenler şehrin merkezinden daha uzak bölgelere doğru arayışa geçerken tercihler ise ağırlıklı müstakil yapılara yönelik oldu. Ortaya çıkan taleple müstakil evler ise fiyatını neredeyse yarı yarıya artırdı. Ancak satılık müstakil evlerin yanı sıra fabrika kiralarındaki artış da dikkat çekiyor.

FABRİKALARA CİDDİ TALEP VAR

Büyükşehirlerde en yüksek kira artışının fabrikalarda olduğunu dile getiren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, fabrika kiralarındaki yükselişin ise özellikle iç talepteki artış ve imalat sektöründe ek yer ihtiyacı sonrası ortaya çıkan talep yoğunluğundan kaynaklandığını belirtti.

Koronavirüs salgını sonrası fabrika kiraları uçtu! İstanbul ve Ankara'da fiyatlar yüzde 50'den fazla arttı

İSTANBUL VE ANKARA'DA KİRALAR YÜZDE 50'DEN FAZLA ARTTI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, fabrika kiralarında en yüksek artışın yüzde 55'lik artış ile İstanbul'da olduğunu kaydeden Akdoğan, İstanbul'u ise sırasıyla yüzde 53 ile Ankara, yüzde 40 artış ile ise İzmir'in izlediğini kaydetti.

OFİSLERDE KİRALAR DÜŞÜYOR

İmalat sektöründeki yer ihtiyacı nedeniyle fabrika kiralarında yaşanan artışın tam tersi yönünde pandemiden dolayı evden çalışma nedeniyle ofis kiralarında ise artışın olmadığını aktaran Akdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Örneğin İstanbul'da 22-TL/m² fiyat ortalaması ile son bir yılda kira artışı yüzde 27 seviyesinde oldu. Lakin önümüzdeki 6 ay için tahminler düşüşe işaret ediyor. Özellikle dövize göre kira bedellerinin gerilediğini bile ifade edebiliriz. Ankara'da ise ofis kiralarında son bir yılda yüzde 17 seviyesinde bir gerileme oldu ve kira ortalaması 23-TL/m² seviyesine kadar düştü. İzmir'de de benzer şekilde plaza kiraları 16-TL/m² seviyesi ile sabit kalırken, ofis kiraları sadece yüzde 10 yükselerek 24-TL/m² ortalamasına ulaşabildi"

Koronavirüs salgını sonrası fabrika kiraları uçtu! İstanbul ve Ankara'da fiyatlar yüzde 50'den fazla arttı

100 METREKARE İÇİN ORTALAMA 5 BİN TL KİRA

Fabrika ve ofislerin yanı sıra kiralık rezidans fiyatlarına bakıldığında ise İstanbul'da fiyatların son bir yılda ortalama yüzde 34 seviyesinde arttığına dikkat çeken Akdoğan, İstanbul'da şu anda residanzlar için ortalama m² fiyatın ise 50TL olduğunu belirtti. Bu da 100 m² bir daire için ortalama 5 bin TL kira anlamına geliyor.

Rezidans kiralarında son bir yılda Ankara'da yaşanan artış yüzde 44 seviyesi ile 35-TL/m²'ye yükselirken, İzmir'de yüzde 30 artışla 45-TL/m² ortalamasına sahip.

Koronavirüs salgını sonrası fabrika kiraları uçtu! İstanbul ve Ankara'da fiyatlar yüzde 50'den fazla arttı

MÜSTAKİL EVİ OLAN FİYATINI YARI YARIYA ARTIRDI

Pandemi nedeniyle bahçeli, teraslı, havuzlu evlere ilginin arttığını bu nedenle de pandeminin yıldızının müstakil evler olduğunu aktaran Akdoğan, "Müstakil evlerde kira artışı son bir yılda yüzde 48 seviyesinde geçekleşerek fiyat olarak 42-TL/m² seviyesine yükseldi. Apartman dairelerinde ise 23 TL fiyat ortalaması ile kiralar son bir yılda yüzde 26 arttı" ifadelerini kullandı.

Pandemi sonrası fabrika kiraları uçtu! İstanbul ve Ankara'da fiyatlar yüzde 50'den fazla yükseldi

İstanbul, Pandemi, Fabrika, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pandemi sonrası fabrika kiraları uçtu! İstanbul ve Ankara'da fiyatlar yüzde 50'den fazla yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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