Pandemi sonrası gerçekleşen ilk hac kafilesi gözyaşları ve dualarla uğurlandı! - Son Dakika
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Pandemi sonrası gerçekleşen ilk hac kafilesi gözyaşları ve dualarla uğurlandı!

07.06.2022 10:08

Koronavirüs salgını sebebiyle 2 yıldır hac yapamayan vatandaşlar, hasta sayılarının düşmesiyle birlikte kutsal topraklara doğru yola çıktı. İlk hac kafilesi İstanbul Havalimanı'ndan dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Hac kafilesinin hareketi öncesinde İstanbul Havalimanı Gidiş Terminali'nde düzenlenen törene, 286 hacı adayının yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kur'an tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde konuşan İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti.

Hasret bitti! İlk hac kafilesi İstanbul Havalimanı'ndan gözyaşları ve dualarla uğurlandı

"ÇOK SIKINTI ÇEKTİM AMA BU MUTLULUK NASİP OLDU"

Törende, uzun yıllardır hac farizasını bekleyen hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı.10 yıldır hac farizasını beklerken Kovid-19'a yakalanan ve entübe olduktan 35 gün sonra iyileşen Ayfer Gül, "Nefes borumdan ameliyat oldum, çok sıkıntılar geçirdim. Rabbim bu mutluluğu nasip etti. İnşallah Mescid-i Nebevi'ye gideceğiz. Kabe'yi tavaf edeceğiz. Rabbim hakkıyla hac vazifemizi yapmayı nasip etsin." diyerek duygularını anlattı.

Hasret bitti! İlk hac kafilesi İstanbul Havalimanı'ndan gözyaşları ve dualarla uğurlandı

DUALARLA UĞURLANDILAR

Törenin sonunda İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, hacı adaylarını güllerle uğurladı. 286 hacı adayı ve diyanet görevlileri, pasaport kontrolü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Hasret bitti! İlk hac kafilesi İstanbul Havalimanı'ndan gözyaşları ve dualarla uğurlandı
Hasret bitti! İlk hac kafilesi İstanbul Havalimanı'ndan gözyaşları ve dualarla uğurlandı
Hasret bitti! İlk hac kafilesi İstanbul Havalimanı'ndan gözyaşları ve dualarla uğurlandı
Hasret bitti! İlk hac kafilesi İstanbul Havalimanı'ndan gözyaşları ve dualarla uğurlandı
YORUMLAR
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İstanbul Havalimanı'ndan pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı İstanbul Havalimanı'ndan pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı PANDEMİ SONRASINDA İLK HAC KAFİLESİ HAREM'DEN UĞURLANDI PANDEMİ SONRASINDA İLK HAC KAFİLESİ HAREM'DEN UĞURLANDI
Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Müftü, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pandemi sonrası gerçekleşen ilk hac kafilesi gözyaşları ve dualarla uğurlandı! - Son Dakika

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