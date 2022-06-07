Törende, uzun yıllardır hac farizasını bekleyen hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı.10 yıldır hac farizasını beklerken Kovid-19'a yakalanan ve entübe olduktan 35 gün sonra iyileşen Ayfer Gül, "Nefes borumdan ameliyat oldum, çok sıkıntılar geçirdim. Rabbim bu mutluluğu nasip etti. İnşallah Mescid-i Nebevi'ye gideceğiz. Kabe'yi tavaf edeceğiz. Rabbim hakkıyla hac vazifemizi yapmayı nasip etsin." diyerek duygularını anlattı.

Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Müftü, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pandemi sonrası gerçekleşen ilk hac kafilesi gözyaşları ve dualarla uğurlandı! - Son Dakika

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