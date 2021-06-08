Pandemi Sonrası Huzur ve Enerji İçin Kırklareli'nin Doğal Güzelliklerini ve Tabiatını Keşfe Davet Ediyoruz. Vize -Kıyıköy - Son Dakika

Pandemi sonrası huzur ve enerji için Kırklareli'nin doğal güzelliklerini ve tabiatını keşfe davet ediyoruz. VİZE -KIYIKÖY

Karadeniz'in en batıdaki maviliğine yemyeşil yollardan geçerek ulaşacağınız Trakya'nın saklı incisi Kırklareli'mizde Longoz Ormanları, Dupnisa Mağarası, Fatih Dökümhanesi, İğneada ve Kıyıköy Sahilleri başta olmak doğal fotoğraf stüdyoları kanola ve ayçiçeği tarlaları ile lavanta bahçeleri, çilek, kiraz, üzüm bağları ile argo turizmin cennetinde sakinliği, dinginliği ile beraber Rumeli'nin enfes lezzetleri ile buluşacağınız mutfağımızla zorlu geçen pandemi kısıtlamaları sonrası huzur ve enerji bulmak için sizleri bekliyoruz.

VİZE-KIYIKÖY