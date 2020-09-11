Pandemi sonrası ilk fuar İstanbul'da tedbirler ile açıldı - Son Dakika

KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle en fazla zarar gören sektörlerden biri de fuarcılık sektörü oldu. Mart ayından itibaren Türkiye 'de de görülen pandemi sonrası ilk fuar ise CNR Expo'da açıldı. CNR Beauty&Wellness Show ismiyle kapılarını açan fuarda bakım, güzellik, kozmetik, medikal cihaz ve ekipmanlarına ilişkin ürün ve hizmetler sergileniyor.

Birçok önlem ile açılan fuar KOSGEB desteği ile organize edilirken, içeriye sınırlı sayıda ziyaretçi alınıyor. Girişlere konulan numaratikler ile fuar alanında kaç kişinin bulunduğu tespit edilirken, 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde organize edildi. Maske zorunluluğu her yerde olduğu gibi fuar alanında da bulunurken hemen her köşede dezenfektanlara ulaşılıyor.

FUARA HES KODU İLE GİRİŞ YAPILIYOR

CNR Holding Pazarlama ve İletişim Direktörü Yıldırım Ünverdi, 500'ün üzerindeki firma ile açılan fuara binlerce kişinin katılımını beklediklerini belirterek şunları söyledi: "Bakanlığımızın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin belirtmiş olduğu pandemi kuralları çerçevesinde bütün önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Girişten itibaren HES kodu sorgulama, ateş ölçme, maske zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralları olmak üzere sıkı tedbirler ile uygulamaktayız. Beklemediğimiz bir şekilde ziyaretçi yoğunluğu ile karşılaştık. Bunları binler ile ifade edebilirim."

Pazar büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar doları bulduğunu ifade eden Ünverdi, "Bu fuarın kozmetik sektörü için can suyu olduğuna inanıyorum. Her sektör gibi fuarcılık sektörü de etkilenmiş bulunmakta ama bugün de gördüğünüz üzere ziyaretçi yoğunluğundan böyle bir ihtiyacın ve fuarların açılması gerektiğinin farkındaydık. Bu da gerçekleşti. Bütün önlemleri alarak yeni normalde fuarcılığın daha da ileri taşınacağını düşünüyorum" dedi.

KATILAMAYANLAR İÇİN ONLİNE FUAR ALANI

Yerli ve yabancı birçok katılımcının olduğu fuarda pandemi nedeniyle son anda gelemeyen ya da katılım gösteremeyen yabancıların online olarak birbirleriyle buluşmasını ve katılım sağlamasına olanak tanıyan bir sistem de oluşturuldu. Ünverdi, "Fuara katılanları çok farklı uygulamalar ve seminerler de bekliyor. Kalıcı makyaj, bronzlaşma, botoks gibi farklı uygulamalar ve teknikler buradaki etkinliklerde gösteriliyor." şeklinde konuştu.

- İstanbul