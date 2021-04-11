Pandemi Sonrası İnternet Teknolojilerini Neler Bekliyor?

İmza İnternet Teknolojileri Yönetici Ortağı Hasan Yaşar, pandemi sonrasında internet teknolojilerinin durumu hakkında bilgi verdi.

Pandemi sürecinin internetten sipariş verme alışkanlığını tamamen değiştirdiğini söyledi. Pandemiden sonra insanların eski haline dönmeyeceğini, pazardan alışveriş yapmak yerine online alıma devam edeceğini belirtti. Online satışa geçmeyen firmaların Covid-19 sürecinde internet ortamına geçiş yaptığını, bu sayede on yılda yapılacak dijital dönüşümün bir yılda gerçekleştiğini ifade etti.

Pandemi sürecinde çalışanların farklı deneyimlere sahip olduğunu, başka işler yapabilecek insanların oluştuğunu ve mevcut işi geliştiren kişilerin var olduğunu söyleyen Yaşar, "insanlar bu süreçte bilgi birikimi elde etmiş oldu ve bu bilgi birikimi pandemiden sonra bize olumlu bir şekilde yansıyacak" dedi.