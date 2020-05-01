Pandemi sonrası sağlık turizmine büyük umutlar bağlanıyor

Salgın sonrası sağlık turizmine dair beklentileri uzmanlar euronews Türkçe için değerlendirdi.

Koronavirüs salgınının ekonomik alanda en olumsuz etkilediği sektörlerin başında gelen turizm, bir açıdan da sağlık krizi sona erdiğinde ekonomiyi yeniden hareketlendirebilecek temel itici güçlerin başında geliyor.

Sağlık turizminin 2020 yılı hedefi 1 milyon hastaydı, ancak yaşanan beklenmedik gelişmelerle bu hedefin tutturulması mümkün görünmüyor. 2019'un ilk 10 aylık döneminde Türkiye'ye yaklaşık 650 bin hasta yurt dışından geldi. Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılı hedefi 1,5 milyon hasta ve 10 milyar dolar sağlık turizmi geliri idi. Euronews.com'da Görüntüle

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