Pandemi sonrası 'sanal fuar'lara ilgi arttı - Son Dakika

Pandemi sonrası 'sanal fuar'lara ilgi arttı

Pandemi nedeniyle dünyada yavaşlayan ticaret, sanal fuarlarla hareketlenmeye başladı.

Pandemi sonrası 'sanal fuar'lara ilgi arttı, System.String[]

Pandemi nedeniyle dünyada yavaşlayan ticaret, sanal fuarlarla hareketlenmeye başladı. Sanal fuarlar Türkiye'de de yoğun ilgi görüyor.

Bundan 5 yıl önce fazla ilgi görmeyen sanal fuar ve etkinlik fikri koronavirüs nedeniyle değişen iş yapış şekilleriyle talep görmeye başladı. Şu an yaklaşık yüzde 90'dan fazla talep aldığı dile getirilen sanal fuarlar, pandemi nedeniyle kilitlenen ülke ekonomileri için umut oldu.

Alıcılar açısından sanal fuarların önemini anlatan FuarTakip.com Genel Müdürü Gürol Taner, "Sanal fuar, fiziki alanda yapılan fuar etkinliğinin dijital ortamda yapılmasıdır. Bu dijital ortamda herkesin kendine özel ürünlerini gösterebileceği sanal odası (Standı), sponsorlu oturumlar, özel konferanslar, çoklu toplantı odaları, özel yazışma olanakları, görüntülü görüşme, ürün tanıtımları gibi pek çok hizmet bulunuyor. Üreticilerin ürünlerini kolayca bulabilmeniz için, alıcılara eksiksiz bir sanal fuar ve B2B platform deneyimi sunuyoruz. Alıcılar alım talepleri konusunda, ürünlerin güncel bilgilerine anlık ulaşabilir; önde gelen üreticilerden özel fiyat teklifleri talep edebilir ve karşılaştırma yapabilir ; Size dünya çapında binlerce ürüne göz atma imkanı sağlar" dedi.

Taner, sanal fuarların üreticiler açısından da önemi konusunda "Online fuar alanlarımızın her birinde, çevrimiçi görünürlüklerini artırmalarına ve web sitelerine trafik sağlamalarına olanak tanıyan özelleştirilmiş hizmetlerimizden ve özel SEO araçlarımızdan yararlanırlar. Üreticiler satış hedefleri, uluslararası görünürlük, marka oluşturma, satış ağları ve ölçülebilir sonuçlar ile elde etmek için ürünlerini sergileyerek satış hedeflerine ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.

Sanal fuarlarda katılımcıların, kolay kullanım için tasarlanmış fuar alanı ve kat planlarında bulunan online standları alabileceklerinin altını çizen Taner, "Firma logoları ile ziyaretçiler firma bilgilerine, yetkililerine ve ürünlerine direkt ulaşabiliyorlar. Sanal fuarlara katılan firmalar özel odalarda B2B görüşmeler ve iş toplantıları yapabiliyorlar. Online fuar platformu görüşmelerinizi daha verimli geçirebilmeniz için rahat bir ortam sağlıyor. Sizde bu sayede firmanıza sanal fuarlardan stand alarak ticaret ağınızı genişletebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Yıl boyu sürecek 44 farklı alanda fuar düzenleyeceklerini aktaran Gürol Taner, söz konusu fuarların avantajlarını şu şekilde açıkladı:

Hızlı Erişim

"Firmanızı, fiziki fuara katılan kısıtlı ziyaretçilere değil, internet sahibi herkesin size erişimini sağlayabilirsiniz . Mesafe, maliyet ve zaman zorlukları firmanızın tanıtılmasına engel olmasın.

Tanıtım Süresi

Sanal Fuar Platformu ile yılda belli zamanlarda ve birkaç güne sıkıştırılmış fuarlar yerine, tüm sektörlerde fuarlara dilediğiniz sürede katılma özgürlüğünü yaşayın.

Sanal Stand

Firmanıza özel sanal standlar, fuar platformunda çevrimiçi etkileşim kurmak için kullanılır. Standınızda firma bilgileriniz, ürün resimleri ve özellikleri, video, katalog bilgileriniz bulunmaktadır. Gerçek ötesi bir deneyim için hemen sanal fuara katılım sağlayın.

Online Tanıtım Toplantıları

Sanal fuar platformunda markanızın tanıtımını yapmak için online tanıtım toplantılarına katılabilirsiniz . Potansiyelli alıcılara hızlı ulaşmak için en iyi yöntemdir. Bu sayede alıcılarla toplantılarınızı organize edebilir, ticaretinize yön verebilirsiniz.

Canlı Sohbet ve Mesajlaşma

Online fuar platformunda alıcılar ile hızlı ve etkili bir online canlı mesajlaşma sistemi kullanılmaktadır. Alıcılar ile etkilişiminizi zaman ve yerden tasarruf ederek anında hızlı çözümler üretebilirsiniz. Firma ve ürünlerinizi paylaşabilirsiniz .Web seminerinizi veya şirket sunumunuzu düzenler ve yönetebilirsiniz.

Sanal Fuar Etkinlik Akışı

Sanal fuar platformu olarak yapılacak sektörel fuarda,fuar süresince ticari görüşmeler ve bilgilendirme webinarları düzenlenmektedir. Katılımcıların sürekli olarak dahil olacağı bir deneyime hazır olun.

Görüntülü Toplantı

Skype, Zoom ve WhatsApp aracılığıyla sanal fuar platformu üzerinden toplantı çözümlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Tercih ettiğiniz iletişim aracını seçin ve istediğiniz yerden etkileşimli toplantılar ile ticaret ağınızı genişletin.

Destek ve Canlı Sohbet Ekibi 7/24

Sanal fuarda tüm teknik soruları yanıtlamak veya sorunları çözmek için teknik ekibimiz 7/24 hizmetinizde olacaktır. Tüm katılımcılar için özel müşteri destek teknik ekibine her zaman e-posta ile ulaşabilirsiniz." - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 03:58

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi sonrası 'sanal fuar'lara ilgi arttı - Son Dakika Ekonomi
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