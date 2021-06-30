PANDEMİ SONRASI TARİHİ BOĞAZ TURU DÜZENLENDİ - Son Dakika

Ümraniye Belediyesi, pandemi kısıtlamalarının rahatlaması ile Ümraniye halkı için ücretsiz boğaz turu düzenledi. Tura katılan vatandaşlara Tarihçi Yazar Dr. Ahmet Anapalı, İstanbul'un tarihi yalı ve önemli yerlerini anlattı. Turda bulunan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, her hafta iki üç defa bu turların ücretsiz olarak düzenleneceğini belirtti.

Ümraniye Belediyesi, düzenlediği gezilere boğaz turunu da eklediğini belirtti. Bugün Üsküdar İskelesinden başlayan boğaz turuna Ümraniye'deki aileler ve gençler katıldı. Tarihçi Yazar Ahmet Anapalı ise tur boyunca İstanbul'un tarihi yerlerini vatandaşa anlattı. Vatandaş ise çay ve simit eşliğinde boğazı izleyerek turun keyfini çıkarttı. Tura katılan 9 yaşındaki Mahmut Karabulut, 'Bugünkü etkinlikten dolayı çok güzel hissediyorum. Pandemide hep evdeydik ve canım çok sıkılıyordu. Denizi, kokusunu çok seviyorum. Bu gezi bizim için güzel oldu' dedi.

'İNSANLAR MUTLUYSA BİZ DE MUTLUYUZ'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise 'Ümraniye Belediyesi olarak Ümraniye halkını boğazda buluşturuyoruz. Üsküdar Belediye Başkanı kardeşimden Allah razı olsun. Onun vapuruyla bir de kiralık vapurlarla her hafta bu geziyi düzenleyeceğiz. Temmuz ayı itibariyle Ümraniye'deki çocuklarımızı, gençlerimizi, hanımları, beyleri boğaz seyahatinin devamına da davet ediyorum. İstanbul Boğazı'nın tarihini görüyor, deniz havasını kokluyoruz. Bundan dolayı da memnunuz. Bursa, Çanakkale, Edirne gezilerimiz de var. Ayrıca İstanbul'un içindeki saraylar, Sultanahmet, Ayasofya Camimiz, Topkapı Sarayı gibi gezilerimiz de var. Devam ediyorlar. İnsanlar mutluysa ve bu etkinliklerden istifade ediyorsa biz bundan çok mutlu oluyoruz' diye konuştu.

İSTANBUL'U YAŞAYANLARDAN OLACAĞIZ

Etkinliğe kayınvalidesi, görümcesi ve çocuklarıyla katıldığını belirten 30 yaşındaki Yeliz Karabulut da 'Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çok güzel projeler yapıyor. Yaz boyunca rehberimizin de anlattığı gibi hiç boş durmayacağız, gezeceğiz. Pandemiden çok sıkılmıştık, sürekli evdeydik. Şimdi çocuklarla bu etkinliklere katılacağız. Bizim ecdadımız zaten bambaşka. Biz inşallah İstanbul'da yaşayanlardan değil İstanbul'u yaşayanlardan olacağız. İstanbul'u sürekli keşfedeceğiz' şeklinde konuştu.