"Pandemi sonrası yeni çalışma modelleri gündemde" - Son Dakika

"Pandemi sonrası yeni çalışma modelleri gündemde"

Bir araştırmayla çalışanların ve yöneticilerin evden çalışma ile ilgili görüşlerini alan Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü salgın sonrası yeni model çalışma sisteminin sinyallerini verdi.

Bir araştırmayla çalışanların ve yöneticilerin evden çalışma ile ilgili görüşlerini alan Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü salgın sonrası yeni model çalışma sisteminin sinyallerini verdi. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk "Pandemi sonrası yeni çalışma modelleri gündemde. Bu süreç bitse de evden çalışmaya devam edecek pozisyonlar muhakkak olacaktır" dedi.

Albayrak Grubu, insan kaynakları yönetiminde pandemi döneminde çalışma hayatına dair bir çalışmaya imza attı. İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü öncülüğünde yapılan araştırmayla, yöneticilere ve çalışanlara yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını döneminde 'evden çalışma sistemi'yle ilgili düşünceleri soruldu. Araştırma şirketi Areda Survey, "Evden Çalışan İç Paydaş - Motivasyon Ölçüm Araştırması" adıyla, grup çalışanlarına SMS ve e-posta yoluyla sorular sordu. 11-18 Mayıs 2020 tarihlerinde yapılan araştırmaya, yönetici ve çalışan pozisyonlarında toplam 585 kişi katıldı.

Araştırma kapsamında Albayrak çalışanlarının evdeki mesailerinden memnuniyeti, üretkenlik ve rahat çalışma ortamı konusundaki düşünceleri, iletişim sürecini nasıl geçirdiklerine dair fikirleri alındı ve motivasyonları ölçüldü.

"İNTERNETİN OLDUĞU HER ALAN OFİSE DÖNÜŞEBİLİYOR"

"İş süreçlerinde herhangi bir aksama yaşamadan, pandemi süreci bitince de evden çalışmayı tercih edecek pozisyonlar muhakkak olacaktır. Bu 'yeni normal' durum, İnsan Kaynakları Yönetimi alanında bize yeni çalışma sistemlerini rahatlıkla hayata geçirebileceğimizi ifade ediyor" diyerek araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Hüseyin Yavuztürk açıklamalarına şu şekilde devam etti;

"Şirket olarak kurumsallığa, çalışanların sağlığına ve ilham veren fikirlere önem veriyoruz. Yüksek performans için motivasyon çok önemli ve motivasyonun temelinde ise sağlıklı ve mutlu çalışanlar vardır."

Bilişim ve teknolojik gelişmelerin neticesi olarak, çalışan tiplerine "altın yaka" ve "dijital yaka"nın da eklendiğini söyleyen Yavuztürk şu açıklamalarda bulundu:

"Küreselleşme ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, organizasyon yapıları ve yönetim anlayışında da değişime sebep olmuş, çalışan profili ve çalışma şekillerini de etkilemiştir. Beyaz ve mavi olarak ayrılan çalışan tiplerine, bilgi çağının yeni işçileri 'altın yaka' ve 'dijital yaka' da eklenmiştir. Altın/dijital yaka çalışanları için, internetin olduğu her alan ofise dönüşebilmektedir.

Pandemi sürecinde de gördüğümüz üzere bilişim teknolojileri departmanlarımızda görev alan çalışma arkadaşlarımızın, çalışmalarında herhangi bir aksaklık yaşanmamış, aksine motivasyonlarında artış gözlemlenmiştir. Bunu başarmadaki en büyük etken ise, uzaktan çalışma için gerekli alt yapımızın ALBİL (Albayrak Bilişim) şirketimiz tarafından zaten pandeminin çok öncesinde, güvenilir bir şekilde kurulmuş ve hazır halde olmasıdır."

"UZAKTAN ÇALIŞMA ŞEHİR HAYATINA DA KATKI SAĞLAYACAK"

Şirket olarak, altın yaka çalışanlar için yeni çalışma modellerinin geliştirilmesi gerektiğinin farkında olduklarını söyleyen Yavuztürk, "Büyükşehirlerdeki ulaşım ve otopark problemleri de uzaktan çalışma modeline geçişte önemli bir etken olmaktadır. Çalışanların trafikte harcadığı zamanı kendilerine ayırmaları tercihimizdir. Uzaktan çalışma sadece işçi ve işverene değil aynı zamanda şehir hayatına da katkıda bulunacaktır" dedi. "Öte yandan uzaktan çalışma modeliyle evden çıkması zor olan engelli bireylerin de, bu çalışma modeliyle istihdamı artacak ve hayata karışmalarına imkan verilmiş olacaktır" ifadelerini de sözlerine ekledi.

"YENİ ÇALIŞMA SİSTEMLERİ KOLAYLIKLA HAYATA GEÇEBİLECEK"

İnsan kaynakları yönetiminde tecrübesiyle tanınan Yavuztürk, iş hayatında yeni bir döneme girildiğinin sinyallerini verdi: "Yapılan araştırmamızda sonuçlar, tüm ekiplerimizin çoğunlukla evden çalışmaktan memnun olduğunu, performansında kayıp yaşamadığını gösterdi. Pandemi süreci bitince de yarı zamanlı veya tam zamanlı evden çalışmayı istediklerini belirtenler dahi var. BU YENİ NORMAL DURUM DA, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ALANINDA BİZE YENİ ÇALIŞMA SİSTEMLERİNİ KOLAYLIKLA HAYATA GEÇİREBİLECEĞİMİZİ İFADE EDİYOR."

Yavuztürk, tüm gruba yayınladıkları Yeni Normale Dönüş İş Takvimi'ne göre normalleşme sürecine yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde girdiklerini belirtti ve "Pandemi sürecini, Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına göre, tüm hijyen kaidelerine uyarak geçirdik. Normalleşme sürecinde de bu kaidelere uymaya titizlikle devam edeceğiz" dedi.

"EVDE ÇALIŞMAKTAN MEMNUNUZ"

Araştırmaya katılanların yüzde 77'si "Evde çalışmaktan ne derece memnunsunuz?" sorusuna olumlu cevap verdi. Memnun olmayan kişilere de sebebi sorulduğunda çoğunluğun cevabı "adaptasyon ve konsantrasyon problemi yaşaması" şeklinde oldu. Katılımcıların yüzde 81'i ise çalışma alanının rahatlığından son derece memnun olduğunu söyledi.

"EVDE DAHA VERİMLİ ÇALIŞIYORUZ"

"Evde çalışırken kendinizi daha üretken buluyor musunuz?" sorusuna cevap verenlerin yüzde 73'ü kendini daha üretken bulduğunu açıkladı. Evde, ofisteki kadar verimli çalışamadığını söyleyenlerin yüzde 52'si ise ekip arkadaşlarıyla çalışamamaları nedeniyle zorlandıklarını ifade etti. Çalışanların yüzde 96'sı, "İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını düşünüldüğünde evde çalışma kararını ne derece doğru buluyorsunuz?" sorusuna ise 'doğru bir karar' şeklinde cevap verdi.

ÇALIŞANLAR DA AİLELER DE ÇOK MUTLU

Katılımcıların yüzde 51'i evde çalışmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, özel ve iş hayatını dengelediklerini düşünüyor. Çalışanların yüzde 69'u evde çalışma kriterlerinde önceliğin verimli çalışmak olduğunu belirtti. Çalışanların yüzde 94'ünün ise aileleri evde çalışma sisteminden çok memnun. Yüzde 93'lük kesim, evde çalışma süreci boyunca yönetici ve ekip arkadaşlarıyla iletişim sorunu yaşamadığını aktardı. Katılımcıların yüzde 51'i, "Salgın geçtikten sonra çalışmayı evden sürdürmeniz sosyalleşmenize engel olur mu?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi.

YARI ZAMANLI MESAİ SEÇENEĞİ DE REVAÇTA

Çalışanların yüzde 51'i, seçme hakkı olsaydı ofisten çalışmayı, yüzde 49'u ise evde çalışmayı tercih edeceklerini belirtti. Uzaktan çalışma sistemi sürelerinde seçme hakkı ile ilgili soruya ise çoğunluk "yarı zamanlı mesaiyi tercih ederdik" diye karşılık verdi. "Bir işveren olsaydınız bu salgın şartlarında çalışanlarınıza evden çalışma izni verir miydiniz?" sorusunu cevaplayanların yüzde 62'si "Tehlike geçene kadar izin verirdim" cevabını verdi. Yüzde 80 oranında katılımcı ise evde çalışma sisteminde işvereniyle aralarında güven problemi yaşamadıklarını düşünüyor.

Yöneticiler evde çalışma performansından memnun

Evde çalışmayı değerlendiren yönetici pozisyonundaki isimlerin yüzde 78'i de, çalışanların evde çalışma performansından memnun. Performanstan memnun olmayan yönetici kadronun yüzde 29'u, kendisine bağlı ekiplerin işe adapte olamama sorunu yaşadıklarını, yüzde 27'si fiziksel çalışma koşullarının evde pek uygun olmadığını dile getirdi. Yüzde 7'si çalışanların bu durumu suiistimal edebildiğine dikkat çekti.

PANDEMİ BİTİNCE DE EVDEN ÇALIŞILABİLİR

"Şirketinizin evden çalışma döneminde çalışanlara gerekli desteği sağladığını düşünüyor musunuz?" sorusuna yöneticilerin yüzde 92'si "Evet" cevabını verdi. Yüzde 77'si de evde çalışırken yeni projeler üretebildiklerine dikkat çekti. Yöneticiler ayrıca, yüzde 93'lük oranda kendisine bağlı çalışanlarla herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyledi. Yönetici kadronun yüzde 93'ü, diğer firmalara kıyasla pandemi sürecini verimli geçirdiğini kaydetti. "Pandemi süreci geçtikten sonra belirli aralıklarla evden çalışılması fikrini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise "Arada bir evden çalışılabilir" karşılığı verildi.

(İHA)

Koronavirüs, Yavuztürk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 12:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Pandemi sonrası yeni çalışma modelleri gündemde' - Son Dakika

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