Pandemi sonrası yerli kamp malzemelerine ilgi arttı - Son Dakika
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Pandemi sonrası yerli kamp malzemelerine ilgi arttı

21.05.2022 15:47

Pandemi sonrası yerli kamp malzemelerine ilgi arttı Pandemi nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar doğa tatillerini tercih etmeye başladı.

Pandemi sonrası yerli kamp malzemelerine ilgi arttı

İSTANBUL - Pandemi nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar doğa tatillerini tercih etmeye başladı. Hafta sonları alışveriş merkezleri yerine kamp yapmayı tercih eden vatandaşların yerli kamp malzemelerine olan talepleri arttı.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs ile birlikte evlerinde kalan insanlar hastalığın etkisini azaltması ile birlikte doğal alanlara daha fazla rağbet göstermeye başladı. Bu sayede yerli ve milli olarak üretilen kamp malzemeleri daha fazla talep görmeye başladı. Hafta sonu ailesi ile birlikte orman, sahil ve kamp alanları gibi yerleri tercih eden vatandaşlar burada geçirdikleri vakitte daha sağlıklı ve konforlu ürünler almaya başladı. Kamp çadırı, sandalye, ocaklar en çok talep alan ürünlerin başında geldiği ifade edildi.

"Pandemiden sonra kampçılık ciddi oranda arttı"

Otuz yıldır yerli kamp malzemeleri üreticiliği yaptıklarını ifade eden Tuncay Şentürk, "Pandemiden sonra kampçılık ciddi oranda arttı. Çünkü insanlar evlerinde sıkıldı. Alışveriş merkezlerinde olmak yerine insanlar kendini doğaya atıyor. Doğadaki konforunu sağlayan ve ihtiyacı olan yöneliyor biz de bu ekipmanları üretiyoruz. Eskiden bu ürünler yurt dışından ithal edilip yüksek fiyatlara satılıyordu. Bu tarz birçok ürünümüzü millileştirdik. Belgelendirilmesi olmayan gaz ürünler çok tehlike arz ediyor. Bu nedenle bilindik ve sertifikalı markaları tercih etsinler" diye konuştu.

"Yerli ürünleri üretirken devletten destek almaya başladık"

Pandemi döneminde vatandaşların evlerine kapandığını belirten kamp malzemeleri üreticisi Eflatun Demirci, " Bu kez insana temas etmeden açık alanlarda sosyalleşme çabasına girdiler, insanlar bu kez doğaya doğru yayılmaya başladılar. Bu nedenle iç pazara doğru ürün satışlarımız daha çok arttı. Yerli ürünleri üretirken devletten destek almaya başladık" dedi.

Pandemi sonrası yerli kamp malzemelerine ilgi arttı
Pandemi sonrası yerli kamp malzemelerine ilgi arttı
Pandemi sonrası yerli kamp malzemelerine ilgi arttı
Pandemi sonrası yerli kamp malzemelerine ilgi arttı

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Kaynak: İHA

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