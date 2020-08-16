Pandemi sonrasında butik otellere ilgi arttı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan butik otellere koronavirüs salgını sürecinde ilgi arttı. Bölgede butik otel sahibi olan 90'lı yılların ünlü dansçısı Alex Şahin, "Yollar açıldıktan sonra pandemi sürecini geçirmek için 1 aylık oda ayırtanlar oldu" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sürecinde, şehirler arası geçiş kısıtlamalarının kalkmasının ardından tek katlı butik otellere olan ilgi arttı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Şirinsulhiye Mahallesi'nde butik otel kuran 90'lı yılların ünlü dansçısı Alex Şahin, pandemi kısıtlamaları sürecinde evlerinde sıkılan insanların doğa ile iç içe olan butik otellere akın ettiğini söyledi. İnsanların pandemi dolayısıyla çok katlı oteller yerine butik otelleri tercih ettiğini belirten Şahin, misafirlerinin doğa ile iç içe bir tatil geçirdiğini söyledi.