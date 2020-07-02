Pandemi sonrasında ilk yetenek sınavı heyecanı - Son Dakika

Pandemi sonrasında ilk yetenek sınavı heyecanı

- Pandemi sonrasında ilk yetenek sınavı heyecanı Isparta Spor Lisesi'nde 2020 yılı yetenek sınavları bugün itibariyle başladı.

- Pandemi sonrasında ilk yetenek sınavı heyecanı

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ISPARTA - Isparta Spor Lisesi'nde 2020 yılı yetenek sınavları bugün itibariyle başladı. Yetenek sınavı süreci 10 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Isparta Spor Lisesi'nde yetenek sınavları başladı. Korona virüs salgınından dolayı öğrenciler randevuyla sınava alınıyor. Tüm tedbirlerin uygulandığı sınavlarda öğrencilerin ateşi ölçülüyor, hijyen kurallarına ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor.

250 başvuru yapıldı

Sınava Isparta ve çevre illerden 250 öğrenci başvurdu. Her gün sabah ve öğle olmak üzere iki oturumda toplam 36 öğrenci randevu sistemiyle sınava alınıyor. Koordinasyon, ritim ve kondisyon parkurlarından geçen öğrencilerin aldıkları puan ve ortaokul başarı puanlarının ortalaması yerleştirme puanı olarak hesaplanacak. Spor branşlarında il, bölge ve Türkiye dereceleri olan öğrencilere ek puan veriliyor. Diğer illerden başvuru yapan adaylar için hafta sonunda da sınavlar uygulanmaya devam edecek. Sonuçlar 11 Temmuz Cumartesi günü açıklanacak. Kesin kayıtlar ise 13-17 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.

"Tüm önlemler alındı, kamera sistemiyle objektif bir sınav gerçekleştiriliyor"

Sınavları yerinde izleyen Isparta Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ve Isparta Spor Lisesi Müdürü Abdullah Taner Türkcan, sınav komisyonu üyelerine, öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi. Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, "Öğrencilerimiz geldiği andan itibaren dezenfekte ediliyor. Öğrencilerin kullandığı toplar dahi dezenfekte yapılıyor. Bir sınav sürecimiz var. 250 başvurumuz, 90 kontenjanımız var. 11 Temmuz itibariyle açıklayacağız. İlginin bu yıl çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Sınavların yapılması ve Türkiye'deki bu tip sınavlar oldukça takip ediliyor. Objektif olması için de kamera sistemiz var" dedi.

Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pandemi sonrasında ilk yetenek sınavı heyecanı - Son Dakika Spor
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