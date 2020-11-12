Pandemi sonrasında yerinde yemek üretimine ilgi arttı

Koronavirüs pandemisi sonrasında uygun şartları sağlayan işletmeler, personeli için yerinde üretim modelini daha çok tercih etmeye başlarken, sektörün öncü firmalarından biri olan Yankı Yemek Catering, Bursa'nın yanı sıra Ankara, İzmir, Eskişehir, Bilecik, Bozüyük ve Yenişehir'de çok sayıda işletmeye bu hizmeti vermeye başladı.

Yankı Yemek satış ve pazarlama yöneticisi Seda Çibuk, yaklaşık 30 yıllık sektör tecrübesi ile Bursa'da lider firmalardan biri olduklarını söyledi. Taşımalı yemek konusunda Bursa ve çevresindeki çok sayıda işletmeye hizmet verdiklerinin altını çizen Çibuk, son dönemde büyük ilgi görmeye başlayan yerinde üretim konusunda da gelen talepleri değerlendirdiklerini belirterek, bu sistemin taşıma yemeğe göre pek çok avantaj sağladığını ve çok sayıda işletme tarafından daha çok tercih edilmeye başladığının altını çizdi. Yerinde yemek üretimine imkan tanıyacak mutfağa sahip olan işletmelerin birçoğuna bu şekilde hizmet verdiklerini ifade eden Seda Çibuk, "Bu sistemde yemeklerimiz üretildiği yerde yapılıp, orada servis edildiği için hijyen ve sanitasyon açısında daha güvenli. Ayrıca anında servis yapıldığı için yemeklerde kalite ve lezzet kaybı olmuyor" dedi.

"Yemediğimizi yedirmiyoruz" sloganı ile sektöre öncülük ettiklerini söyleyen Seda Çibuk, profesyonel yöneticiler, diyetisyenler, gıda mühendisleri, aşçılar ve çalışanları ile başarılarını aldıkları ulusal ve uluslararası kalite belgeleri, sertifikalar ve ödüllerle kanıtlayarak büyümeye devam ettiklerini vurguladı. Seda Çibuk, "Biz yemeği bir sanat olarak gören, yemek pişirmekten ve paylaşmaktan keyif alan, birbirlerini ve işini seven insanların oluşturduğu büyük bir aileyiz. 'Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti' ilkesiyle hareket ediyoruz. Dinamik yapımız, insana ve teknolojiye yaptığımız yatırımlarla sektörün önde gelenleri arasında yer alıyoruz" dedi.

Yerinde üretiminin avantajları

Seda Çibuk, günümüzde modern işletmelerin, asıl faaliyet alanları dışındaki ihtiyaçlarını uzman kuruluşlara devrederek, kaliteli hizmeti ekonomik koşullarda aldıklarını belirtti. Bu sayede kaynaklarını daha verimli kullanarak, dikkatlerini asıl faaliyet alanları üzerine yoğunlaştırarak rekabet güçlerini daha da artırdıklarını ifade etti. Çibuk, "Yemek üretimine imkan tanıyacak mutfağa sahip olan işletmelerin birçoğu bu işi kendileri yapmaktansa, yerinde yemek üretimi hizmetini tercih ediyorlar" dedi. Seda Çibuk şunları da söyledi.

"Yerinde yemek üretim talep eden firmalara giderek ön inceleme yapıyoruz. İşletme mutfağı yerinde yemek üretimine uygun ise gerekli yatırımları yaparak üretime geçiyoruz. Yemekler, kalori ve besin değerleri dikkate alınarak uzman aşçılarımız tarafından işletme mutfağında hazırlanıyor. Tahsis ettiğimiz uzman personelimiz, mesai süresince işletmede olduğu için ihtiyaç durumunda misafirlere özel yemek de hazırlıyor. Süreç içinde uzman personelimiz işletme çalışanlarının damak tadını öğrenerek daha verimli kaliteli hizmet sunuyor.

Bu hizmetlerimiz sırasında hammadde girişinden, yemek pişirilmesine kadar tüm üretim süreci, sorumlu gıda mühendislerimiz tarafından kontrol ediyoruz. Yemek üretiminde kullanılan malzemeleri, kalite ve üretim izin belgeleri olan firmalardan tedarik ediyoruz. Ayrıca hizmet verdiğimiz işletmelerde; gıda zehirlenmesi, yangın ve patlamaya karşı muafiyetsiz sigorta poliçesi ile güvencesi hizmeti de sunuyoruz.

Bütün bu hizmetler karşılığında işletmelerden sadece anlaştığımız kişi başı yemek fiyatı talep ediyoruz. Hizmet verdiğimiz işletmeler; herhangi bir yatırım için bütçe ayırmadan, ek personel tahsis etmeden, zaman kaybetmeden kendi bünyesinde hazırlanan yemekleri tüketiyor.

Firmalara önerimiz; yiyeceğiniz yemeğin gözünüzün önünde işyerinizde yapılmasını istiyorsanız, yerinde üretimi tercih ederek mutfağınızı Yankı Yemek Catering'in uzman kadrosuna teslim etmeleridir." - BURSA