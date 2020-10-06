Pandemi sosyal mesafeli mimariyi dogˆurdu - Son Dakika

Pandemi sosyal mesafeli mimariyi dogˆurdu

Sosyal mesafenin hayati önem tas¸ıdıgˆı koronavirüs salgını, hem bireysel hem de kamusal alanların yeniden gözden geçirilmesine neden oldu.

Pandemi sosyal mesafeli mimariyi dogˆurdu, System.String[]
Sosyal mesafenin hayati önem tas¸ıdıgˆı koronavirüs salgını, hem bireysel hem de kamusal alanların yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. Önümüzdeki süreçte kent ve konut tasarımlarında beklenen dönüs¸ümü değerlendiren Mimar Ceylan Ates¸, "Dokunmadan çalıs¸an ve uzaktan kontrol edilebilen sistemler giderek yaygınlas¸acak. Henüz erken olsa da genis¸ caddelerin ve Çin'deki gibi katlı sürüs¸ yollarının yaygınlas¸masını bekliyoruz." dedi.

Önemi her geçen gün daha artan sosyal mesafe kuralları, gündelik hayatta pek çok alanı oldugˆu gibi sosyal ve bireysel yas¸amı da etkiledi. Kamusal alanlardaki kalabalıktan kaçan insanlar, özel alanlarına daha fazla yönelirken bu durum mekan tasarımlarında da etkisini göstermeye bas¸ladı. Sosyal mesafenin bir yas¸am tarzı olarak kent ve konut mimarisine yansıyacagˆını belirten Ceylanates Design kurucusu Mimar Ceylan Ates¸, "Yakın dönemde pandemiyi atlatsak bile mekanların temastan kaçınmaya elveris¸li olması hem mimarların, hem tasarımcıların hem de bireylerin öncelikli tercihi olacak. Sosyal hayata kalıcı bir etki bırakabilecegˆimiz bu durum ile sosyal mesafeli bir mimari dogˆdugˆunu söylemek mümkün" dedi.

ELEKTROMOBİLİTE ARTACAK

Kent mimarisinde çevre ve tasarımın pandeminin etkisiyle daha da önem kazandıgˆına dikkat çeken Mimar Ceylan Ates¸, "Salgının bizi yönlendirdigˆi bas¸lıca davranıs¸, kamusal alanlarda tanımadıgˆımız insanlara yanlıs¸lıkla da olsa temas etmemek oldu. Bu noktada dünyanın çes¸itli yerlerinde gördümüz ama uygulanması uzun zaman alacak olan birtakım yeni tasarımların hayatımıza girmesi söz konusu. Çünkü özellikle Türkiye'de kamusal alanların genel olarak dar olus¸u, sosyal mesafenin yükselis¸e geçmesiyle ortaya çıkan ihtiyaçları kars¸ılamak için zaman zaman yeterli gelmeyebiliyor. Henüz erken olsa da genis¸ caddelerin ve Çin'deki gibi katlı sürüs¸ yollarının yaygınlas¸masını bekliyoruz. Aynı zamanda pandemiyi dogˆanın bize verdigˆi bir ders olarak nitelendirerek fosil yakıtlar yerine özenle tasarlanmıs¸ elektrikle çalıs¸an sistemlerin gelis¸tirilmesi olarak tanımlayabilecek elektromobiliteyi de artıracagˆını öngörüyoruz." s¸eklinde konus¸tu.

UZAKTAN YÖNETİLEBİLİR SİSTEMLER REVAÇTA

Temastan kaçınma halinin yalnızca halka açık alanlarda degˆil, is¸ yeri ve konut gibi bireysel alanlarda da sürecegˆini ifade eden Ceylan Ates¸, "Son yıllarda ofis ve konut projelerinde bireysel konforu ön plana alan bir yaklas¸ımın hakim oldugˆunu görüyorduk. Salgının etkisiyle hijyen anlamında da yenilikleri daha sık görmeyi bekliyoruz. Dokunmadan çalıs¸an ve uzaktan kontrol edilebilen sistemler giderek yaygınlas¸acak. Özellikle lavabolarda ve kapı kollarında bu teknolojilere daha çok rastlayacagˆız. Üstelik yalnızca is¸ yeri gibi insanların küçük topluluklar halinde bulundugˆu mekanlarda degˆil, özel konutlarda da görecegˆiz. Sosyal mesafenin devamlılıgˆı için ise metrekare olarak daha genis¸ mekanların tercih edilmesi giderek yaygınlas¸acak. Uzun vadede bir digˆer alternatif olarak da bulundugˆumuz mekanları çevreleyen transparan sistemleri görebiliriz." dedi.


- İstanbul
Pandemi sosyal mesafeli mimariyi dogˆurdu
Pandemi sosyal mesafeli mimariyi dogˆurdu

Çin Halk Cumhuriyeti, Yakın, Asker, konut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemi sosyal mesafeli mimariyi dogˆurdu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti Ermenistan ordusunda "Dehşet" lakabı ile bilinen Albay Artur Galstyan, Karabağ'da öldürüldü Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis Hollandalı jinekolog en az 17 kadını spermlerini kullanarak hamile bıraktı
Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı         
16:14
Erdoğan, İslam'a dil uzatan Macron'a sert sözlerle karşılık verdi: Sen kimsin ki bu ifadeyi ağzına alıyorsun? Erdoğan, İslam'a dil uzatan Macron'a sert sözlerle karşılık verdi: Sen kimsin ki bu ifadeyi ağzına alıyorsun?         
16:03
Gerçekleşmeyen transferler için Yusuf Günay'dan açıklama: G.Saray için gerekeni yaptık Gerçekleşmeyen transferler için Yusuf Günay'dan açıklama: G.Saray için gerekeni yaptık         
15:13
Kardeşi dahil 8 kişiyi öldüren Avcı lakaplı katilin müebbet hapis cezası onandı Kardeşi dahil 8 kişiyi öldüren Avcı lakaplı katilin müebbet hapis cezası onandı         
14:53
Alevlerin yükseldiği eve girerek 5 çocuğu kurtardı Alevlerin yükseldiği eve girerek 5 çocuğu kurtardı         
14:19
Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu         
14:15
Türk SİHA'ları vurdukça ilgi artıyor! Ukrayna 48 adet daha satın almak istiyor Türk SİHA'ları vurdukça ilgi artıyor! Ukrayna 48 adet daha satın almak istiyor         
14:07
Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda         
13:21
Doğum oranlarının düştüğü Singapur'da, salgın döneminde çocuk sahibi olan çiftlere en az 8 bin dolar verilecek Doğum oranlarının düştüğü Singapur'da, salgın döneminde çocuk sahibi olan çiftlere en az 8 bin dolar verilecek         
12:42
Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma gününe dikkat Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma gününe dikkat         
12:03
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
"Şu anda meşgulüm" diyerek telefonu yüzüne kapatmıştı! Paşinyan, sonunda Putin ile görüşebildi         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 16:24:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi sosyal mesafeli mimariyi dogˆurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei