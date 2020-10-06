Pandemi sosyal mesafeli mimariyi dogˆurdu - Son Dakika

Sosyal mesafenin hayati önem tas¸ıdıgˆı koronavirüs salgını, hem bireysel hem de kamusal alanların yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. Önümüzdeki süreçte kent ve konut tasarımlarında beklenen dönüs¸ümü değerlendiren Mimar Ceylan Ates¸, "Dokunmadan çalıs¸an ve uzaktan kontrol edilebilen sistemler giderek yaygınlas¸acak. Henüz erken olsa da genis¸ caddelerin ve Çin'deki gibi katlı sürüs¸ yollarının yaygınlas¸masını bekliyoruz." dedi.

Önemi her geçen gün daha artan sosyal mesafe kuralları, gündelik hayatta pek çok alanı oldugˆu gibi sosyal ve bireysel yas¸amı da etkiledi. Kamusal alanlardaki kalabalıktan kaçan insanlar, özel alanlarına daha fazla yönelirken bu durum mekan tasarımlarında da etkisini göstermeye bas¸ladı. Sosyal mesafenin bir yas¸am tarzı olarak kent ve konut mimarisine yansıyacagˆını belirten Ceylanates Design kurucusu Mimar Ceylan Ates¸, "Yakın dönemde pandemiyi atlatsak bile mekanların temastan kaçınmaya elveris¸li olması hem mimarların, hem tasarımcıların hem de bireylerin öncelikli tercihi olacak. Sosyal hayata kalıcı bir etki bırakabilecegˆimiz bu durum ile sosyal mesafeli bir mimari dogˆdugˆunu söylemek mümkün" dedi.

ELEKTROMOBİLİTE ARTACAK

Kent mimarisinde çevre ve tasarımın pandeminin etkisiyle daha da önem kazandıgˆına dikkat çeken Mimar Ceylan Ates¸, "Salgının bizi yönlendirdigˆi bas¸lıca davranıs¸, kamusal alanlarda tanımadıgˆımız insanlara yanlıs¸lıkla da olsa temas etmemek oldu. Bu noktada dünyanın çes¸itli yerlerinde gördümüz ama uygulanması uzun zaman alacak olan birtakım yeni tasarımların hayatımıza girmesi söz konusu. Çünkü özellikle Türkiye'de kamusal alanların genel olarak dar olus¸u, sosyal mesafenin yükselis¸e geçmesiyle ortaya çıkan ihtiyaçları kars¸ılamak için zaman zaman yeterli gelmeyebiliyor. Henüz erken olsa da genis¸ caddelerin ve Çin'deki gibi katlı sürüs¸ yollarının yaygınlas¸masını bekliyoruz. Aynı zamanda pandemiyi dogˆanın bize verdigˆi bir ders olarak nitelendirerek fosil yakıtlar yerine özenle tasarlanmıs¸ elektrikle çalıs¸an sistemlerin gelis¸tirilmesi olarak tanımlayabilecek elektromobiliteyi de artıracagˆını öngörüyoruz." s¸eklinde konus¸tu.

UZAKTAN YÖNETİLEBİLİR SİSTEMLER REVAÇTA

Temastan kaçınma halinin yalnızca halka açık alanlarda degˆil, is¸ yeri ve konut gibi bireysel alanlarda da sürecegˆini ifade eden Ceylan Ates¸, "Son yıllarda ofis ve konut projelerinde bireysel konforu ön plana alan bir yaklas¸ımın hakim oldugˆunu görüyorduk. Salgının etkisiyle hijyen anlamında da yenilikleri daha sık görmeyi bekliyoruz. Dokunmadan çalıs¸an ve uzaktan kontrol edilebilen sistemler giderek yaygınlas¸acak. Özellikle lavabolarda ve kapı kollarında bu teknolojilere daha çok rastlayacagˆız. Üstelik yalnızca is¸ yeri gibi insanların küçük topluluklar halinde bulundugˆu mekanlarda degˆil, özel konutlarda da görecegˆiz. Sosyal mesafenin devamlılıgˆı için ise metrekare olarak daha genis¸ mekanların tercih edilmesi giderek yaygınlas¸acak. Uzun vadede bir digˆer alternatif olarak da bulundugˆumuz mekanları çevreleyen transparan sistemleri görebiliriz." dedi.

- İstanbul