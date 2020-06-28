Pandemi süreci çocukların oyunlarına yansıdı - Son Dakika

Pandemi süreci çocukların oyunlarına yansıdı

Pandemi sürecindeki yoğun virüs haberleri, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocukların oynadıkları oyunlara yansıdı.

Pandemi sürecindeki yoğun virüs haberleri, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocukların oynadıkları oyunlara yansıdı.

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Çin'den başlayarak tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını psikolojik olarak etkilerini göstermeye başladı. Mart ayından bu yana pandemi sürecinde evde kalan çocuklar, aylardır maruz kaldıkları korona virüs haberlerini oyunlarına yansıttı. Bu kapsamda sehpayı televizyona benzeterek oyun oynayan 3 kardeşin konuşması cep telefonu kamerasına yansıdı. Sehpanın içine oturan Fatma İkra, Mehmet Yiğit ve Şakir Efe adlarında 3 çocuğun korona virüs haberlerini sunması ve vatandaş olarak yorumlaması, korona virüsün çocukların psikolojilerindeki yerini gösterdi. Görüntülerde, çocukların "Bugünkü haberimizde yine vaka sayısı arttı. Yaşlılar çocuklar dışarı çıkamıyordu, onlar da dışarıya çıkmaya başladı. Bizim gibi insanlar bunu hak ediyor mu? Bunlar hep Çinliler yüzünden başımıza geldi. Yarasa çorbası içiyorlar ve ellerimizi sabunlayarak yıkıyoruz" gibi ifadeleri yer alıyor.

Çocuklarının oyunlarını kamera kaydına alan anne Ceylan Ündemir, "Çocuklarım da artık haber izleye izleye artık normal oyunları unuttular. Artık bu şekilde oyun oynamaya başladılar. Bir de baktım ki haber sunuyorlar. Birisi spiker olmuş biri vatandaş olmuş. Birisi çizgi filmleri kapatayım da haber izleyeyim diyor. Diğeri de sunuyor, siz neler düşünüyorsunuz falan diyor. Diğeri de Çinliler yüzünden oldu diyor. Yarasa çorbası içiyorlar, kedi yiyorlar diyorlar. Çocukların artık psikolojileri bozuldu. Biz de artık haber göre göre sıkıldık. İnşallah kurtuluruz" dedi.

Anne Ündemir, korona virüs haberlerinin çocuklarının oyunlarına girdiğini söyledi. Hep aynı şekilde oyun oynadıklarını ifade eden Ceylan Ündemir, "Çocuklarımı dışarıya çıkartmak istemiyorum, korkuyorum. İzin geldi, biz maskeyle dışarı çıkıyoruz ama herkes böyle yapmıyor. Herkesin böyle davranmasını istiyorum. Çocuklarım da sıkıldı artık dışarı çıkmak istiyorlar. İnşallah virüs belası gider ülkemizden, insanlarımız da rahat eder" diye konuştu. - KONYA

Çin Halk Cumhuriyeti, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:04 Kaynak: İHA

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