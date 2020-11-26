Son dakika: Pandemi süreci fidan satışlarını patlattı - Son Dakika

Son dakika: Pandemi süreci fidan satışlarını patlattı

26.11.2020 10:18

Gelen son dakika haberlerine göre Korona virüs sürecinde tedbir amaçlı evlerinde olmayı tercih ederek bağ ve bahçe işlerine ağırlık veren vatandaşlar, fidan satışlarında patlama yaşanmasına, fiyatlarının ise ikiye katlanmasına neden oldu.

Korona virüs sürecinde tedbir amaçlı evlerinde olmayı tercih ederek bağ ve bahçe işlerine ağırlık veren vatandaşlar, fidan satışlarında patlama yaşanmasına, fiyatlarının ise ikiye katlanmasına neden oldu. Fidan üreticileri, pandemi sürecinde talebe yetişmekte zorluk yaşadıklarını söyledi.

Korona virüsün Türkiye'de görülmeye başlamasından beri kendilerini evlerinde korumaya alarak zaman geçirmek amacıyla bağ ve bahçe işleriyle uğraşan vatandaşlar, süs ağacı ve meyve fidanlarının satışlarını arttırdı. Pandemi sebebi ile kalabalık yerlerden kendilerini izole etmeye çalışan vatandaşlar önlem amacıyla evlerine kapanınca boş zamanlarını bahçe ve toprak işleriyle uğraşarak geçirmeye başladı. Kocaeli'de de son günlerde hızla artan vaka sayıları sonrasında evlerinde kendilerini izole altına alanların hızla artması sonucu, bağ ve bahçe düzenlemelerinde sıklıkla kullanılan fidanların fiyatları da ikiye katlandı. Toprak ile uğraşan vatandaşların meyve fidanlarına olan talebinin son günlerde hızla arttığını söyleyen fidan satıcıları, talebe yetişmekte zaman zaman güçlük çektiklerini söylediler.

"YASAKLARDA HERKES KENDİNİ BAĞ BAHÇELERE ATTI"

Pandemi sebebi ile çok yoğun çalıştıklarını söyleyen fide satıcısı Muhammed Akkol, "Çok yoğun çalıştık. Çiçek, sebze, meyve fidanı. Zaten bu yasaklarda herkes kendini bağ bahçelere attı. Yani can sıkıntısından olsun çok yoğun geçti. Şuanda da yoğun. Bizim burada her şey oluyor. Elma, armut, kayısı, şeftali, erik, hurma, portakal, mandalina her şey oluyor. Pandemi döneminde tarım işleri biraz daha yoğun oluyor. Sebze olsun çiçek olsun meyve fidanları. Şuan tam ekim zamanları" dedi.

FİDAN FİYATLARI İKİYE KATLANDI

Fidanlara artan talep karşısında fiyatların ikiye katladığını söyleyen Akkol, "Biz arttırmadık fiyatları bizim elimizde eski kalan mallar var onları eritmeye çalışıyoruz ama yükselttiler fiyatları. Hemen hemen ikiye katladılar. Hafta sonları yoğun oluyor. 25-35 lira arası uygun tutuyoruz fiyatları. Herkes fidan diksin geleceğe yatırım yapsın. Ülkemiz tarım memleketi" diye konuştu.

Fidan almak için İstanbul'dan Kocaeli'ne geldiler

Pandemi sebebi ile bahçesine olan ilgisini arttıran Abidin Özükanar, "2 senedir uğraşıyoruz. Daha fazla olmaya başladı. Ceviz var, şuanda da meyve ağaçları ekmeye çalışıyoruz. Karışık dikeceğiz. Doğaya daha sağlıklı bakmak lazım. Doğa yaşantısı daha değişik çünkü doğal yaşam daha önemli oldu artık. Şehirlerde yaşanmaz oldu. 50 tane meyve fidanı dikeceğiz. Elma, kayısı, kiraz, vişne. İstanbul'dan geliyoruz" şeklinde konuştu.

(Elifnaz Altürk - Cihan Atik/İHA)

Son dakika: Pandemi süreci fidan satışlarını patlattı
Son dakika: Pandemi süreci fidan satışlarını patlattı
Son dakika: Pandemi süreci fidan satışlarını patlattı
Son dakika: Pandemi süreci fidan satışlarını patlattı
Son dakika: Pandemi süreci fidan satışlarını patlattı
Son dakika: Pandemi süreci fidan satışlarını patlattı
Son dakika: Pandemi süreci fidan satışlarını patlattı

Koronavirüs, Türkiye, Patlama, Kocaeli, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika: Pandemi süreci fidan satışlarını patlattı - Son Dakika


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