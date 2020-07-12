Pandemi süreci yemeni satışlarını da etkiledi - Son Dakika

Pandemi süreci yemeni satışlarını da etkiledi

- Pandemi süreci yemeni satışlarını da etkiledi Turist gelemeyince yemeni satışları azaldı Korona virüs salgını Gaziantep'te üretim yapan yemeni ustalarını da etkiledi.

- Pandemi süreci yemeni satışlarını da etkiledi

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Turist gelemeyince yemeni satışları azaldı

GAZİANTEP - Korona virüs salgını Gaziantep'te üretim yapan yemeni ustalarını da etkiledi. Salgın döneminde yerli ve yabancı turistlerin kente gelememesi ayak dostu yemenilerin satışında azalmaya neden oldu.

Gaziantep'te tarihi yaklaşık 700 yıl öncesine dayanan, terleme, mantar, egzama ve koku gibi pek çok ayak hastalığına iyi gelmesiyle bilinen yemeniler korona virüs sürecinden olumsuz etkilendi. Kentte oldukça rağbet gören, yurt içinde ve yurt dışında pek çok noktaya satılan, dizi ve sinema setlerinin vazgeçilmezi olan Gaziantep yemenileri, yaşanan korona virüs süreci nedeniyle eski günlerini arıyor. Son yıllarda tasarlanan yeni modelleri ve çeşitli renkleriyle büyük bir ilgi gören, özellikle kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok satın aldığı aldığı ürünler arasında yer alan yemeniler, salgın nedeniyle turist sayısındaki yaşanan azalıştan oldukça etkilendi.

"Turist gelemeyince satışlar azaldı"

Gaziantep'te 1972 yılından beri yemeni üretimi yapan ve son 20 yılda artış gösteren yemeni sektörünün bu yıl salgından olumsuz etkilendiğini söyleyen Mikail Tekin, "Gaziantep'e has olan yemeni ayakkabıları son 20 yılda çok fazla ilgi gördü. Özellikle son yıllarda ilgi arttı. Çünkü bu ayakkabılar tamamen el yapımıdır. Ayrıca terleme, mantar, egzama ve koku pek çok ayak hastalıklarına iyi geliyor. Ama bu yıl yemeni satışlarımız geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çok değil. Çünkü korona virüs süreci bizin işlerimizi de etkiledi. Bizim işlerimizin yoğunluğunu kente gelen yerli ve yabancı turistler oluşturuyordu. Salgın nedeniyle onlar gelemeyince, turistik geziler düzenlenemeyince bizim işler sekteye uğradı. O yüzden yetkililerden talebimiz bu turların bir şekilde düzenlenmesini sağlamalarıdır" dedi.

Gaziantep yemenisi dünyaya ihraç ediliyor

Gaziantep'te üretilen yemenilerin fiyatlarından bahseden ve yemenilerin Türkiye'nin her yerine satıldığını, dünyanın pek çok noktasına da ihraç edildiğini aktaran Tekin, "Yemeni fiyatları 100 lira 150 lira arasında değişiyor. Türkiye'nin her noktasında giyen vatandaşlarımız var. Ayrıca Avrupa'da İngiltere, Almanya ve Amerika'da bu yemenilere talep artıyor, ilgi çok oluyor. Yabancılar da keşfetmeye başladı. Biz de geçtiğimiz yıllarda İsviçre'ye gönderdik. Amerika'dan temasımız oldu satmak için, aynı şekilde Fransa'ya satışımız oldu. Şuanda da yeni bir İngiltere siparişimiz oldu. Onu yetiştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Gaziantep, turist, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Pandemi süreci yemeni satışlarını da etkiledi - Son Dakika
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