Pandemi sürecinde 20 yaş altı nelere dikkat etmeli?

Yeni tip koronavirüs salgınında her yaş grubunun hastalığa maruz kalabileceğini, ancak hastalığın ağır enfeksiyona dönüşme ve hastaneye yatma ortalamasının yaş gruplarına göre farklılık gösterdiğini belirten Medicana Çamlıca Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. M. Kadir Göktürk, "Koronavirüs çocuklar için yetişkinlere göre daha az ciddi sağlık sonuçlarına sahip gibi görünüyor. Yine de, çocuklar için enfeksiyondan kaçınmak ve virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olmak önemlidir." dedi.



Koronavirüs salgını ilk görülmeye başladığı andan itibaren şu ana kadar hastalık bebeklerde ve çocuklarda çok daha hafif bir tabloda seyrettiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. M. Kadir Göktürk, çocukların ebeveynlerini taklit ettiklerini ve bu süreçte ebeveynlerin el hijyeni, sosyal mesafe gibi temel korunma yöntemlerini uygulamada çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Göktürk, "Temel korunma yöntemlerinin yanı sıra çocukları kalabalıktan uzak tutmak çok önemli. Bu sebeple sokağa çıkma yasağı kapsamında çocuklara gelen esnek zamanda özellikle buna dikkat edilmeli. Uzun zaman evde kalmanın etkisiyle serbest zamanda dışarıda oynayıp vakit geçirecek çocukların maske kullanması, kalabalıktan uzak olması ve el hijyenine dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.



ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN EBEVEYNLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR



Çocukların da diğer yaş gruplarında olduğu gibi temas ve damlacık yoluyla koronavirüse maruz kalabileceklerini belirten Medicana Çamlıca Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. M. Kadir Göktürk şunları söyledi: "Koronavirüsün bulaşma riskinden uzak durabilmek için hem evde hem de dışarıda ebeveynlere büyük görev düşüyor. Çocukların temel korunma yöntemlerine karşı alışkanlık kazanabilmeleri için ailede herkesin ellerini sık sık kurallar uygun şekilde yıkaması, öksürürken ve/veya hapşırırken elleri değil dirsek içini kullanması ya da tek kullanımlık kağıt peçete kullanıp bunu hemen atması; kalabalık ortamlarda da maske takması ve dışarıdan eve döndüklerinde giysilerinin hemen değiştirilmesi gerekiyor. Bu kuralları henüz idrak edemeyecek yaş gruplarındaki bebekler için de hijyen ve korunma yöntemlerini anne ve babanın düzenli olarak yapması gerekiyor."



Göktürk, çocuklarda bu kuralların alışkanlık yaratması ve kalıcı olması içinde çeşitli oyunlarla onlara öğretilmesi ve açıklayıcı net bilgilerin verilmesi gerektiğini belirtti.



KORONAVİRÜS ALERJİK ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKELİ Mİ?



Alerjik astımın akciğeri hırpalarak, birçok enfeksiyona zemin hazırlayabildiğini söyleyen Göktürk, "Bundan dolayı alerjisi olan çocuklarda enfeksiyon daha çok görülebilir. O yüzden alerjik astımı olan çocukların çok daha hassas olabilecekleri unutulmamalıdır" dedi.



Göktürk tavsiyelerini şöyle sıraladı;



"Koronavirüsten korunmanın en etkili yolu sık sık ve uygun şekilde ellerin yıkanması. Bu sebeple çocukların ellerini doğru şekilde yıkadığından emin olunması lazım. Yemeklerden önce ve sonra, oyun oynadıktan sonra, tuvaleti kullandıktan sonra, izole oldukları alan dışında kalabalıkla veya açık alandaki bir yüzeyle temas ettiklerinde, hapşırdıkların da ve/veya öksürdüklerinde mutlaka ellerini su ve sabunla 20 saniye boyunca yıkamalarını sağlayın. Su ve sabunun olmadığı yerde el dezenfektanı ile parmak araları ve parmak uçlarını iyice dezenfekte ettiklerinden emin olun.



Eğer elleri kirli ise yüzlerine, ağız ve burunlarına dokunmamaları gerektiğini kesin olarak öğretin



Aynı şey kirli ellerle herhangi bir yüzeye dokunmamaları için de geçerli. Çocuklarda bu kadar kesin kuralları uygulatmak oldukça zor olabilir. İşte bu nokta da ebeveynlerin kontrol etmeleri ve rol model olmaları çok önemli. Herhangi bir nedenle burnu kaşınırsa bunun için mutlaka mendil kullanmaları ve sonrasında da atmalarını gerektiğini; hapşırma ve/veya öksürme sırasında ellerini değil dirsek içlerini kullanmaları gerektiğini, olmadığı durumlarda mendil kullanmalarını, sonra bunu atmalarını öğretin



Güçlü bir bağışıklık için, beslenme ve uyku düzenlerine dikkat edin. Bol sıvı tüketmelerini sağlayın



Alışveriş merkezleri, marketler vb. kalabalık ve temas riskinin yüksek olduğu alanlardan çocukları uzak tutun. Bu serbest zamanda açık havada vakit geçirmelerini sağlayın. Dışarıda veya kalabalık kamuya açık alanlarda yüzeylerde dokunmamalarını sağlayın.



Yanınızda mutlaka el dezenfektanı, tek kullanımlık kağıt mendil ve kolonya gibi ürünleri mutlaka bulundurun



Öksürme, hapşırma gibi belirti gösteren kişilerden çocukları uzak tutun



Ailede hasta birisi varsa çocuklarda dahil mutlaka maske kullanın"