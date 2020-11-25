'Pandemi sürecinde aile içi şiddet arttı' - Son Dakika

'Pandemi sürecinde aile içi şiddet arttı'

25.11.2020 10:55
'Pandemi sürecinde aile içi şiddet arttı', System.String[]

Pandemi sürecinde insanların ekonomik sorunlar, işsizlik, işsiz kalma korkusu, gelecek kaygısı, sokağa çıkma yasağı, kısıtlamalar gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten OFM Antalya Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Pandemi sürecinde insanların ekonomik sorunlar, işsizlik, işsiz kalma korkusu, gelecek kaygısı, sokağa çıkma yasağı, kısıtlamalar gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten OFM Antalya Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şakir Özdemir, bu süreçte evlerde geçirilen zamanın artmasının da olumsuz etkiler yarattığını söyledi. Bu süreçte aile içerisinde sağlıklı iletişim kurulamaması, kişinin içine kapanması, evlilikle ilgili olan ve ötelenen sorunlarla yüzleşmek zorunda kalınması ve pandemi sürecinin belirsizliğinin, kaygı bozuklukları ve depresyona neden olduğunu belirten Dr. Özdemir, kişilerde şiddet eğiliminin arttığını kaydetti.

SORUNLARI İFADE EDEBİLMEK GEREKİR

İnsanların sorunlarını ifade etme ve çözme konusunda yeterli olmamaları durumunda konuyla ilgili farkındalıklarının da az olacağını söyleyen Dr. Özdemir, "Bu durumda kişi sorunları çözmede tepki olarak şiddet eğilime yöneliyor" dedi. Özellikle pandemi sürecinde aile içerisinde her zamankinden daha fazla hoşgörü ve tolerans olması gerektiğinin altını çizen Dr. Özdemir, "Bu sürecin geçici bir süreç olduğu, sonsuza kadar devam etmeyeceği, belli bir zaman sonra sonlanacağı kabullenilmeli" diye konuştu. Aile içinde çatışma ve tartışmalardan uzak durulması gerektiğini ifade eden Dr. Özdemir, "Bu süreçten kaynaklanan sorunlar konusunda aile bireyleri kendilerini ve birbirlerini suçlamamalı. Tartışma ve çatışma yerine, kendilerini bu durumdan çıkaracak çözüm yolları aramalılar" dedi.

ÇOCUKLARDA DA ŞİDDET EĞİLİMİ ARTABİLİR

Kısıtlama ve izolasyon döneminde çocukların da şiddet eğilimine yöneldiğinin görüldüğünü vurgulayan Dr. Şakir Özdemir, "Bu çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konu. Pandemi döneminde çocuklar da kısıtlanma ve izolasyona maruz kaldıkları için, mutsuzluk ve üzüntülerini öfke ve şiddet davranışları şeklinde gösterebilir" dedi. Çocuklarla sağlıklı iletişim kurulmasının önemine değinen Dr. Özdemir, onları anlamaya çalışmak, duygularını ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak, şiddet içerikli oyun, çizgi film, sosyal medya gibi zararlı içeriklerinden uzak tutmak gerektiğini sözlerine ekledi.

DÜNYADA YAPILAN ARAŞTIRMALAR ŞİDDETİN ARTTIĞINI GÖSTERİYOR

2020 yılının Ocak ayında Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını nedeniyle insanların rutin hayat işleyişi ve normallerinin değiştiğini hatırlatan Dr. Şakir Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan ilişkileri, sosyal ve mesleki alanlarda değişimler ve buna bağlı yeni normallerimiz oluşmaya başladı. Bu dönemde zamanımızın çoğunluğunu evlerimizde geçirmeye başladık, insanlarla iletişimimizde kısıtlamalar gelişti. Pandeminin tıbbi, sosyal ve ekonomik etkilerinden dolayı ruh sağlığı açısından sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Kaygı bozuklukları, depresyon gibi ruhsal sorunlar artmaya başladı. Dünyanın birçok ülkesinde yapılan araştırmalara göre ev içi şiddet ciddi oranda arttı, özellikle kadın ve çocuklara yönelik şiddetin arttığı görülmektedir."

Şiddetin insanların beden ve ruh sağlığını etkileyen önemli bir sorun olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Şakir Özdemir, "Şiddeti temel olarak fiziksel ve ruhsal şiddet olarak ikiye ayırabiliriz. Şiddete maruz kalan bireyde korku, yalnızlık hissi, çaresizlik, umutsuzluk, mutsuzluk gibi şikayetler görülmektedir. Buna bağlı olarak da posttravmatik stres bozukluğu, anksiyete bozuklukları, depresyon gibi psikiyatrik rahatsızlıklar gelişebilir" dedi.

'Pandemi sürecinde aile içi şiddet arttı'

Şakir Özdemir , Koronavirüs, Ruh Sağlığı, Şiddet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Güncel 'Pandemi sürecinde aile içi şiddet arttı' - Son Dakika


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