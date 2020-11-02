- (Özel) Pandemi sürecinde bile çeliğe ihtiyaç devam etti

Z Çelik San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Öncan:

"Çeliğin girmediği hiçbir sektör yok çünkü özellikli bir ürün"

ZONGULDAK - Zonguldak ve Karabük'te üretilen çeliğin iç ve dış piyasada nihai müşterilere ulaştırılmasına aracılık eden Z Çelik San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Öncan, pandemi sürecinde bile çelik ihtiyacının devam ettiğini ifade etti. Çeliğin bütün sektörlerde yer aldığını ifade eden Öncan, "Çünkü çelik böyle özellikli bir ürün" diye konuştu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde dünyaya gelen Z Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Öncan, çeliğin ana vatanında doğup büyümenin verdiği avantajla bu sektörde yatırımlarını sürdürüyor. Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan Öncan, sektörde çeliğe olan ihtiyacı öngörerek Z Makine ve Metal olarak ikinci şubesini faaliyete geçirdi. Z Çelik Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ni kuran ve ZONDEF Genel Başkan Yardımcısı Ziya Öncan, "Uzun yıllardır İstanbul'da yaşamaktayım. Çelik sektöründe faaliyete başladık. Çünkü biz çeliğin doğduğu topraklarda doğup büyümenin verdiği avantaj çeliğin ana vatanından aldığımız güç ve güven ile sektörde fark oluşturacağımızı düşündük" ifadelerine yer verdi.

'Çeliğin fabrikadan nihai müşteriye ulaştığı serüvenin baş kahramanları'

Ana fabrikada üretilen çeliğin nihai müşteriye ulaştığı süreçte yer aldıklarının altını çizen Öncan, bu yolculuğu şöyle aktardı:

"Z Makine ve Metal olarak ayrı bir firmam var. Burada kaynaklı imalatlar konusunda faaliyetler göstermekteyim. Bunun yanında Z Çelik'i kurdum. Sanayide çok ciddi çelik ihtiyacının olduğunu gözlemledim. Yaptığımız fizibilite çalışmalarıyla Tuzla- Orhanlı Birmes Sanayi Sitesi'nde bu bölgede böyle bir çelik tedarikçisinin çok ciddi talep göreceği düşüncesiyle bu hizmeti yapmaya karar verdik. Z Çelik Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ni kurduk. Bizler nihai üreticiye, sanayiciye ana fabrikasından çeliğe aracılık yapan firmalarız. Kısaca fabrikasından belirli ebatlarda çelikleri alarak müşterilerin istedikleri ölçülerde kesilerek ihtiyaçlarına taleplerine cevap vermek üzere hizmetlerine sunuluyor. Z Çelik olarak Karabük'te ve Kdz. Ereğli'de üretilen çeliğin İstanbul'dan sanayiye, sanayicilere kullanmaları üzere veriyoruz."

'Çeliğin ana vatanında doğmak avantaj sağlıyor'

Karabük ve Zonguldak'ta üretilen çeliğin ana vatanında doğmanın önemli bir avantaj olduğunu ifade eden Ziya Öncan, sektördeki ihtiyaçları öngörerek gerekli tesis ve alt yapıyı kurduklarını belirtti. Öncan "Kaynaklı imalat, makine, metal imalatıyla sanayide bulunmamızın verdiği avantaj, çeliğin doğduğu topraklarda doğup büyümenin verdiği avantaj çelik sektöründe faaliyette bulunuyoruz. Bunun yanında kısa bir süre önce de ikinci bir şubemizi faaliyete geçirdik. Çelik sektöründe çok ciddi bir potansiyel var. Dünyada en büyük krizler olsa bile çelik sektörüne mutlaka talep oluyor. Bu arz ve talebi dengeleyebilmek lazım. Piyasada oluşan arza cevap verebilecek ciddi derecedeki tesisi ve alt yapıyı hazırlamak lazım. Biz de bu manada güzel adımlar attık" diye ifade etti.

"Sektöre bilinçsiz girenler, nihai tüketiciyi olumsuz etkiliyor"

Bazı işletmelerin bilinçsizce girdikleri sektörlerde güven kaybına sebep olduğunun altını çizen Ziya Öncan, "Kendilerince haklı sebepleri de oluyor. İş bulamadığı farklı sektörlere girenler oluyor. Tabi bu mazeret değil. Biraz daha çalışma yapılmış olsa sektöre olan güven kayıpları ortadan kalkacak. Ürünü tanımayan, malzemeyi tanımayan, teknik bilgisi olmayan insanlar bu işi yapar olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu da tabii ki nihai tüketiciye olumsuz şekilde yansıyor" şeklinde konuştu.

"Üreticilerin maske makinesi taleplerine ağırlık verdik"

Krizlerin fırsata çevrilmesinin sektördeki tecrübeye dayandığını vurgulayan Z Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Öncan, pandemi sürecinde yaşanan krize rağmen çelik sektörünün hareketli geçtiğini ifade etti. Korona virüs sürecinde maske makinesi ve kalıplarının yapılması için çelik ihtiyacının doğduğunu belirten Öncan şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Taleplerde çok ciddi daralmalar oldu. Daralmaya bağlı üretimde de düşüşler yaşanmaya başladı. Bunlar birbirine zincirleme. Çelik sektörünün şöyle bir durumu var. Çeliğin girmediği hiçbir sektör yok. Bunun verdiği avantajla işlerdeki düşüşlere rağmen tamamen durdu diyemeyiz. Bazen krizler kendi içinde farklı avantajları doğuruyor. Buna benzer gelişme oldu. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde inanılmaz derecede maske üretimi söz konusu oldu. Üreticiler maske makinesi talepleri konusunda hizmet vermede ağırlık verdik. Çelik sektörü tamamen durdu diyemeyiz. Taleplerde azalmaya bağlı üretimde düşüşler oldu. Çok şükür. Şu anda geldiğimiz noktada yavaş yavaş toparlanma sürecini hissediyoruz. Eylül ayı ve Ekim ayı biraz daha hareketli geçti. Üreticilerin sanayicilerin taleplerinin artmasına bağlı bizim de iş kapasitemiz dolayısıyla artmış oldu. İçinde bulunduğumuz korona virüs, pandemi süreci de dahil içinde bulunduğumuz çelik sektörünü tamamen durduramadı diyemeyiz. Çünkü çelik böyle özellikli bir ürün."

"ZONDEF'e ciddi çalışmalarla adaylığımı açıkladım"

Ekonominin yanı sıra sosyal hayatın içerisinde de oldukça aktif rol oynayan Ziya Öncan, faaliyet gösteren Zonguldak derneklerine öncülük eden Zonguldak Dernekler Federasyonu için de adaylığını açıkladı. Hayatının her alanında Zonguldak isminin önemli rol oynadığını belirten Öncan, ZONDEF için de ciddi şekilde proje hazırlıklarını sürdürüyor

Yıllarca yer altındaki taş kömürünün ülke ekonomisine kazandırılması için gündemdeki yerini koruyan Zonguldak'ın; Karadeniz'deki doğalgaz keşifleriyle bir kez daha lokomotif güç olduğunun altını çizen Öncan, Zonguldak'ın kalkınması ve gelişmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. ZONDEF sürecine değinen Öncan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki kısa vadede yasakların kalkmasıyla birlikte rutin olağan genel kurul yapılacak. Zonguldak Dernekler Federasyonu'nun olağan genel kurulunda adaylığımı açıkladım. Bazı hemşehri derneklerinin telkinleriyle tavsiyeleriyle benim bu yönde hizmet etmem yönündeki istekleri doğrultusunda bu göreve talip oldum. Zonguldak Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığı'na adaylığım var. Bununla alakalı çok ciddi çalışmalar yapıyorum. Projelerim var. Kendi karakteristik yapıyla müteşebbis bir ruha sahibim. Bundan önceki faaliyette bulunduğum dernek çalışmaların üzerine katarak vizyon projelerini hazırlıyorum. Çalışmalarım devam ediyor.