Pandemi sürecinde çiftçi borçları faizsiz ertelendi - Son Dakika

Pandemi sürecinde çiftçi borçları faizsiz ertelendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çiftçilerin, Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek ziraat bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan hazine destekli kredi geri ödemelerinin faizsiz olarak, 6 ay ertelendiği belirtildi.

Pandemi sürecinde çiftçi borçları faizsiz ertelendi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çiftçilerin, Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek ziraat bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan hazine destekli kredi geri ödemelerinin faizsiz olarak, 6 ay ertelendiği belirtildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Partisinin 09 Haziran 2020 tarihli TBMM Grup Toplantısında, çiftçilere yeterince desteklenmediği, borçlarını ödeyemediği ve kredi borçlarının ertelenmediği iddialarda bulunması üzerine bir açıklama gerçekleştirdi.Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun çiftçilerin yeterince desteklenmediği yönündeki iddialarının hiçbir gerçeklik taşımadığı gibi, sadece 2020 yılında verilen Tarımsal desteklerdeki tarihi rekorun, 2002 yılından bu yana izlenen yapıcı politikanın bir sonucu olduğu belirtildi.


Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere verdiği destekte 2002 yılına göre 8 kat artış sağlandığının aktarıldığı açıklamada, "Tarımsal Desteklerde 2020 yılında, geçen yıla göre yüzde 36,7 artışla, yaklaşık 22 Milyar Lira ile tarihi bir rekora imza atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 bütçesinin yüzde 54,5'i de tarımsal desteklere ayrıldı. Son 18 yılda, pek çok yeni ve etkin destekleme politikaları geliştiren Tarım ve Orman Bakanlığımız ilk kez bu dönemde, Dane Zeytin Desteği gibi, üreticileri birçok yeni destekle tanıştırdı. 2019 yılında, 12 yeni destek ve 32 destek birim fiyatında da artış sağlayarak, çiftçimizin yanında olduğunu, üretici dostu olduğunu gösterdi" denildi.


"48,5 milyar dolarlık tarımsal GSYH ile Avrupa'da lider ülkeyiz"


Tarım orman sektörünün, 2018 yılını, yüzde 1,9'luk ve 2019 yılını uüzde 3,3 büyüme ile tamamladığı vurgulanan açıklamada, "2020 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 3 büyüdü. Son 18 yıldaki ortalama büyümesi ise yüzde 2,8 olarak gerçekleşti. Hollanda, İspanya, Fransa gibi Avrupa ülkesini geride bırakan ülkemiz, 48,5 milyar dolarlık tarımsal GSYH ile Avrupa'da lider ülke oldu.


Tarım orman sektörü, 2018 yılında GSYH'ye yüzde 6,2'lik, 2019 yılında yüzde 6,4 ve 2020 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2,8 bir katkı yaparak ülke ekonomisine de güçlü bir destek sağladı. Yine 2002 yılında tarımsal hasılamız, 37 milyar lira iken, 7,5 kat artarak 2019 yılında 275 Milyar liraya yükseldi" ifadeleri kullanıldı.


2003-2020 arasında 310 milyar TL'lik destek ödemesi yapıldı


Tarım ve Orman Bakanlığının 2003-2020 yıllarında toplam reel olarak verdiği 310 milyar TL'lik destekleme ve çiftçinin emeği ile Türkiye'nin 196 ülkeye, bin 690 tarımsal ürün ihraç ederek, ihracatçı bir ülke konumuna geldiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"18 milyar dolar tarımsal ihracat ve 5,3 milyar dolar dış ticaret fazlası sağlandı.İçinde bulunulan pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Çiftçilerimizin, Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek ziraat bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan hazine destekli kredi geri ödemeleri faizsiz olarak, 6 ay ertelendi.22 milyar TL desteklemenin 13 milyar TL' lik ödemesi üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı. Böylece ilk 5 ayda desteklerin yüzde 60'ı ödenmiş oldu. Ayrıca 2019 yılında açıklanan alım fiyatlarıyla da, her daim çiftçimizin yanında olduğumuzu ispat ettik. 2020 yılı üretim dönemi için TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatı, ton başına bin 350 liradan bin 650 liraya, Arpa alım fiyatı, ton başına bin 100 liradan bin 275 liraya çıkarıldı. Ayrıca çiftçilerimize hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Ton başına bakliyat alım fiyatları da, Kırmızı mercimekte 3bin 500 lira, Yeşil mercimekte 3bin 200 lira, Nohutta 3 bin 350 lira olarak belirlendi. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 lira olarak açıklandı. Bizler, Tarım, hayvancılık gibi hayati önem taşıyan bir konuda ülkemiz, çiftçilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Bugün yaşanan Pandemi sürecinde birçok ülke gıdaya ulaşmakta zorluk çekerken, biz ise omuz omuza verdiğimiz üreticimizle, kendi kendimize yettiğimizi bir kez daha ortaya koyarken, bir de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz." - ANKARA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 02:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi sürecinde çiftçi borçları faizsiz ertelendi - Son Dakika Ekonomi

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