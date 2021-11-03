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Pandemi sürecinde çocukların etkinlikleri değerlendirildi - Son Dakika

Pandemi sürecinde çocukların etkinlikleri değerlendirildi

03.11.2021 10:09
Pandemi sürecinde çocukların etkinlikleri değerlendirildi

Ege Üniversitesi (EÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından "Pandemi Döneminde Evde Çocuk Oyunları" sergisi açılışı gerçekleştirildi.

Sergi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Ebelik Bölümü ikinci sınıf öğrencileri tarafından çocukların evde oyun oynamalarına ve el becerilerini geliştirebilmelerine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan sosyal sorumluluk projesi çıktısı olarak düzenlendi.Projenin koordinatörlüğünü ise Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ummahan Yücel üstlendi.

EÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu Yerleşkesinde açılan sergiye, EÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asiye Akyol, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hafize Öztürk Can, Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman Soğukpınar, Ebelik Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Ummahan Yücel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Asiye Akyol, "Bu sergi fakültemizin Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu Yerleşkesindeki ilk sosyal etkinlik olması nedeniyle oldukça önemli. Ayrıca fakülte öğrencilerine sosyal sorumluluk projeleri için güzel bir örnek olması bakımından da çok değerli. Proje ekibini tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman Soğukpınar ise, "Pandemi Döneminde Evde Çocuk Oyunları" projesinin Covid-19 pandemi sürecinde izolasyon önlemlerinin en yoğun yaşandığı 2020 yılında gerçekleştirildiğini,toplum yararı gözetilen önemli bir proje olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinden en çok çocukların etkilendiğini ifade eden proje koordinatörü Doç. Dr. Ummahan Yücel, "Tüm dünyayı derinden etkileyen Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen gruplardan biri de çocuklar oldu. Çocuklar bir yıl boyunca sokağa çıkamadılar. Derslerini evde online takip etmek zorunda kalınca, okul ve sokak arkadaşları ile oynadıkları oyunlardan mahrum kaldılar. Bu nedenle ebelik öğrencileri ile Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında çocukların evde oynayabilecekleri oyunlar konusunda yardımcı olmak, keyifli vakit geçirmelerini sağlamak ve el becerilerini gelişmek amacı ile bu projeyi oluşturduk" diye konuştu.

Projede çocuk oyunlarının görsellerle anlatıldığı E-Kitap oluşturuldu

Proje sergisinin oluşturulma süreci hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yücel, "Çalışmalar sırasında EÜ Engelsiz Ege Birimi ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile işbirliği yaptık. Proje ekip üyelerinden bazıları EÜ Akademi TV'den 'Pandemide Çocuk' konulu eğitim aldılar. Çevrimiçi ortamda yürütülen çalışmalar kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan 64 adet 'Beceri Tahtası' 7 farkı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine teslim edilerek çocuklara ulaştırıldı. Projede ayrıca evde çocuk oyunlarının görsellerle anlatıldığı E-Kitap oluşturuldu. E-Kitap'ta 10 adet çocuk oyunu ve yaş gruplarına özel kitap okuma önerilerine yer verildi. Öğrenciler tarafından oyun ve sesli hikâye videoları hazırlandı. Videolar ve E-Kitabın daha çok çocuğa ulaştırılması amacı ile Evde Çocuk Oyunları sosyal medya grubu oluşturuldu. Sosyal medya hesaplarında 26 adet sesli çocuk hikayesine, E-Kitabın pdf formatına ve E-Kitap'ta yer alanların oyun videolarına yer verildi. Her bir oyun için E-Kitapta mevcut karekod uygulaması ile oyun videolarına kolayca ulaşımı sağlandı. Yine proje kapsamında Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ile ebeveynlere yönelik verilen 'Pandemi Döneminde Ebeveyn Olma: Bilgilendirme Eğitimi' sırasında beceri tahtaları,evde çocuk oyunları tanıtıldı. Eğitim sonrası 104 ebeveynin yanıtladığı anket soruları ile proje faaliyetleri hakkındaki görüşleri değerlendirildi" dedi.

Sergi sonunda Dekan Prof. Dr. Asiye Akyol ve Ebelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Neriman Soğukpınar tarafından proje ekibine "Teşekkür Belgesi" verildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Pandemi, oyunlar, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Pandemi sürecinde çocukların etkinlikleri değerlendirildi - Son Dakika


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