, pandemi sürecinde dijitale 170 milyon TL'lik yatırım yaptı - Son Dakika

, pandemi sürecinde dijitale 170 milyon TL'lik yatırım yaptı

09.12.2020 11:27
, pandemi sürecinde dijitale 170 milyon TL'lik yatırım yaptı, System.String[]

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Pandemi sürecinde kullanıcıların dijital servislere olan talebinin artması ile biz de yatırımlarımızı daha da hızlandırdık.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Pandemi sürecinde kullanıcıların dijital servislere olan talebinin artması ile biz de yatırımlarımızı daha da hızlandırdık. Vodafone Yanımda, Vodafone TV, Vodafone Pay gibi dijital uygulamalarımıza bu yıl 170 milyon TL yatırım yaptık." dedi.

Tüm dünyada devam eden pandemi sürecinde, iş yükü en fazla artan sektörlerden biri de GSM operatörleri oldu. Tüketicilerin yoğun talebine karşılık vermek için çalışan operatörler, dünyada ve Türkiye'de altyapılarıyla önemli bir sınavdan geçti.

Sürece ilişkin bilgi veren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, pandemi döneminde bireylerin ve şirketlerin dijitalin önemini daha fazla anladığını söyledi.

Rakamlara bakıldığında çok hızlı değişimler yaşandığını, süreç içinde operatörlerin önemli rolünün daha da iyi anlaşıldığını aktaran Aksoy, şu bilgileri verdi:

"Bu durum telefon görüşmesi yapmanın ötesinde bir durum. Tüm ihtiyaçlar için gerekli altyapıyı operatörler sağladığı için, insan hayatındaki ve kurumların hayatındaki yerimiz biraz daha belirgin hale geldi. Bugün istasyonlarımızdan yüzde 90'ından fazlası 4G hizmeti verir hale geldi, süreç sayesinde. En geniş kapsaması olan operatör konumumuzu koruyoruz. Birkaç yıldır çok yatırım yaptığımız Vodafone Yanımda uygulamamızda aktif müşteri sayımız 11-12 milyonlara ulaşmıştı, şu an 13 milyonu geçmiş durumda.

Kullanıcı sayısının artmasından çok, işlem sayısı arttı. Kullanıcılar, hattı ile ilgili şeylerin dışında birçok hizmet alabiliyor. Pandemi sürecinde kullanıcıların dijital servislere olan talebinin artması ile biz de yatırımlarımızı daha da hızlandırdık. Vodafone Yanımda, Vodafone TV, Vodafone Pay gibi dijital uygulamalarımıza bu yıl 170 milyon TL yatırım yaptık."

"App uygulamasına yatırımız pandeminin de etkisiyle hızlandı"

App uygulamasına yatırımlarının pandeminin de etkisiyle hızlandığını dile getiren Aksoy, Vodafone TV uygulamasında da yaşanan ilginin etkisiyle içeriklerin artırıldığını ve çeşitlendiğini anlattı.

Aksoy, dijital uygulamalara kullanıcı ilgisinin 6 katlara varan oranlarda arttığına işaret ederek, "Görüntülü görüşme ve toplantı olanağı sağlayan platformların kullanımında, pandemi döneminde ciddi bir artış yaşandı. Skype kullanımı 4 kat, Zoom kullanımı 100 kat, whatsapp'da görüntülü konuşma kullanımı yüzde 48 arttı." ifadelerini kullandı.

"Mobil trafikte yüzde 10, sabitte yüzde 60'a varan artışlar gözlemledik"

Pandemi döneminde hem iş dünyasının evden çalışma düzenine geçmesi, hem de eğitimin online olarak yapılmaya başlaması ile hem sabit hem de mobil tarafta internet kullanımının önemli oranda arttığına dikkati çeken Aksoy, bu dönemde mobil trafikte yüzde 10, sabitte yüzde 60'a varan artışlar gözlemlediklerini dile getirdi.

Engin Aksoy, pandeminin ilk günden itibaren hayatın bundan böyle eskisi gibi olmayacağının sinyallerini verdiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pandemi, hepimizin hayatında önemli değişikliklere yol açtı. Alışkanlıklarımız, iş yapış biçimlerimiz, hayata bakış açımız, hatta değerlerimiz değişti. Pandemiyle birlikte, davranışlarımız değişmeye başladı. Bunların alışkanlığa dönüşmeye başladığını görüyoruz. Örneğin, Vodafone'un yeni müşteri alımlarının pandemi öncesi yaklaşık yüzde 20'si dijitalden geliyordu. Pandemide, nisan-mayıs aylarında, bu oran yüzde 50'lere çıktı. Bugün geldiğimiz noktada da yaklaşık yüzde 30. Bu, önemli bir değişim.

Bu davranış değişikliklerinin alışkanlıklara dönüşeceğine inanıyorum. Bu değişimde dijitalleşme başrolü oynayacak. Dijitalleşmedeki hızlı gelişim trendi devam edecek. Dolayısıyla, değişen ihtiyaçları da göz önüne alarak dijitalleşme konusunda cesur adımlar atmak gerekiyor. Örneğin, artık daha hedefli pazarlama yapmamız lazım."

Dijital ödemeye artık tüketicilerin daha olumlu yaklaştığını bildiren Aksoy, Vodafone Pay uygulamasında 2 ayda önemli artış yaşandığını bildirdi.

"Türk tüketicisi son teknolojiyi seviyor, Türkiye'deki operatörler de son teknolojiyi yaymayı seviyor"

Aksoy, "Pandemi sürecinde mobil tarafta hem Vodafone, hem de Türkiye'deki operatörler çok iyi bir sınav verdi. Türkiye'deki servis düzeyi fazla olduğu için, tüketicilerin beklentisi de fazla. Türk tüketicisi son teknolojiyi seviyor, Türkiye'deki operatörler de son teknolojiyi yaymayı seviyor." ifadelerini kullandı.

Yoğun karantina döneminde artan trafiğe iyi şekilde yanıt verildiğini dile getiren Aksoy, fiberde yaşanan sıkıntılara işaret etti.

Aksoy, "Fiber penetrasyonunun az olması, Türkiye'de fiber yatırımlarının artmasına rağmen henüz istenen seviyeye ulaşmamış olması, bir gelişim alanı. Biz bu konudaki iştahımızı daha öncede defalarca dile getirdik. Aynı şekilde devam ediyoruz. Burada gelişim alanı daha hızlı olabilir. Mobil tarafta dünyanın ilerisindeyiz ama sabit tarafta Türkiye daha ileride olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Dijitalleşmeye lafta değil icraatte yatırım yapanlar, fark yaratacak"

Tüketiciye gerçek zamanlı, ihtiyacı olduğunda dokunabilmenin önemine dikkati çeken Aksoy, "Önümüzdeki dönemde hedefli pazarlama, gerçek zamanlı pazarlama, Büyük Veri, omnichannel gibi alanlarda yatırımların artmasını bekliyoruz." dedi.

Aksoy, dijitalleşmeye lafta değil icraatte yatırım yapan, değişen dünyayı anlayıp kendine bir ekosistem yaratabilen firmaların fark yaratacağını ve büyümelerinin ivmeleneceğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bir başka yeni normalimiz, sosyalleşmenin, ofiste çalışmanın ve evde çalışmanın çok daha iyi harmanlanıp dengelenebileceği bir çalışma şekli olacak. Hibrit çalışma sisteminin yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Ekibin bir kısmının evden çalıştığı, bir kısmının ise sahada hareket halinde olduğu, bununla birlikte iki tarafın da entegre çalıştığı ve birbirini beslediği bir düzen oluşacak.

Telekom altyapısının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gördük. Şebekemizin kesintisiz hizmet vermesi toplum hayatı için kritik. Bu bilinçle operasyonlarımızı yönetiyoruz. Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, son 14 yılda toplam 24 milyar TL yatırım yaptık. Bugüne kadar yaptığımız yatırımın devamı olarak, gelecek dönemin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yatırımlarımızı sürdürüyoruz."

Vodafone, Türkiye, Yatırım, İcra, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi , pandemi sürecinde dijitale 170 milyon TL'lik yatırım yaptı - Son Dakika Ekonomi


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