- Pandemi sürecinde düğünlerden siyah-beyaz manzaralar - Son Dakika

- Pandemi sürecinde düğünlerden siyah-beyaz manzaralar

- Pandemi sürecinde düğünlerden siyah-beyaz manzaralar Artvin'de Korona virüs tedbirleri kapsamında bazı çiftler düğünlerini belirlenen kurallar çerçevesinde yaparken, bazıları ise salgını hiç umursamadan sosyal mesafe ve korona tedbirlerini yok saydı Artvin'de Korona virüs salgını...

- Pandemi sürecinde düğünlerden siyah-beyaz manzaralar

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Artvin'de Korona virüs tedbirleri kapsamında bazı çiftler düğünlerini belirlenen kurallar çerçevesinde yaparken, bazıları ise salgını hiç umursamadan sosyal mesafe ve korona tedbirlerini yok saydı

ARTVİN - Artvin'de Korona virüs salgını sürecinde düzenlen iki düğün töreninde farklı görüntüler ortaya çıktı. Düğünlerin birinde davetlilere dezenfektan, maskelerin dağıtılırken, sosyal mesafe çubuğuyla horon oynanır, halaylar çekilirken, diğer düğün töreninde ise sosyal mesafe ve korona tedbirleri yok sayıldı.

Artvin'de düğün törenleri yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri altında yapılmaya başladı. Yeni normalleşme sürecinde 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen tedbirler kapsamında yapılan düğünde sosyal mesafe nedeniyle 1 metrelik çubukla çekilen halay geceye damga vurdu. Artvin'in Murgul ilçesinde Günay-Serkan Kalyoncu çiftinin düğün töreni bir otelin bahçesinde gerçekleşti. Sınırlı sayıda davetlinin katıldığı düğünü törenine maskeleriyle gelen misafirler ateşleri ölçülerek sosyal mesafe kuralına göre hazırlanan masalara oturtuldu. Takıların sandığa bırakıldı düğünde davetliler ayrılınca gelin ve damadın yakın akrabaları maskelerini çıkarmadan sosyal mesafe çubuklarıyla halay çekerek geceyi sonlandırdı.

Ölümüne halay, sosyal mesafeyi unuttular

Borçka'da düzenlenen düğünde ise sosyal mesafe yok sayıldı. Bahar ile Ali çiftinin düğünde davetliler sosyal mesafe kuralını ve maske takma zorunluluğunu unuttu. Doyasıya eğlenen davetlileri düğün sahipleri uyarsa da sonuç değişmedi. Artvin'de düğün törenlerinin bakanlığının genelgesine uygun yapılıp yapılmadığının kontrol etmek amacıyla da kolluk kuvvetlerinin görev yapıyor.

Koronavirüs, Artvin, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık - Pandemi sürecinde düğünlerden siyah-beyaz manzaralar - Son Dakika
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