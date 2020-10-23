Pandemi sürecinde dünya makarna ile doydu - Son Dakika

Pandemi sürecinde dünya makarna ile doydu

23.10.2020 11:23
Pandemi sürecinde dünya makarna ile doydu, System.String[]

Oba Makarna Yönetim kurulu Başkanı Musa Özgüçlü, 25 Ekim Dünya Makarna Günü nedeniyle yaptığı açıklamada pandemi sürecinde en çok tercih edilen gıdılar arasında makarnanın yer aldığını belirterek, "Pandemi döneminde makarna satışları yüzde 153 artmıştır" dedi.

Oba Makarna Yönetim kurulu Başkanı Musa Özgüçlü, 25 Ekim Dünya Makarna Günü nedeniyle yaptığı açıklamada pandemi sürecinde en çok tercih edilen gıdılar arasında makarnanın yer aldığını belirterek, "Pandemi döneminde makarna satışları yüzde 153 artmıştır" dedi.

Başkan Özgüçlü, geçmişi ilk çağlara kadar uzanan makarna her gün milyonlarca insanın sofrasına lezzet, sağlık ve pratiklik getirdiğini belirterek, her yaştan insanın severek tükettiği makarna, besin değerinin yüksek, tadının lezzetli, fiyatının uygun ve raf ömrü uzunluğu ile bir gıdadan beklenenleri fazlasıyla karşıladığını kaydetti. İnsanların ekonomik, doyurucu ve lezzetli yemeklerle beslenmesine olanak sağlayan makarnanın önemini vurgulamak amacıyla 1998 yılından bu yana her yıl 25 Ekim'de Dünya Makarna Günü kutlandığını da hatırlatan Özgüçlü, Uluslararası Makarna Örgütü (IPO) tarafından makarnanın yeterli ve dengeli beslenme için önemine vurgu yapılmasının yanı sıra lezzetetinin de altı çizilen bir besin olduğunu ifade etti.

Kaliteli ve lezzetli bir makarna üretmenin ilk aşamasının makarnanın ana maddesi olan kaliteli buğday seçimi ile başladığını vurgulayan Musa Özgüçlü, "Makarna sert durum buğdayından elde edilen irmiğin su ile harmanlaması ile üretilmektedir" dedi.

Konu ile ilgili geniş araştırmalar yapıldığına da dikkat çeken Özgüçlü, "İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın, 17 ülkeden 16 bin kişi ile görüşerek yaptığı araştırma sonucuna göre dünyanın en çok sevilen yemeği makarnadır. Makarna'nın sevilmesi tesadüfi değildir. İrmik ve suyun buluşması ile elde edilen doğal karbonhidrat deposu olan makarna, hem pratik, hem lezzetli hemde besin değeri yüksek olan bir gıdadır. Vücudumuz için gerekli olan vitamin ve minareller açısından son derece zengindir. Ayrıca makarna, B1, B2 vitaminleri, demir, fosfor, potasyum ve protein yönünden de zengindir" şeklinde konuştu.

Pandemide satışlar yüzde 153 oranında arttı

Özgüçlü, makarnanın beslenmedeki öneminin pandemi sürecinde daha iyi anlaşıldığını anlatarak, "Pratik olması yönüyle de makarna, gelişen ve değişen dünyamızda birçok amaca hizmet etmektedir. Pişme süresinin kısalığı zaman tasarrufu sağlarken, lezziz ve doyurucu bir gıda oluşu öğün için pratik ve kurtarıcı olmaktadır. Çeşitli özelliklere sahip makarna, her türden tüketicinin damak zevkine uyum sağlamaktadır. Bu yüzden tüketicinin en çok tercih ettiği gıdalar arasında yer almaktadır. Tüketim konusunda özellikle pandemi döneminde makarna, un gibi temel gıda ürünlerinin satışında büyük miktarda artış görülmektedir. Söz konusu dönemde makarna satışları yüzde 153 artmıştır. Pandemi döneminde en çok tercih edilen gıdalar arasında makarna yer almaktadır. Pandemi dönemi, ekonomiden siyasete, eğitimden tüketime kadar hayatımızda birçok şeyi değiştirmeye başlamıştır. Özellikle de tüketim alışkanlıklarımızı. Eskiden alışkanlığımız olmayan birçok şeyin yeni normalimiz olduğu bir dönemdeyiz. Söz konusu hayatımız olduğunda ise rasyonel düşünememekteyiz. Olası bir panik ya da tehlike anında beynimiz hayatta kalma alarmları vermekte ve kendini güven altına almak istemektedir. Bu da doğrudan davranışlarımıza etki etmektedir. Bu günlerde yaşadığımız, "panik satın alma" (panic buying) dediğimiz durum tam olarak bunun karşılığıdır. Tüketicinin tüketim alışkanlıklarında yaşanan değişimler, firmalarında ürünlerini farklı pazarlarda satmasına sebep olmaktadır. Bu pazarlardan biride dijitalleşen dünyamızın sonuçlarından biri olan e-ticarettir. Oba makarna olarak, ürünlerimizin ulaşılabilirliğini arttırmak ve tüketicinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak amacıyla e-ticaret pazarında yer almış bulunmaktayız" ifadelerine yer verdi.

35 bin kişiye istihdam

Makarna'nın ülke ekonomilerinde de önemli yer tuttuğuna dikkat çeken Özgüçlü, sektörün 35 bin kişiye istihdam sağladığını belirterek, "Makarna günümüzde beslenmemiz için vazgeçilmez bir ürün olmasının yanı sıra ülke ekonomisine de büyük katkı sağlamaktadır. Yaklaşık 35 bin kişiye istihdam sağlayan makarna sektörünün yıllık ihracatı 600 milyon doları aşmaktadır.' şeklinde açıklamada bulundu. OBA makarna, 90'dan fazla ülkeye ihracat yapmakta olup, TİM araştırmalarına göre son 6 yıldır makarna sektöründe ihracat liderliğini sürdürmektedir. Türkiye makarna sektörünün köklü firmalarından olan Oba Makarna, makarnanın yanı sıra yeni lezzetleri ile sektörde iddiasını sürdürmektedir. Özellikle hazır tüketim ürünlerinden noodle kategorisine Obamie markasıyla yeni bir soluk getiren Oba Makarna, tüketiciden tam puan almayı hedeflemektedir. Raflarda yerini alan Obamie Noodle geleceğin stratejik ürünü olma yolunda hızla ilerlemektedir" dedi.

Yıllık 12 milyon ton makarna üretiliyor

Özgüçlü, dünya genelinde 12 milyon ton makarna üretildiğini bunun 1.4 milyon tonunun ise Türkiye üretildiğini kaydederek, "Uluslararası Makarna Örgütü'nün (IPO) 2019 verilerine göre, dünya genelinde ortalama yıllık 12 milyon ton makarna üretiminde Türkiye 1.4 milyon ton ile 5. sıradan 3. sıraya yükselerek, İtalya ve Amerika'nın ardından yerini almıştır. Kişi başı yıllık tüketimde ise ortalama 8.5 kg ile 18'inci sıradan 8'inci sıraya yükselmiştir. Bütün bu bilgilerin ışığında, Oba Makarna Olarak, Ülkemiz adına umutlu ve gururluyuz. 25 Ekim Dünya Makarna Günü'nü tüm içtenliğimizle kutluyor ve makarna sektöründe nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Pandemi sürecinde dünya makarna ile doydu
Pandemi sürecinde dünya makarna ile doydu
Pandemi sürecinde dünya makarna ile doydu
Pandemi sürecinde dünya makarna ile doydu
Pandemi sürecinde dünya makarna ile doydu

İstihdam, Türkiye, Ekim, Oba, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi sürecinde dünya makarna ile doydu - Son Dakika Ekonomi

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