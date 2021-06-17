Pandemi sürecinde e-ihracatla yeni pazarlara ulaştı

Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Vemis Çelik, pandemi sürecinde TurkishExporter'a gelen farklı coğrafyalardan talepler ile portföyünü geliştirerek 5 ayrı ülkeden 8 farklı alıcıya ulaşıp ihracat gerçekleştirdi.

Metal sektörünün merkezi olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2019 yılında kurulan ve demir-çelik ürünleri alanında faaliyet gösteren Vemis Çelik, şirket yetkilisi Meryem Çiftçi önderliğinde ihracata başladı. Firma kısa sürede Kuzey Afrika ve Ortadoğu pazarlarına giriş yaparak yurt dışı pazar payını daha da artırmak için B2B platformlarına odaklandı.

İhracat öncelikli hedef

Firmanın ihracat uzmanı Eda Topaloğlu ülke ihracatına katkıda bulunabilmek ve firmalarını dünyaya tanıtabilmek hedefi ile çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Kaliteli ürün ve üretim altyapısına eriştiklerini belirten Eda Topaloğlu, "Yurt içi pazardaki hakimiyetimizin yanında bu sene yurt dışı pazarlarda da ihracatçı yönümüzü TurkishExporter ile güçlendirmek istiyoruz. TurkishExporter, firmamız için her şeyden önce zaman ve mekan gibi sorun oluşturacak kavramları ortadan kaldırdı. Platform sayesinde yüz yüze fiziki hiçbir faaliyet göstermeden ihracat hacmimizi geliştirerek 5 ayrı ülkede 8 farklı alıcıya ihracat gerçekleştirdik" dedi.

Pandemi sürecinde üretim ve satış hacimlerini koruduklarını belirten ihracat uzmanı Eda Topaloğlu, "Ülkelerdeki pazar payımızı koruyarak, yeni pazarlara açılmak istiyoruz. Bu süreçte bize her zaman destek ve katkıları olan TurkishExporter ile birçok ülke ile yeni iş bağlantıları kurmak için temas halindeyiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL