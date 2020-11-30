Pandemi sürecinde e-imza kullanımı 3 kat arttı - Son Dakika

Pandemi sürecinde e-imza kullanımı 3 kat arttı

30.11.2020 10:12
Pandemi sürecinde e-imza kullanımı 3 kat arttı, System.String[]

Korona virüs (Covid-19) pandemi sürecinde bir çok sektörde hayata geçirilen evde çalışma modeli ile e-imza kullanımı 3 kat arttı.

Korona virüs (Covid-19) pandemi sürecinde bir çok sektörde hayata geçirilen evde çalışma modeli ile e-imza kullanımı 3 kat arttı.

2004 yılında 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile kullanılmaya başlanan elektronik imza, en çok e-devlet ve kamu kurumları işlemlerinde tercih edildiğini belirten E-İmza TR Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, "Gerek sokağa çıkma kısıtlamaları gerekse zamandan ve kağıttan tasarruf sağlaması sebebiyle e-imza kullanımı cazip hale geldi. 16 yıl önce 5070 sayılı özel kanunu ile Özel yetkili Güven merkezlerinden alınabilen e-imza kişiye özel üretiliyor ve ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip. Gerek pandemi sürecinde evden yada uzaktan çalışma modelinin benimsenmesi gerekse e-devlet uygulamalarının hızla hayata geçmesi son bir yılda e-imzanın kullanımını 3 kat artırdı. Yapılan araştırmalarda e-devlet ve kamu uygulamalarının e-imza kullanımına en önemli katkıyı sunduğu ortaya çıkıyor. Bankacılık, e-fatura,e-defter, kep işlemleri ise e-imza kullanımını artıran diğer iş ve işlemler arasında" dedi.

E-imzaya olan talebin artması üzerine çeşitli yöntemlere vatandaşların mağdur edildiğini gördüklerini anlatan Kılıç, "E-imza sadece BTK tarafından Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı olarak ilan edilmiş kuruluşlar tarafından üretilebilmektedir. Vatandaşlarımız mutlaka ve mutlaka e-imza aldıkları yere bizzat gitsinler, telefonda yada farklı yollarla kişisel bilgilerini kimseye vermesinler. Çeşitli isimler altında e-imza ücretinin dışında başka ücret ödemesinler" ifadesini kullandı.

(Hasan Ay/İHA)

Pandemi sürecinde e-imza kullanımı 3 kat arttı

Yönetim Kurulu, Koronavirüs, E Devlet, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi sürecinde e-imza kullanımı 3 kat arttı - Son Dakika


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