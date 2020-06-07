Pandemi sürecinde evcil hayvan sahiplenenlerin sayısı arttı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında "evde kal" çağrılarına uyarak bir süredir dışarı çıkamayan vatandaşların, bu dönemde evcil hayvan beslemeye başladı.

Petshop işletmecisi Halis Soğancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailelerin çocukları için pandemi sürecinde evcil hayvan satın almaya geldiğini söyledi.

Çocukların evde hayvanlarla çok güzel bir ilişki kurduğuna dikkati çeken Soğancı, "Biz istiyoruz ki çocuklar devamlı hayvan sevsin. Çünkü hayvan sevgisi olan çocuklardan zarar gelmez. Hayvanların 3-5 gün oyuncak gibi kullanılmasını istemiyoruz. Çok maliyetli bir şey de değil. Bir kuş, kafes ile birlikte ortalama 100 ile 120 lira ortalamasında. Diğer hayvanlarda da yine yüksek maliyeti yok." diye konuştu.

Hayvansever Feyza Akben Canlı da evde kalan çocukların vakit geçirmesi ve sıkılmaması için aileler tarafından evcil hayvanların tercih edildiğini belirtti.